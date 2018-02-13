«Ростелеком» приглашает волгоградцев на «Масленицу»

«Ростелеком» выступит партнером праздничного мероприятия «Масленица» в Волгограде. Массовые гулянья пройдут 18 февраля на территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в пойме реки Царица по адресу: Набережная 62-й армии, 1б.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, с 11-00 до 15-00 часов для жителей и гостей города будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Все желающие смогут спеть свои любимые песни из обширного плейлиста сервиса караоке. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках и акционных предложениях и подключить услуги оператора. Детей ждет сюрприз: интерактивная площадка с играми и воздушными шарами.

«Ростелеком» традиционно поддерживает культурно-массовые мероприятия и городские праздники. Компания на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг.



