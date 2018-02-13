Иловлинский районный суд Волгоградской области признал директора ООО «Мостовик» Андрея Баглая виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина,коммерсант разработал песчаный карьер в Краснодонском сельском поселении, при этом был снят плодородный слой почвы на площади 2 га с глубиной разработки 3-4 м. Всего Баглаю удалось вывезти и продать свыше 10 тыс 400 тонн песка. К тому же из-за проезда техники на карьер был снят верхний слой почвы и повреждены зеленые насаждения еще на площади 500 кв.м. Ущерб природным ресурсам от противоправной деятельности превысил 20 млн рублей. Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Иловлинского района. Предварительное расследование уголовного дела проводилось Иловлинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном Баглай не признал. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого и мнения государственного обвинения, Иловлинский районный суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Кроме того, суд удовлетворил иск регионального управления Россельхознадзора о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Как сообщалось ранее, решением Иловлинского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора к ООО «Мостовик» о возложении обязанности на коммерсанта разработать проект и провести рекультивацию почв, нарушенных в результате разработки карьера. Кроме того, решением Городищенского районного суда Волгоградской области удовлетворено исковое заявление прокурора Иловлинского района к ООО «Мостовик» о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств в размере 3 млн рублей, полученных от реализации песка, добытого в результате противоправных действий. Решения по гражданским делам вступили в законную силу и находятся на стадии исполнения.