«Сады Придонья» представили уникальный продукт на Продэкспо-2018









На юбилейной 25-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» приняли участие компании из 64 стран СНГ, Европы и Азии. В их числе компания «Сады Придонья», которая представила на крупнейшей площадке не только свои соки и детское питание, но и новый продукт Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.













Продэкспо является одним из самых авторитетных ежегодных событий в сфере продовольствия и напитков, 25 лет устанавливая векторы развития пищевой индустрии многих стран. По мнению экспертов, международная выставка способствует реализации приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни потребителей.













В течение неделм на стенде компании «Сады Придонья» проходили рабочие встречи и деловые переговоры, обсуждались условия сотрудничества, а также проводились дегустации соков, детского питания и нового продукта на основе овса - Nemoloko.

«Нашими овсяными напитками заинтересовались не только представители торговых предприятий, но и рядовые потребители, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Посетители выставки могли попробовать продукты из новой линейки и вкусные блюда на их основе, которые были приготовлены профессиональным шеф-поваром, а именно каши, супы, омлеты с разными начинками, соусы, десерты».













Надо отметить, что в рамках выставки состоялся ХХ Дегустационный конкурс, в котором наряду со многими брендами с мировым именем принял участие Nemoloko. Согласно протоколу, оценивала качество и безопасность представленных товаров дегустационная комиссия. По итогам ее работы новинка российской компании «Сады Придонья» – Nemoloko получила высшую награду конкурса – «золото».

В компании уверены, что новый продукт займет достойное место на рынке.



