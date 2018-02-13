Для жителей двух районов Волгоградской области проведут социально-психологический тренинг в рамках проекта «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять, помочь», который реализует Волгоградский областной Совет ветеранов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении пенсионного фонда Волгоградской области, который также участвует в проекте, победившем в конкурсе грантов Президента России. Проект направлен на создание благоприятных условий для самореализации пожилых людей, имеющих активную жизненную позицию, настроенных на позитивное отношение к себе и к окружающим. В рамках его реализации региональный Совет ветеранов создает консультационные центры, где волонтеры-добровольцы из числа пенсионеров, обладающие опытом работы в социальной сфере, и психологи будут помогать пожилым гражданам.

15-го и 16-го февраля в Камышинском и Котовском районах пройдут первые занятия по выработке позитива у пожилых людей. От каждого района в первых мероприятиях примут участие около 30 человек.



