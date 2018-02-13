В Волгограде возле интерактивного музея санкционирована драка стенка на стенку

Битва стенка на стенку станет кульминацией масленичных гуляний в пойме реки Царица в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», кулачный бой можно будет увидеть на площадке возле интерактивного музея в воскресенье, 18 февраля. Начнется праздник в 11.00. Одна из площадок, в рамках которой и запланирована массовая шуточная драка, проводится казаками. Всего тематических зон в ходе празднования окончания масленицы быдет несколько - комитет по культуре администрации города обещает насыщенную программу. Всех гостей ждут конкурсы, игры, забавы, а также угощения - наваристая каша, душистый чай и ноздреватые блины.

Для проведения кулачного боя, как поясняют организаторы, колонны выставляются плечом к плечу по весовым категориям. Впереди главные силы, их задача – пробить стенку соперника, выдавить его за условную границу противостояния. Схватка обычно продолжается несколько минут, пока не выдохнется одна из сторон. Подключиться к ней может любой желающий.



