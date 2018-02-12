Бюджету Волгоградской области поможет коммерческий банк

Подведены итоги аукционов на предоставление кредитных средств бюджету Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, торговаться не пришлось – единственным участником аукционов оказался Сбербанк, в результате начальная цена контрактов осталась максимальной. В итоге Сбербанк предоставит администрации Волгоградской области 4,5 миллиарда рублей кредита, предназначенного для погашения долгов и финансирования дефицита региональной казны. За пользование кредитными средствами бюджет выплатит заемщику около 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о размещении заказов на получение кредита администрацией Волгограда. Мэрия запросила у коммерческих банков 3,8 миллиарда рублей, пользование заемными средствами будет стоить городской казне почти 1 миллиард рублей.

Справка. По данным министерства финансов РФ, на 1 января 2018 года объем долговых обязательств Волгоградской области (вместе с долгами муниципалитетов, ценными бумагами, госгарантиями) составляет около 53,3 миллиарда рублей.



