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Расследования
 13.02.2018 09:39

Бывший профорг из Камышина Волгоградской области нажился на жилищных проблемах членов профсоюза

Бывший председатель профсоюзной организации  работников образования и науки Камышина подозревается в мошенничестве. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, в начале прошлого года он выманил 50 тысяч рублей у двоих членов профсоюза, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Деньги он взял, якобы, в оплату справки за отсутствие судимости и выплату долгов за коммунальные услуги. Обвиняют бывшего профсоюзного деятеля и в присвоении 115 тысяч  рублей, полученных от одной из жительниц Камышина. За эту сумму он обещал женщине, которая не была членом профсоюза,  также помочь в получении жилья, а заодно и “пробить” путевку в санаторий. Еще 15 тысяч за путевку ему заплатила другая женщина, которая даже не работала в сфере образования. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

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Расследования 13.02.2018 11:45 (Обновлено: 13.02.2018 11:45)

Иловлинский районный  суд Волгоградской области признал директора ООО «Мостовик» Андрея Баглая виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник  прокурора  Волгоградской  области по взаимодействию     со    СМИ    Оксана Черединина, коммерсант разработал песчаный карьер в Краснодонском сельском поселении, при этом был снят плодородный  слой  почвы  на площади 2 га с глубиной разработки 3-4 м. Всего  Баглаю  удалось  вывезти и продать свыше 10 тыс 400 тонн песка. К тому же из-за проезда техники на карьер был снят верхний слой почвы и повреждены зеленые насаждения еще на площади 500 кв.м....
Прочитана: 1227 раз
Общество 13.02.2018 11:35

Для жителей двух районов Волгоградской области проведут социально-психологический тренинг в рамках проекта «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять, помочь»,  который реализует Волгоградский областной Совет ветеранов. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в отделении пенсионного фонда Волгоградской области, который также участвует в проекте,  победившем в конкурсе грантов Президента России. Проект  направлен на создание благоприятных условий для самореализации пожилых людей, имеющих активную жизненную позицию, настроенных на позитивное отношение к себе и к окружающим. В рамках его реализации региональный Совет ветеранов создает консультационные центры, где волонтеры-добровольцы из числа пенсионеров, обладающие опытом работы в социальной сфере, и психологи будут помогать пожилым гражданам. 15-го и...
Прочитана: 240 раз
Общество 13.02.2018 11:18

Битва стенка на стенку станет кульминацией масленичных гуляний в пойме реки Царица в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», кулачный бой можно будет увидеть на площадке возле интерактивного музея  в воскресенье, 18 февраля. Начнется праздник в 11.00. Одна из площадок, в рамках которой и запланирована массовая шуточная драка, проводится казаками. Всего тематических зон в ходе празднования окончания масленицы быдет несколько - комитет по культуре администрации города обещает насыщенную программу. Всех гостей ждут конкурсы, игры, забавы, а также угощения - наваристая каша, душистый чай и ноздреватые блины.  Для проведения кулачного боя, как поясняют организаторы, колонны выставляются плечом к плечу по...
Прочитана: 449 раз
Общество 13.02.2018 11:00

153,5 миллиона рублей федеральных средств выделено региону в 2018 году на решение жилищной проблемы детей-сирот, еще около 25 миллионов рублей направит областной бюджет в рамках софинансирования. Соответствующее соглашение, подписанное администрацией Волгоградской области и Минобрнауки России, уже вступило в силу, федеральная субсидия поступила в регион. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.  В течение года за счет поступивших средств федерального бюджета предполагается приобрести 174 благоустроенные однокомнатные квартиры. Всего по итогам  2018 года планируется обеспечить постоянным и временным жильем 580 молодых людей, в том числе 386 человек получат квартиры спецжилфона. В целом 1170 детей-сирот, проживающих в Волгоградской области,...
Прочитана: 426 раз
Культура 13.02.2018 10:47

В День святого Валентина Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова присоединяется ко всемирной акции #HeartsForArt – «Сердца для искусства». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, проект Hearts for Art  стартовал пять лет назад. Первыми акцию провели Оклендский музей Калифорнии и музей искусств Колумбуса (Огайо). Она стала настолько популярной, что с тех пор ее поддержали сотни музеев по всему миру, в том числе и волгоградский музей Машкова. В День всех влюбленных посетители музея, получив у администратора «валентинку», могут разместить красивое маленькое бумажное сердечко напротив произведения, которое более всего понравилось, сфотографировать его без использования вспышки  и выложить в соцсеть, используя...
Прочитана: 323 раз
Экономика 13.02.2018 10:42

Подведены итоги аукционов на предоставление кредитных средств бюджету Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, торговаться не пришлось – единственным участником аукционов оказался Сбербанк, в результате начальная цена контрактов осталась максимальной. В итоге Сбербанк предоставит администрации Волгоградской области 4,5 миллиарда рублей кредита, предназначенного  для погашения долгов и финансирования дефицита региональной казны. За пользование кредитными средствами бюджет выплатит заемщику около 1,2 миллиарда рублей.  Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о размещении заказов на получение кредита администрацией Волгограда. Мэрия запросила у коммерческих банков 3,8 миллиарда рублей, пользование заемными средствами будет стоить городской казне  почти 1  миллиард рублей.   ...
Прочитана: 3450 раз
Общество 13.02.2018 08:49

МАУ «Центр спорта и культуры» создается в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, учреждение будет выполнять работы и оказывать услуги, обеспечивающие реализацию полномочий городского округа города-героя Волгограда в сфере физической культуры, спорта и культуры. Офис нового учреждения будет располагаться по ул. Чапаева, 8. Сейчас решается вопрос о назначении руководителя центра спорта и культуры, а также – о штате сотрудников. 
Прочитана: 1847 раз
Происшествия 13.02.2018 08:39

В Волгограде задержали криминальную супружескую пару Сотрудниками Управления уголовного розыска Главка и полицейскими отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Волгограду задержаны супруги, находящиеся в федеральном розыске, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. Установлено, что 65-летний мужчина в сентябре 2014 года причинил сотруднику полиции телесные повреждения, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако, не дожидаясь окончания расследования, обвиняемый скрылся, в связи с чем в отношении него было вынесено постановление об объявлении в федеральный розыск. В отношении его супруги – 60-летней жительницы Красноармейского района...
Прочитана: 2249 раз
Аналитика 12.02.2018 20:01

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины». Сезон большого футбола близко: чиновники, ответственные за направления подготовки Волгограда к ЧМ-2018, сверяют часы. ЦПКиО Волгограда кардинально меняет имидж к весне: новое колесо обозрения впишут в обновленный ландшафт. Патрули ДПС провели выходные в профилактическом рейде: пойманы пьяные водители-рецидивисты и 200 с лишним нарушителей правил. Долой забор: стройплощадка «Волгоград Арены» прекращает существование. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.   ...
Прочитана: 29960 раз
Культура 12.02.2018 18:02

Представительницы школы социальной активности Волжского проведут праздник Масленицы для воспитанников городского детского дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, волжские активистки 15 февраля угостят ребят горячим чаем из самовара, а также блинами и разнообразной выпечкой. Вместе с юными волжанами «бабушки» исполнят частушки под гармошку. Во дворе дома установят чучело Масленицы, вокруг которого будут водить хороводы. В заключительный день масленичной недели школа социальной активности даст праздничный концерт в парке «Новый город». Здесь активистки организуют площадку «Тещины блины».  Проект «Бабушка на час» стартовал в январе этого года. Волжанки-активистки...
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Расследования 12.02.2018 17:41

Штраф в 350 тысяч рублей заплатит заведующая общежитием "Волгоградского технического колледжа" Наталья Тютюнникова за фиктивное трудоустройство своей дочери. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня судебная коллегия по уголовным делам поддержала такой приговор суда Центрального района. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге.  Ее дочь Ксения Самойлова с марта 2013 по март 2016 года числилась, по документам, дворником общежития, а также занимала должность вахтера, пока сотрудник находился на больничном. Исправно получая зарплату, Самойлова не работала, а ее обязанности выполняли студенты, проживающие в общежитии. Ущерб, нанесенный комитету образования и науки Волгоградской области, составил более четверти миллиона рублей. Отметим,...
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Культура 12.02.2018 17:10 (Обновлено: 12.02.2018 17:11)

В Волгограде завершена государственная  историко-культурная  экспертиза научно-проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина», известное больше как  кинотеатр «Победа».  Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, экспертиза получила положительное заключение. Вместе с тем был выявлен ряд повреждений как наружных стен здания, так и  внутренних, а также колонн, балконов, карнизов. В значительной степени «пострадала» крыша, а  локальные протечки  атмосферных осадков привели к коррозионным повреждениям стальных несущих  конструкций. Но, как говорится в акте обследования, строительные конструкции здания находятся в...
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Общество 12.02.2018 16:56

Решением арбитражного суда Волгоградской области ООО «Универсал-Строй» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора Волгоградской области. Ранее в отношении этой компании была введена процедура наблюдения. В ведомстве уточнили, что дольщики имеют право обратиться за страховым возмещением в НО «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщика». Однако тем дольщикам, которые имеют  полисы страховой компании «Советская», придется сложнее. Так, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает дело о банкротстве данной страховой компании.  Напомним, ООО «Универсал-Строй» намеревалось возвести дом по ул. Вучетича,27 в Красноармейском районе Волгограда. Однако...
Прочитана: 9215 раз
Экономика 12.02.2018 16:41

Судебный спор волгоградского цирка и энергетиков может оставить зверей без еды Проиграл войну, но выиграл сражение у энергетиков Волгоградский цирк по итогам последнего судебного разбирательства. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции арбитража ООО «Горэнергосбыт» не удалось увеличить сумму штрафа в отношении «Государственной цирковой компании». Оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с казенного предприятия  9,8 млн рублей в пользу сбытовиков. Изначально в иске компании фигурировала сумма 20 млн, которая в процессе спора благодаря стараниям ответчика сжалась почти до 10 млн рублей. Хотя для волгоградского цирка и эта финальная  сумма является неподъемной. Она примерно равна тратам зрелищного учреждения на обеспечение работы одной программы, которая длится в...
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Расследования 12.02.2018 15:15

Различные сроки - вдобавок к уже имеющимся -  получили заключенные Камышинской ИК №5  Вячеслав Иванчук и Андрей Лисовицкий за торговлю несуществующими автозапчастями. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, через мобильные телефоны они искали в интернете объявления о продаже запчастей. Затем, с помощью переадресации вызовов, “перехватывали” звонки от клиентов. Получив “аванс” за заказ, мошенники переставали выходить на связь. Для обналичивания денег они привлекли своих родственниц. В преступной схеме участвовали жена Иванчука и сестра Лисовицкого.  Всего с сентября 2015 года по апрель 2016 года компания  похитила более  2 млн. 400 тыс. рублей у 141 человека. За...
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