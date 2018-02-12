В Волгограде задержали криминальную супружескую пару









Сотрудниками Управления уголовного розыска Главка и полицейскими отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Волгограду задержаны супруги, находящиеся в федеральном розыске, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

Установлено, что 65-летний мужчина в сентябре 2014 года причинил сотруднику полиции телесные повреждения, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако, не дожидаясь окончания расследования, обвиняемый скрылся, в связи с чем в отношении него было вынесено постановление об объявлении в федеральный розыск.

В отношении его супруги – 60-летней жительницы Красноармейского района также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Женщина входила в доверие к гражданам и, представляясь сотрудником казначейства, обещала оказать помощь в оформлении кредита на льготных условиях с низким процентом годовых выплат. За свои услуги требовала значительные денежные средства, получив которые, скрывалась. По данным следствия, волгоградка также причастна к незаконным сделкам с куплей-продажей жилья граждан. Действуя под видом риелтора, она похищала имущество.

Скрываясь от следствия, супруги регулярно меняли место жительства на территории различных регионов, однако недавно вновь прибыли в Волгоград, где были задержаны сыщиками в Краснооктябрьском районе на съемной квартире.

За совершение данных преступлений задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Ожидать приговоров суда они будут в следственном изоляторе.