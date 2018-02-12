«Высота 102 ТВ»: В Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины»







Смотрите сегодня в программе: в Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины». Сезон большого футбола близко: чиновники, ответственные за направления подготовки Волгограда к ЧМ-2018, сверяют часы. ЦПКиО Волгограда кардинально меняет имидж к весне: новое колесо обозрения впишут в обновленный ландшафт. Патрули ДПС провели выходные в профилактическом рейде: пойманы пьяные водители-рецидивисты и 200 с лишним нарушителей правил. Долой забор: стройплощадка «Волгоград Арены» прекращает существование.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



