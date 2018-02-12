|Аналитика
|12.02.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины»
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины». Сезон большого футбола близко: чиновники, ответственные за направления подготовки Волгограда к ЧМ-2018, сверяют часы. ЦПКиО Волгограда кардинально меняет имидж к весне: новое колесо обозрения впишут в обновленный ландшафт. Патрули ДПС провели выходные в профилактическом рейде: пойманы пьяные водители-рецидивисты и 200 с лишним нарушителей правил. Долой забор: стройплощадка «Волгоград Арены» прекращает существование.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Культура
|12.02.2018 18:02
Представительницы школы социальной активности Волжского проведут праздник Масленицы для воспитанников городского детского дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, волжские активистки 15 февраля угостят ребят горячим чаем из самовара, а также блинами и разнообразной выпечкой. Вместе с юными волжанами «бабушки» исполнят частушки под гармошку. Во дворе дома установят чучело Масленицы, вокруг которого будут водить хороводы. В заключительный день масленичной недели школа социальной активности даст праздничный концерт в парке «Новый город». Здесь активистки организуют площадку «Тещины блины». Проект «Бабушка на час» стартовал в январе этого года. Волжанки-активистки...
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|Расследования
|12.02.2018 17:41
Штраф в 350 тысяч рублей заплатит заведующая общежитием "Волгоградского технического колледжа" Наталья Тютюнникова за фиктивное трудоустройство своей дочери. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня судебная коллегия по уголовным делам поддержала такой приговор суда Центрального района. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Ее дочь Ксения Самойлова с марта 2013 по март 2016 года числилась, по документам, дворником общежития, а также занимала должность вахтера, пока сотрудник находился на больничном. Исправно получая зарплату, Самойлова не работала, а ее обязанности выполняли студенты, проживающие в общежитии. Ущерб, нанесенный комитету образования и науки Волгоградской области, составил более четверти миллиона рублей. Отметим,...
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|Культура
|12.02.2018 17:10 (Обновлено: 12.02.2018 17:11)
В Волгограде завершена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина», известное больше как кинотеатр «Победа». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, экспертиза получила положительное заключение. Вместе с тем был выявлен ряд повреждений как наружных стен здания, так и внутренних, а также колонн, балконов, карнизов. В значительной степени «пострадала» крыша, а локальные протечки атмосферных осадков привели к коррозионным повреждениям стальных несущих конструкций. Но, как говорится в акте обследования, строительные конструкции здания находятся в...
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|Общество
|12.02.2018 16:56 (Обновлено: 12.02.2018 17:41)
Решением арбитражного суда Волгоградской области ООО «Универсал-Строй» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора Волгоградской области. Ранее в отношении этой компании была введена процедура наблюдения. В ведомстве уточнили, что дольщики имеют право обратиться за страховым возмещением в НО «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщика». Однако тем дольщикам, которые имеют полисы страховой компании «Советская», придется сложнее. Так, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает дело о банкротстве данной страховой компании. Напомним, ООО «Универсал-Строй» намеревалось возвести дом по ул. Вучетича,27 в Красноармейском районе Волгограда. Однако...
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|Экономика
|12.02.2018 16:41
Проиграл войну, но выиграл сражение у энергетиков Волгоградский цирк по итогам последнего судебного разбирательства. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции арбитража ООО «Горэнергосбыт» не удалось увеличить сумму штрафа в отношении «Государственной цирковой компании». Оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с казенного предприятия 9,8 млн рублей в пользу сбытовиков. Изначально в иске компании фигурировала сумма 20 млн, которая в процессе спора благодаря стараниям ответчика сжалась почти до 10 млн рублей. Хотя для волгоградского цирка и эта финальная сумма является неподъемной. Она примерно равна тратам зрелищного учреждения на обеспечение работы одной программы, которая длится в...
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|Расследования
|12.02.2018 15:15
Различные сроки - вдобавок к уже имеющимся - получили заключенные Камышинской ИК №5 Вячеслав Иванчук и Андрей Лисовицкий за торговлю несуществующими автозапчастями. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, через мобильные телефоны они искали в интернете объявления о продаже запчастей. Затем, с помощью переадресации вызовов, “перехватывали” звонки от клиентов. Получив “аванс” за заказ, мошенники переставали выходить на связь. Для обналичивания денег они привлекли своих родственниц. В преступной схеме участвовали жена Иванчука и сестра Лисовицкого. Всего с сентября 2015 года по апрель 2016 года компания похитила более 2 млн. 400 тыс. рублей у 141 человека. За...
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|Общество
|12.02.2018 14:58
Жителям Волгограда и области не нужно перемещаться по городу в поисках нужной инстанции для обращения в органы жилнадзора. Принято решение о размещении инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда в одном здании. Теперь оба ведомства располагаются по улице Козловская, 39 А. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекция Госжилнадзора по региону, в приемной для граждан их сразу сориентируют: по каким вопросам необходимо обращаться в городскую и областную инспекции и тут же обращение будет направлено по подведомственности. Прием заявлений граждан осуществляется с 8-30 до 17-30. Телефоны для справок: Госжилнадзор - 35-21-50, 35-21-45; жилищная...
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|Здравоохранение
|12.02.2018 14:57
В детской клинической больнице №8 Волгограда на время эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ перепрофилируют 40 коек кардиологического отделения и 20 коек дневного стационара в круглосуточные койки для лечения гриппом, ОРВИ и внебольничных пневмоний. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области. Данное решение связано, как говорится в документе, с ростом числа обращений и госпитализацией больных с вирусной инфекций. В случае ухудшения состояния детей до тяжелых форм они будут переведены в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. В целях недопущения распространения инфекции в медучреждениях региона организуют раздельный прием пациентов с лихорадкой и без данных...
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|Происшествия
|12.02.2018 14:20
Завышенные расценки на ритуальные услуги были снижены в Калачевском районе после протеста прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала завышение стоимости ритуальных услуг в прейскуранте МУП “Мемориал” на 2018 год, принятом в декабре минувшего года. Новые расценки были утверждены и постановлением главы Калачевского городского поселения. Также устанавливалась плата за бесплатные услуги. Например, стоимость рытья могилы на уровне региона определена в размере полутора тысяч рублей. А в новом документе эта услуга оценивалась 6 тысяч рублей. Также МУП "Мемориал" за оформление документации брало 250 рублей, в то же время эта услуга должна...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|12.02.2018 13:38
Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете ветеранов, его уточненные "паспортные" данные нашлись в справочнике «Корабли и катера ВМФ СССР 1939-1945гг.». На стр. 662 имеется запись: «Заводской № 330. Заложен в 1941 г, на заводе № 340 в Зеленодольске по программе судостроения НКВД. 5.12.1941 г. зачислен в списки ВМФ с последующей передачей в состав ВВФ. 10.12.1941...
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|Спорт
|12.02.2018 13:38
Арбитражный суд Москвы до 12 марта оставил без движения иск Минспорта РФ к генподрядчику стадиона "Волгоград Арена" - компании "Стройтрансгаз" - о взыскании более 531 миллиона рублей по данному спортивному объекту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, суд установил, что исковое заявление, поступившее в суд 5 февраля этого года, подано с нарушением требований, установленных ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В определении суда поясняется, что к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком. "Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора...
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|Происшествия
|12.02.2018 13:17
Возбуждением уголовного дела закончилась для жителя Камышина ссора с сожительницей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе межмуниципального отдела МВД “Камышинский”, 42-летний мужчина приревновал свою подругу. Разгорелась ссора и он ударил 38-летнюю женщину кулаком. Падая на пол, она ударилась о табурет. Травмы, полученные ею, расценены как тяжкий вред здоровью. Мужчина признался в совершенном, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до полугода ареста.
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|Телеком
|12.02.2018 13:15
Всем хочется, чтобы мобильный интернет на смартфоне «летал». И если что-то не грузится или тормозит онлайн-видео, это, мягко говоря, расстраивает. Специалисты компании «МегаФон» рассказали ИА «Высота 102» почему так происходит и как получить максимальные скорости доступа. «В моё время такого не было!» Что-то подобное мог бы сказать старенький телефон при встрече с новой технологией. Если смартфон поддерживает максимум 3G, «потолком» для которой является скорость 42 Мбит/с, разогнаться до 100 он просто не сможет. Как бы мы к этому ни относились, технологии связи меняются, причем довольно быстро. Всего пара лет – и у смартфонов другие процессоры,...
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|Здравоохранение
|12.02.2018 12:54
Депутат Европарламента Йиржи Машталка, выпускник Волгоградской медакадемии, встретился в ВолгГМУ с руководителями учреждений здравоохранения и рассказал об организации здравоохранения в Евросоюзе в целом и Чехии в частности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. По его словам, - одна из основных проблем в здравоохранении Чешской республики - вопрос безопасности лекарственных средств, заказываемых из-за рубежа. В Чехии существуют санкции, запрещающие такие поставки, если доказаны негативные последствия от применения препарата. Проблема «утечки» медицинских кадров в Чехии стоит так же остро, как и...
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|Экономика
|12.02.2018 12:26 (Обновлено: 12.02.2018 13:27)
АО «КАУСТИК» второй год подряд становится победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», на официальной странице комитета экономической политики и развития Волгоградской области АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам 2017 года признано победителем в номинации «Промышленность». Напомним, что по результатам деятельности в 2016 году «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, региональные власти оценили вклад пятитысячного коллектива предприятия в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Как сообщили на предприятии, сегодня на «КАУСТИКе», который в прошлом году вместе с жителями Волгограда отметил 50-летний...
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12 февраля 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины» 7
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