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Расследования
 12.02.2018 17:41

В Волгограде за дочь завобщежития работали студенты

Штраф в 350 тысяч рублей заплатит заведующая общежитием "Волгоградского технического колледжа" Наталья Тютюнникова за фиктивное трудоустройство своей дочери. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня судебная коллегия по уголовным делам поддержала такой приговор суда Центрального района. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге.  Ее дочь Ксения Самойлова с марта 2013 по март 2016 года числилась, по документам, дворником общежития, а также занимала должность вахтера, пока сотрудник находился на больничном. Исправно получая зарплату, Самойлова не работала, а ее обязанности выполняли студенты, проживающие в общежитии. Ущерб, нанесенный комитету образования и науки Волгоградской области, составил более четверти миллиона рублей. Отметим, что сама Самойлова также оштрафована на 300 тысяч рублей.

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Культура 12.02.2018 18:02

Представительницы школы социальной активности Волжского проведут праздник Масленицы для воспитанников городского детского дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, волжские активистки 15 февраля угостят ребят горячим чаем из самовара, а также блинами и разнообразной выпечкой. Вместе с юными волжанами «бабушки» исполнят частушки под гармошку. Во дворе дома установят чучело Масленицы, вокруг которого будут водить хороводы. В заключительный день масленичной недели школа социальной активности даст праздничный концерт в парке «Новый город». Здесь активистки организуют площадку «Тещины блины».  Проект «Бабушка на час» стартовал в январе этого года. Волжанки-активистки обучают девочек...
Прочитана: 886 раз
Культура 12.02.2018 17:10 (Обновлено: 12.02.2018 17:11)

В Волгограде завершена государственная  историко-культурная  экспертиза научно-проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина», известное больше как  кинотеатр «Победа».  Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, экспертиза получила положительное заключение. Вместе с тем был выявлен ряд повреждений как наружных стен здания, так и  внутренних, а также колонн, балконов, карнизов. В значительной степени «пострадала» крыша, а  локальные протечки  атмосферных осадков привели к коррозионным повреждениям стальных несущих  конструкций. Но, как говорится в акте обследования, строительные конструкции здания находятся в...
Прочитана: 597 раз
Общество 12.02.2018 16:56 (Обновлено: 12.02.2018 17:41)

Решением арбитражного суда Волгоградской области ООО «Универсал-Строй» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора Волгоградской области. Ранее в отношении этой компании была введена процедура наблюдения. В ведомстве уточнили, что дольщики имеют право обратиться за страховым возмещением в НО «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщика». Однако тем дольщикам, которые имеют  полисы страховой компании «Советская», придется сложнее. Так, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает дело о банкротстве данной страховой компании.  Напомним, ООО «Универсал-Строй» намеревалось возвести дом по ул. Вучетича,27 в Красноармейском районе Волгограда. Однако...
Прочитана: 4135 раз
Экономика 12.02.2018 16:41

Судебный спор волгоградского цирка и энергетиков может оставить зверей без еды Проиграл войну, но выиграл сражение у энергетиков Волгоградский цирк по итогам последнего судебного разбирательства. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции арбитража ООО «Горэнергосбыт» не удалось увеличить сумму штрафа в отношении «Государственной цирковой компании». Оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с казенного предприятия  9,8 млн рублей в пользу сбытовиков. Изначально в иске компании фигурировала сумма 20 млн, которая в процессе спора благодаря стараниям ответчика сжалась почти до 10 млн рублей. Хотя для волгоградского цирка и эта финальная  сумма является неподъемной. Она примерно равна тратам зрелищного учреждения на обеспечение работы одной программы, которая длится в...
Прочитана: 3232 раз
Расследования 12.02.2018 15:15

Различные сроки - вдобавок к уже имеющимся -  получили заключенные Камышинской ИК №5  Вячеслав Иванчук и Андрей Лисовицкий за торговлю несуществующими автозапчастями. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, через мобильные телефоны они искали в интернете объявления о продаже запчастей. Затем, с помощью переадресации вызовов, “перехватывали” звонки от клиентов. Получив “аванс” за заказ, мошенники переставали выходить на связь. Для обналичивания денег они привлекли своих родственниц. В преступной схеме участвовали жена Иванчука и сестра Лисовицкого.  Всего с сентября 2015 года по апрель 2016 года компания  похитила более  2 млн. 400 тыс. рублей у 141 человека. За...
Прочитана: 2559 раз
Общество 12.02.2018 14:58

В Волгограде две жилинспекции съехались в одно здание Жителям Волгограда и области не нужно перемещаться по городу в поисках нужной инстанции для обращения в органы жилнадзора. Принято решение о размещении инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда в одном здании. Теперь оба ведомства располагаются по улице  Козловская, 39 А. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекция Госжилнадзора по региону, в приемной для граждан их сразу сориентируют: по каким вопросам необходимо обращаться в городскую и областную инспекции и тут же обращение будет направлено по подведомственности.  Прием заявлений граждан осуществляется с 8-30 до 17-30. Телефоны для справок: Госжилнадзор - 35-21-50, 35-21-45; жилищная...
Прочитана: 2295 раз
Здравоохранение 12.02.2018 14:57

В детской клинической больнице №8 Волгограда  на время эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ перепрофилируют 40 коек кардиологического отделения и 20 коек дневного стационара в круглосуточные койки для лечения гриппом, ОРВИ и внебольничных пневмоний. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области. Данное решение связано, как говорится в документе, с ростом числа обращений и госпитализацией больных с вирусной инфекций. В случае ухудшения состояния детей до тяжелых форм они будут переведены в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. В целях недопущения распространения инфекции в медучреждениях региона организуют раздельный прием пациентов с лихорадкой и без данных...
Прочитана: 808 раз
Происшествия 12.02.2018 14:20

Завышенные расценки на ритуальные услуги были снижены в Калачевском районе после протеста прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала завышение стоимости ритуальных услуг в прейскуранте  МУП “Мемориал” на 2018 год, принятом в декабре минувшего года. Новые расценки были утверждены и постановлением главы Калачевского городского поселения. Также устанавливалась плата за бесплатные услуги. Например,  стоимость рытья могилы на уровне региона определена в размере полутора тысяч рублей. А в новом документе эта услуга оценивалась 6 тысяч рублей. Также МУП "Мемориал" за оформление документации брало 250 рублей, в то же время эта услуга должна...
Прочитана: 2260 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 12.02.2018 13:38

Поднятому со дна Волги артиллерийскому бронекатеру в Волгограде уточнили "паспортные" данные Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете ветеранов, его уточненные "паспортные" данные   нашлись в справочнике «Корабли и катера ВМФ СССР 1939-1945гг.».  На стр. 662 имеется запись: «Заводской № 330. Заложен в 1941 г, на заводе № 340 в Зеленодольске по программе судостроения НКВД. 5.12.1941 г. зачислен в списки ВМФ с последующей передачей в состав ВВФ. 10.12.1941...
Прочитана: 3501 раз
Спорт 12.02.2018 13:38

Суд оставил без движения многомиллионный иск к подрядчику по стадиону "Волгоград Арена" Арбитражный суд Москвы до 12 марта оставил без движения иск Минспорта РФ к генподрядчику стадиона "Волгоград Арена" - компании "Стройтрансгаз" - о взыскании более 531 миллиона рублей по данному спортивному объекту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, суд установил, что исковое заявление, поступившее в суд 5 февраля этого года, подано с нарушением требований, установленных ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В определении суда поясняется, что к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком. "Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора...
Прочитана: 4994 раз
Происшествия 12.02.2018 13:17

Возбуждением уголовного дела закончилась для жителя Камышина ссора с сожительницей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе межмуниципального отдела МВД “Камышинский”, 42-летний мужчина приревновал свою подругу. Разгорелась ссора и он ударил 38-летнюю женщину кулаком. Падая на пол, она ударилась о табурет. Травмы, полученные ею,  расценены как тяжкий вред здоровью. Мужчина признался в совершенном, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до полугода ареста.   
Прочитана: 1023 раз
Телеком 12.02.2018 13:15

Как оказаться в «сетях» быстрого интернета Всем хочется, чтобы мобильный интернет на смартфоне «летал». И если что-то не грузится или тормозит онлайн-видео, это, мягко говоря, расстраивает. Специалисты компании «МегаФон» рассказали ИА «Высота 102»  почему так происходит и как получить максимальные скорости доступа. «В моё время такого не было!» Что-то подобное мог бы сказать старенький телефон при встрече с новой технологией. Если смартфон поддерживает максимум 3G, «потолком» для которой является скорость 42 Мбит/с, разогнаться до 100 он просто не сможет. Как бы мы к этому ни относились, технологии связи меняются, причем довольно быстро. Всего пара лет – и у смартфонов другие процессоры,...
Прочитана: 1056 раз
Здравоохранение 12.02.2018 12:54

Депутат Европарламента нашел общие проблемы в медицине Чехии и Волгоградской области Депутат Европарламента Йиржи Машталка,  выпускник Волгоградской медакадемии,  встретился в ВолгГМУ с руководителями учреждений здравоохранения и рассказал об организации здравоохранения в Евросоюзе в целом и Чехии в частности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. По его словам, - одна из  основных проблем в здравоохранении Чешской республики - вопрос безопасности лекарственных средств, заказываемых из-за рубежа. В Чехии существуют санкции, запрещающие такие поставки, если доказаны негативные последствия от применения препарата. Проблема «утечки» медицинских кадров в Чехии стоит так же остро, как и...
Прочитана: 1958 раз
Экономика 12.02.2018 12:26 (Обновлено: 12.02.2018 13:27)

Волгоградский «КАУСТИК» подтвердил статус одного из лидеров региональной промышленности АО «КАУСТИК» второй год подряд становится победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», на официальной странице комитета экономической политики и развития Волгоградской области АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам 2017 года признано победителем в номинации «Промышленность». Напомним, что по результатам деятельности в 2016 году «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, региональные власти оценили вклад пятитысячного коллектива предприятия в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Как сообщили на предприятии, сегодня на «КАУСТИКе», который в прошлом году вместе с жителями Волгограда отметил 50-летний...
Прочитана: 1359 раз
Расследования 12.02.2018 11:45

Депутат гордумы Волгограда «забыл» о более 100 миллионах рублей дохода Почти на  100 миллионов рублей занизил  свой доход, указанный на сайте Волгоградской городской думы  депутат Александр Егунов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина. По полученным от надзорного ведомства сведениям, народный избранник опубликовал данные о том, что в 2016 году его доходы составили чуть более 11 миллионов рублей, в то время как на деле они превысили 110,4 миллиона.  Сам депутат объяснил случившееся невнимательностью и техническими ошибками. Прокурор города  в представлении на имя главы Волгограда просил скорректировать данные. Но в гордуме, сославшись...
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