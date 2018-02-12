В Волгограде еще один застройщик признан банкротом

Решением арбитражного суда Волгоградской области ООО «Универсал-Строй» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора Волгоградской области. Ранее в отношении этой компании была введена процедура наблюдения. В ведомстве уточнили, что дольщики имеют право обратиться за страховым возмещением в НО «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщика». Однако тем дольщикам, которые имеют полисы страховой компании «Советская», придется сложнее. Так, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает дело о банкротстве данной страховой компании.

Напомним, ООО «Универсал-Строй» намеревалось возвести дом по ул. Вучетича,27 в Красноармейском районе Волгограда. Однако 29 дольщиков дома так и не дождались новоселья – мало того, дом практически и не начали строить.

Справка. В настоящее время в Волгоградской области области открыто конкурсное производство или введена процедура банкротства в отношении девяти застройщиков - ЗАО «Юниж-Строй», ООО «Авто-С», ООО «ВСК», ООО «АхтубаСити-Парк», ООО «Квартстрой ВГ», ЗАО «СК Волго-Строй-Инвест», ООО «Стройкат», ООО «Универсал-Строй», ООО «Орион». По факту исчезновения денег дольщиков ЖК «Парк Европейский», ЖК «Чайка-2», возбуждены уголовные дела. Региональные власти нашли пути решения достройки нескольких ЖК с помощью добросовестных строительных компаний.











