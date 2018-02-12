Двое заключенных в Волгоградской области обеспечили судимостями своих родных

Различные сроки - вдобавок к уже имеющимся - получили заключенные Камышинской ИК №5 Вячеслав Иванчук и Андрей Лисовицкий за торговлю несуществующими автозапчастями. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, через мобильные телефоны они искали в интернете объявления о продаже запчастей. Затем, с помощью переадресации вызовов, “перехватывали” звонки от клиентов. Получив “аванс” за заказ, мошенники переставали выходить на связь. Для обналичивания денег они привлекли своих родственниц. В преступной схеме участвовали жена Иванчука и сестра Лисовицкого.

Всего с сентября 2015 года по апрель 2016 года компания похитила более 2 млн. 400 тыс. рублей у 141 человека.

За это Вячеслава Иванчука приговорили к 5,5, а Андрея Лисовицкого – к 5 годам колонии строгого режима. Сестра Лисовицкого получила 2, а жена Иванчука 1,5 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания тех пор, пока их детям не исполнится 14 лет. Приговор в силу еще не вступил.



