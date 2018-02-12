В Калачевском районе Волгоградской области хоронили по завышенным тарифам

Завышенные расценки на ритуальные услуги были снижены в Калачевском районе после протеста прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала завышение стоимости ритуальных услуг в прейскуранте МУП “Мемориал” на 2018 год, принятом в декабре минувшего года. Новые расценки были утверждены и постановлением главы Калачевского городского поселения. Также устанавливалась плата за бесплатные услуги.

Например, стоимость рытья могилы на уровне региона определена в размере полутора тысяч рублей. А в новом документе эта услуга оценивалась 6 тысяч рублей. Также МУП "Мемориал" за оформление документации брало 250 рублей, в то же время эта услуга должна оказываться бесплатно. Сейчас постановление изменено, прейскурант скорректирован. А все, кто переплатил за похороны, могут взыскать свои деньги.



