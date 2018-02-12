В Волгограде готовят дополнительные койки для больных гриппом

В детской клинической больнице №8 Волгограда на время эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ перепрофилируют 40 коек кардиологического отделения и 20 коек дневного стационара в круглосуточные койки для лечения гриппом, ОРВИ и внебольничных пневмоний. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области. Данное решение связано, как говорится в документе, с ростом числа обращений и госпитализацией больных с вирусной инфекций. В случае ухудшения состояния детей до тяжелых форм они будут переведены в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. В целях недопущения распространения инфекции в медучреждениях региона организуют раздельный прием пациентов с лихорадкой и без данных симптомов. В больницах и поликлиниках, согласно приказу, необходимо соблюдать температурный режим в помещениях. Персонал также должен работать в масках.

Между тем, по последним опубликованным данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, пока в регионе не отмечалось превышение пороговых значений заболеваемости острыми респираторными заболеваниями как в целом среди населения, так и в отдельных возрастных группах. Количество заболевших составило 15181 человек, из них 2,6% нуждались в стационарном лечении. В Волгограде уровень заболеваемости совокупного населения также не превышал значения эпидемического порога – ниже на 30%. На каждые 10 тысяч населения города приходилось 80 заболевших. Сезонное распространение острых респираторных инфекций в основном связано с циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии: респираторно-синцитиального вируса, риновируса, парагриппа. Лабораторно диагноз грипп был подтвержден у 10 человек.





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