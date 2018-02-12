В Волгограде две жилинспекции съехались в одно здание





Жителям Волгограда и области не нужно перемещаться по городу в поисках нужной инстанции для обращения в органы жилнадзора. Принято решение о размещении инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда в одном здании. Теперь оба ведомства располагаются по улице Козловская, 39 А. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекция Госжилнадзора по региону, в приемной для граждан их сразу сориентируют: по каким вопросам необходимо обращаться в городскую и областную инспекции и тут же обращение будет направлено по подведомственности. Прием заявлений граждан осуществляется с 8-30 до 17-30. Телефоны для справок: Госжилнадзор - 35-21-50, 35-21-45; жилищная инспекция Волгограда – 39-70-23.