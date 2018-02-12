|Общество
|12.02.2018 14:58
В Волгограде две жилинспекции съехались в одно здание
Жителям Волгограда и области не нужно перемещаться по городу в поисках нужной инстанции для обращения в органы жилнадзора. Принято решение о размещении инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда в одном здании. Теперь оба ведомства располагаются по улице Козловская, 39 А. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекция Госжилнадзора по региону, в приемной для граждан их сразу сориентируют: по каким вопросам необходимо обращаться в городскую и областную инспекции и тут же обращение будет направлено по подведомственности. Прием заявлений граждан осуществляется с 8-30 до 17-30. Телефоны для справок: Госжилнадзор - 35-21-50, 35-21-45; жилищная инспекция Волгограда – 39-70-23.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Расследования
|12.02.2018 15:15
Различные сроки - вдобавок к уже имеющимся - получили заключенные Камышинской ИК №5 Вячеслав Иванчук и Андрей Лисовицкий за торговлю несуществующими автозапчастями. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, через мобильные телефоны они искали в интернете объявления о продаже запчастей. Затем, с помощью переадресации вызовов, “перехватывали” звонки от клиентов. Получив “аванс” за заказ, мошенники переставали выходить на связь. Для обналичивания денег они привлекли своих родственниц. В преступной схеме участвовали жена Иванчука и сестра Лисовицкого. Всего с сентября 2015 года по апрель 2016 года компания похитила более 2 млн. 400 тыс. рублей у 141 человека. За...
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|Здравоохранение
|12.02.2018 14:57
В детской клинической больнице №8 Волгограда на время эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ перепрофилируют 40 коек кардиологического отделения и 20 коек дневного стационара в круглосуточные койки для лечения гриппом, ОРВИ и внебольничных пневмоний. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области. Данное решение связано, как говорится в документе, с ростом числа обращений и госпитализацией больных с вирусной инфекций. В случае ухудшения состояния детей до тяжелых форм они будут переведены в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. В целях недопущения распространения инфекции в медучреждениях региона организуют раздельный прием пациентов с лихорадкой и без данных...
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|Происшествия
|12.02.2018 14:20
Завышенные расценки на ритуальные услуги были снижены в Калачевском районе после протеста прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала завышение стоимости ритуальных услуг в прейскуранте МУП “Мемориал” на 2018 год, принятом в декабре минувшего года. Новые расценки были утверждены и постановлением главы Калачевского городского поселения. Также устанавливалась плата за бесплатные услуги. Например, стоимость рытья могилы на уровне региона определена в размере полутора тысяч рублей. А в новом документе эта услуга оценивалась 6 тысяч рублей. Также МУП "Мемориал" за оформление документации брало 250 рублей, в то же время эта услуга должна...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|12.02.2018 13:38
Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете ветеранов, его уточненные "паспортные" данные нашлись в справочнике «Корабли и катера ВМФ СССР 1939-1945гг.». На стр. 662 имеется запись: «Заводской № 330. Заложен в 1941 г, на заводе № 340 в Зеленодольске по программе судостроения НКВД. 5.12.1941 г. зачислен в списки ВМФ с последующей передачей в состав ВВФ. 10.12.1941...
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|Спорт
|12.02.2018 13:38
Арбитражный суд Москвы до 12 марта оставил без движения иск Минспорта РФ к генподрядчику стадиона "Волгоград Арена" - компании "Стройтрансгаз" - о взыскании более 531 миллиона рублей по данному спортивному объекту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, суд установил, что исковое заявление, поступившее в суд 5 февраля этого года, подано с нарушением требований, установленных ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В определении суда поясняется, что к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком. "Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора...
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|Происшествия
|12.02.2018 13:17
Возбуждением уголовного дела закончилась для жителя Камышина ссора с сожительницей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе межмуниципального отдела МВД “Камышинский”, 42-летний мужчина приревновал свою подругу. Разгорелась ссора и он ударил 38-летнюю женщину кулаком. Падая на пол, она ударилась о табурет. Травмы, полученные ею, расценены как тяжкий вред здоровью. Мужчина признался в совершенном, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до полугода ареста.
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|Телеком
|12.02.2018 13:15
Всем хочется, чтобы мобильный интернет на смартфоне «летал». И если что-то не грузится или тормозит онлайн-видео, это, мягко говоря, расстраивает. Специалисты компании «МегаФон» рассказали ИА «Высота 102» почему так происходит и как получить максимальные скорости доступа. «В моё время такого не было!» Что-то подобное мог бы сказать старенький телефон при встрече с новой технологией. Если смартфон поддерживает максимум 3G, «потолком» для которой является скорость 42 Мбит/с, разогнаться до 100 он просто не сможет. Как бы мы к этому ни относились, технологии связи меняются, причем довольно быстро. Всего пара лет – и у смартфонов другие процессоры,...
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|Здравоохранение
|12.02.2018 12:54
Депутат Европарламента Йиржи Машталка, выпускник Волгоградской медакадемии, встретился в ВолгГМУ с руководителями учреждений здравоохранения и рассказал об организации здравоохранения в Евросоюзе в целом и Чехии в частности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. По его словам, - одна из основных проблем в здравоохранении Чешской республики - вопрос безопасности лекарственных средств, заказываемых из-за рубежа. В Чехии существуют санкции, запрещающие такие поставки, если доказаны негативные последствия от применения препарата. Проблема «утечки» медицинских кадров в Чехии стоит так же остро, как и...
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|Экономика
|12.02.2018 12:26 (Обновлено: 12.02.2018 13:27)
АО «КАУСТИК» второй год подряд становится победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», на официальной странице комитета экономической политики и развития Волгоградской области АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам 2017 года признано победителем в номинации «Промышленность». Напомним, что по результатам деятельности в 2016 году «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, региональные власти оценили вклад пятитысячного коллектива предприятия в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Как сообщили на предприятии, сегодня на «КАУСТИКе», который в прошлом году вместе с жителями Волгограда отметил 50-летний...
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|Расследования
|12.02.2018 11:45
Почти на 100 миллионов рублей занизил свой доход, указанный на сайте Волгоградской городской думы депутат Александр Егунов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По полученным от надзорного ведомства сведениям, народный избранник опубликовал данные о том, что в 2016 году его доходы составили чуть более 11 миллионов рублей, в то время как на деле они превысили 110,4 миллиона. Сам депутат объяснил случившееся невнимательностью и техническими ошибками. Прокурор города в представлении на имя главы Волгограда просил скорректировать данные. Но в гордуме, сославшись...
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|Расследования
|12.02.2018 11:07
Тракторозаводский районный суд обязал четыре управляющие компании отремонтировать разрушающиеся балконные плиты в нескольких многоквартирных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, речь идет о домах №№ 3 и 6 по улице Борьбы, № 38 по улице Салтыкова-Щедрина и № 6 по улице Жолудева. Ранее районным прокурором были поданы иски к ООО "Управляющая компания Тракторозаводского района", ООО "Флагман", ООО "Муниципальная управляющая компания Волгограда", ООО "УК Волга-КомСервис". Удовлетворяя иск прокурора, райсуд отметил, что ненадлежащее содержание общедомового имущества может не только привести к снижению надежности зданий, но и создать угрозу жизни и здоровью граждан. А это нарушает конституционное право жильцов...
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|Общество
|12.02.2018 10:43
Бывший директор кадетской школы-интерната добивается восстановления на работе в Волгоградском облсуде
Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев намерен обжаловать решение Даниловского районного суда Волгоградской области, который отказал ему в восстановлении в должности. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Ранее Даниловский районный суд отказал Николаю Дорофееву в удовлетворении всех заявленных требований, в частности, о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, о результатах заседания квалификационной комиссии, о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора, соответственно, о восстановлении на работе с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Напомним, ответчиком по иску...
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|Происшествия
|12.02.2018 10:20
Уголовные дела возбуждены в отношении четырех водителей, остановленных за пьяную езду уже не в первый раз. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нарушителей поймали во время профилактического рейда ГИБДД. Мероприятие, направленное на “отлов” водителей, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, началось в пятницу вечером и продолжалось ночью в субботу и воскресенье. Наряды ДПС останавливали автолюбителей для проверки в разных районах города. Всего во время рейда было остановлены 8 автомобилей, водители которых отказались от медосвидетельствования. 15 человек нарушили требования ОСАГО, а четверо не соблюдали правила перевозки детей. Также на 11 машинах были нечитаемые ...
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|Расследования
|12.02.2018 09:58
В присвоении полумиллиона рублей подозревают начальницу одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в декабре минувшего года 33-летняя женщина взяла деньги из сейфа в своем кабинете. Эти средства предназначались для выплаты пенсий и пособий. Преступление вскрылось при проведении ревизии. Сейчас следователи выясняют, куда пропали еще 77 тысяч рублей, которые также хранились в сейфе. Свою вину женщина признала и уже дала показания. Возбуждено уголовное дело, основанием для него также стали результаты проверки, проведенной районной прокуратурой.
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|Общество
|12.02.2018 09:47
Глава администрации Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района оштрафован за спиленное дерево, которое росло на земельном участке, принадлежащем администрации. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, сельского главу уличили в нарушении земельного законодательства, а именно – в повреждении защитного лесного насаждения. Сельский чиновник привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.10 КРФ об АП в виде штрафа. Максимальный размер штрафа – 3 тысячи рублей.
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12 февраля 14:58
В Волгограде две жилинспекции съехались в одно здание 10
12 февраля 14:57
12 февраля 13:38
12 февраля 13:38
12 февраля 13:17
12 февраля 13:15
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12 февраля 12:26
12 февраля 11:07
12 февраля 10:43
12 февраля 09:58
12 февраля 08:24
Общество
12 февраля 14:58
В Волгограде две жилинспекции съехались в одно здание 10
12 февраля 10:43
12 февраля 08:24
11 февраля 06:47
10 февраля 20:08
10 февраля 19:13
10 февраля 19:03
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9 февраля 10:45
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