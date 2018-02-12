Как оказаться в «сетях» быстрого интернета





Всем хочется, чтобы мобильный интернет на смартфоне «летал». И если что-то не грузится или тормозит онлайн-видео, это, мягко говоря, расстраивает. Специалисты компании «МегаФон» рассказали ИА «Высота 102» почему так происходит и как получить максимальные скорости доступа.





«В моё время такого не было!»

Что-то подобное мог бы сказать старенький телефон при встрече с новой технологией. Если смартфон поддерживает максимум 3G, «потолком» для которой является скорость 42 Мбит/с, разогнаться до 100 он просто не сможет. Как бы мы к этому ни относились, технологии связи меняются, причем довольно быстро. Всего пара лет – и у смартфонов другие процессоры, другая версия операционной системы… Много чего другое. И, разумеется, лучшие скорости могут «поймать» те модели, которые новее. Хотите выйти на максимум – будьте готовы к периодическому апгрейду!





А вы в какой сети?

Вопрос этот можно понять двояко. Потому что на скорость мобильного интернета влияет и то, к какому оператору вы подключены (понятно, что чем больше у него «баз», тем лучше работает связь), и то, какие технологии им освоены. Сейчас, по данным Роскомнадзора, в России в лидерах по числу «баз» - МегаФон. Что касается технологий, то для пользователей мобильного интернета наиболее важна 4G/LTE, в которой скорости могут достигать 100 Мбит/с.

Помните такие времена? Лет десять назад в некоторых районах приходилось искать «особое» место, откуда можно было дозвониться без проблем. При нынешнем уровне развития сетей такие методы, к счастью, почти забылись. Но от точки, в которой находится абонент, и сейчас кое-что зависит. К примеру, скорость мобильного интернета может упасть, потому что между смартфоном и ближайшей базовой станцией толстая стена. Или еще недавно отличный сигнал «перегородила» новостройка.

Но из любой ситуации есть выход. Во-первых, мобильные операторы продолжают строить сеть, причем в приоритете именно «проблемные» места – так, МегаФон ставит многие новые базовые станции там, где сами абоненты просят ускорить интернет. Теперь речь идет не о «расширении» покрытия, а «углублении». Во-вторых, новые технологии помогают и здесь. Например, МегаФон начал использовать для «баз» четвертого поколения более широкий диапазон частот. Одни частоты помогают охватить большую территорию, а другие – «пробить» преграды в виде стен или толстых стекол.





Абоненты меряют скорость…

Итак, скорость интернета зависит от оператора, типа ближайших базовых станций (2G, 3G, 4G), мобильного устройства и его прошивки, места и времени интернет-сессии и даже от того, какой сайт собирается открыть абонент – иногда причина именно там.

Но в целом всё сводится именно к оператору, который в глазах пользователя отвечает «за всё и всех». Поэтому мы любим измерять скорости при помощи приложения Speedtest, давая таким образом оценку своей мобильной компании. Очень любим! А разработчик этого приложения, компания Ookla, периодически анализирует огромные массы данных, собираемых абонентами всех операторов, и делает свои выводы. Результат самого свежего независимого исследования, основанного на 7,5 млн измерений с 1 500 000 устройств с поддержкой LTE, таков: самые высокие скорости в стране – у МегаФона, в его сети средняя скорость загрузки данных на устройство составила 25,04 Мбит/с.





…и меняют её!

Кстати, абоненты могут самостоятельно не только измерить скорость, но и в некоторых случаях повысить ее. Например, проверив свой гаджет на наличие программ, которые самостоятельно загружают информацию из Всемирной сети. Это открытые мессенджеры, приложения (погода, YouTube и другие). Современные смартфоны позволяют отслеживать статистику потребления трафика, и если какое-то приложение слишком уж «грузит» гаджет, но при этом в данный момент оно не нужно, то его можно отключить «вручную». На скорость могут влиять параллельно работающие программы. Или вирусы, просочившиеся на телефон. В этом случае совет один: установить мобильный антивирус. Так что подчас скорость – в наших руках!



