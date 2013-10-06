Волгоградский «КАУСТИК» подтвердил статус одного из лидеров региональной промышленности









АО «КАУСТИК» второй год подряд становится победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», на официальной странице комитета экономической политики и развития Волгоградской области АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам 2017 года признано победителем в номинации «Промышленность». Напомним, что по результатам деятельности в 2016 году «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, региональные власти оценили вклад пятитысячного коллектива предприятия в социально-экономическое развитие Волгоградской области.

Как сообщили на предприятии, сегодня на «КАУСТИКе», который в прошлом году вместе с жителями Волгограда отметил 50-летний юбилей, производится 70 наименований продукции, многие виды которой поставляются в 40 стран мира. В сложных экономических условиях предприятие увеличивает экспорт продукции за рубеж, оставаясь в числе крупнейших налогоплательщиков и работодателей Волгоградской области.

Добавим, что победителем в номинации «Лучший менеджер 2017 года» стал Михаил Петрушин - генеральный директор ООО «Зиракс» - ещё одной компании, входящей в группу «НИКОХИМ» и успешно работающей на промышленной площадке «КАУСТИКа» в Волгограде.

Всего по информации оргкомитета конкурса, лучшими в 2017 году стали 33 организации и 42 менеджера из различных отраслей и сфер деятельности. Организаторами конкурса выступают администрация Волгоградской области, Волгоградская торгово-промышленная палата и Волгоградской региональное отделение Вольного экономического общества России.