Суд оставил без движения многомиллионный иск к подрядчику по стадиону "Волгоград Арена"









Арбитражный суд Москвы до 12 марта оставил без движения иск Минспорта РФ к генподрядчику стадиона "Волгоград Арена" - компании "Стройтрансгаз" - о взыскании более 531 миллиона рублей по данному спортивному объекту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, суд установил, что исковое заявление, поступившее в суд 5 февраля этого года, подано с нарушением требований, установленных ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В определении суда поясняется, что к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком. "Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между сторонами спора, до передачи дела в арбитражный суд", - поясняет суд. До 12 марта истец, согласно судебному определению, должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Ранее информагентство сообщало, что Минспорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Поданные иски касаются сроков работ по устройству внутриплощадочных тепловых сетей на "Волгоград Арене" в 2016 г. и выполнения монолитных работ по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 г. Генподрядчик строительства стадионов - АО "Стройтрансгаз" - с претензиями министерства категорически не согласно. "Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с Заказчиком в лице ФГУП "Спорт-Ин"", - пояснял подрядчик в официальном сообщении для СМИ.

В то же время иск о взыскании более 483 миллионов рублей по объекту "Стадион Нижний Новгород", который также был подан 5 февраля, судом принят. Рассмотрение дела по существу назначено на 18 апреля.



