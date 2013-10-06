Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев намерен обжаловать решение Даниловского районного суда Волгоградской области, который отказал ему в восстановлении в должности. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Ранее Даниловский районный суд отказал Николаю Дорофееву в удовлетворении всех заявленных требований, в частности, о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, о результатах заседания квалификационной комиссии, о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора, соответственно, о восстановлении на работе с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Напомним, ответчиком по иску бывшего директора кадетской школы-интерната выступила администрация Даниловского района в лице отдела образования районной администрации. Именно это структурное подразделение администрации района стало инициатором расторжения трудового контракта с директором школы-интерната.

Увольнение директора кадетской школы-интерната вызвало волну протестов родителей учеников, которые провели в конце прошлого года митинг, где потребовали восстановить Николая Дорофеева на работе. Сам экс-директор считал, что причиной увольнения стал его отказ сократить несколько работников образовательного учреждения, так как это, по его мнению, угрожало безопасности и здоровью учеников, многие из которых живут в интернате круглосуточно.