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Общество
 12.02.2018 10:43

Бывший директор кадетской школы-интерната добивается восстановления на работе в Волгоградском облсуде

Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев намерен обжаловать  решение Даниловского районного суда Волгоградской области, который отказал ему в восстановлении в должности. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Ранее Даниловский районный суд  отказал Николаю Дорофееву в удовлетворении  всех заявленных требований, в частности, о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, о результатах заседания квалификационной комиссии, о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора, соответственно, о восстановлении на работе с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Напомним, ответчиком  по иску бывшего директора кадетской школы-интерната выступила администрация Даниловского района в лице отдела образования районной администрации. Именно это структурное подразделение администрации района стало инициатором расторжения трудового контракта с директором школы-интерната. 
Увольнение директора кадетской школы-интерната вызвало волну протестов родителей учеников, которые провели в конце прошлого года митинг, где потребовали восстановить Николая Дорофеева на работе. Сам экс-директор считал, что причиной увольнения стал его отказ сократить несколько работников образовательного учреждения, так как это, по его мнению, угрожало безопасности и здоровью учеников, многие из которых живут в интернате круглосуточно.  
Повтор сюжета от 22 ноября 2017 года. 


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