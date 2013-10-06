Главу поселения в Волгоградской области наказали за спиленное дерево

Уголовные дела возбуждены в отношении четырех водителей, остановленных за пьяную езду уже не в первый раз. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нарушителей поймали во время профилактического рейда ГИБДД. Мероприятие, направленное на “отлов” водителей, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, началось в пятницу вечером и продолжалось ночью в субботу и воскресенье. Наряды ДПС останавливали автолюбителей для проверки в разных районах города. Всего во время рейда было остановлены 8 автомобилей, водители которых отказались от медосвидетельствования. 15 человек нарушили требования ОСАГО, а четверо не соблюдали правила перевозки детей. Также на 11 машинах были нечитаемые ...