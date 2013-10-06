|Происшествия
|12.02.2018 09:46
Двое детей получили травмы в ДТП на трассе "Каспий" под Волгоградом
Двое детей пострадали при аварии в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне на 958 километре трассы Р-22 "Каспий". По предварительным данным, 63-летний водитель "Mitsubishi Pajero Sport" не справился с управлением и врезался в ограждение. Затем машина съехала в кювет. При этом получили травмы две девочки шести и девяти лет. Пострадавшие госпитализированы.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Здравоохранение
|12.02.2018 12:54
Депутат Европарламента Йиржи Машталка, выпускник Волгоградской медакадемии, встретился в ВолгГМУ с руководителями учреждений здравоохранения и рассказал об организации здравоохранения в Евросоюзе в целом и Чехии в частности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. По его словам, - одна из основных проблем в здравоохранении Чешской республики - вопрос безопасности лекарственных средств, заказываемых из-за рубежа. В Чехии существуют санкции, запрещающие такие поставки, если доказаны негативные последствия от применения препарата. Проблема «утечки» медицинских кадров в Чехии стоит так же остро, как и в России....
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|Экономика
|12.02.2018 12:26
АО «КАУСТИК» второй год подряд становится победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», на официальной странице комитета экономической политики и развития Волгоградской области АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам 2017 года признано победителем в номинации «Промышленность». Напомним, что по результатам деятельности в 2016 году «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, региональные власти оценили вклад пятитысячного коллектива предприятия в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Как сообщили на предприятии, сегодня на «КАУСТИКе», который в прошлом году вместе с жителями Волгограда отметил 50-летний...
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|Расследования
|12.02.2018 11:45
Почти на 100 миллионов рублей занизил свой доход, указанный на сайте Волгоградской городской думы депутат Александр Егунов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По полученным от надзорного ведомства сведениям, народный избранник опубликовал данные о том, что в 2016 году его доходы составили чуть более 11 миллионов рублей, в то время как на деле они превысили 110,4 миллиона. Сам депутат объяснил случившееся невнимательностью и техническими ошибками. Прокурор города в представлении на имя главы Волгограда просил скорректировать данные. Но в гордуме, сославшись...
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|Расследования
|12.02.2018 11:07
Тракторозаводский районный суд обязал четыре управляющие компании отремонтировать разрушающиеся балконные плиты в нескольких многоквартирных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, речь идет о домах №№ 3 и 6 по улице Борьбы, № 38 по улице Салтыкова-Щедрина и № 6 по улице Жолудева. Ранее районным прокурором были поданы иски к ООО "Управляющая компания Тракторозаводского района", ООО "Флагман", ООО "Муниципальная управляющая компания Волгограда", ООО "УК Волга-КомСервис". Удовлетворяя иск прокурора, райсуд отметил, что ненадлежащее содержание общедомового имущества может не только привести к снижению надежности зданий, но и создать угрозу жизни и здоровью граждан. А это нарушает конституционное право жильцов...
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|Общество
|12.02.2018 10:43
Бывший директор кадетской школы-интерната добивается восстановления на работе в Волгоградском облсуде
Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев намерен обжаловать решение Даниловского районного суда Волгоградской области, который отказал ему в восстановлении в должности. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Ранее Даниловский районный суд отказал Николаю Дорофееву в удовлетворении всех заявленных требований, в частности, о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, о результатах заседания квалификационной комиссии, о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора, соответственно, о восстановлении на работе с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Напомним, ответчиком по иску...
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|Происшествия
|12.02.2018 10:20
Уголовные дела возбуждены в отношении четырех водителей, остановленных за пьяную езду уже не в первый раз. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нарушителей поймали во время профилактического рейда ГИБДД. Мероприятие, направленное на “отлов” водителей, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, началось в пятницу вечером и продолжалось ночью в субботу и воскресенье. Наряды ДПС останавливали автолюбителей для проверки в разных районах города. Всего во время рейда было остановлены 8 автомобилей, водители которых отказались от медосвидетельствования. 15 человек нарушили требования ОСАГО, а четверо не соблюдали правила перевозки детей. Также на 11 машинах были нечитаемые ...
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|Расследования
|12.02.2018 09:58
В присвоении полумиллиона рублей подозревают начальницу одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в декабре минувшего года 33-летняя женщина взяла деньги из сейфа в своем кабинете. Эти средства предназначались для выплаты пенсий и пособий. Преступление вскрылось при проведении ревизии. Сейчас следователи выясняют, куда пропали еще 77 тысяч рублей, которые также хранились в сейфе. Свою вину женщина признала и уже дала показания. Возбуждено уголовное дело, основанием для него также стали результаты проверки, проведенной районной прокуратурой.
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|Общество
|12.02.2018 09:47
Глава администрации Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района оштрафован за спиленное дерево, которое росло на земельном участке, принадлежащем администрации. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, сельского главу уличили в нарушении земельного законодательства, а именно – в повреждении защитного лесного насаждения. Сельский чиновник привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.10 КРФ об АП в виде штрафа. Максимальный размер штрафа – 3 тысячи рублей.
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|Общество
|12.02.2018 08:24
Советский районный суд Волгограда удовлетворил иск жительницы города о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и прекращении права собственности на квартиру за ответчиком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, 24 июля 2014 года жительница Волгограда заключила с посторонним человеком договор пожизненного содержания, согласно которому женщина должна была содержать волгоградку: обеспечивать ее продуктами, лекарствами и т.д. За это добровольная сиделка должна была получить однокомнатную квартиру, которая принадлежала больной женщине, расположенную на ул. Тулака. Однако, когда квартира была получена в собственность участницей договора пожизненного содержания, выяснилось, что она недобросовестно выполняет свои обязательства по уходу за больным человеком. В...
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|Общество
|11.02.2018 19:11
В Волгоградскую гордуму внесен проект решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, планируется проиндексировать базовые оклады и ставки в 1,04 раза с 1 января 2018 года. Ранее соответствующее решение было принято в администрации Волгоградской области – была проиндексирована зарплата в таком же размере работникам госучреждений, подведомственных органу исполнительной власти. Однако повышение коснется небольшой части сотрудников учреждений. Так, под действие данных нормативных актов не попадают категории бюджетников, определенных указом президента от 1 мая 2012 года, то есть работники культуры, социальной сферы, учителя и воспитатели. ...
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|Аналитика
|11.02.2018 18:24
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФ
Смотрите в сегодняшней программе: Новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ обратилось за помощью в правоохранительные органы для поиска пропавшего имущества ДОСААФ и лиц, причастных к умышленной порче самолета. Почему когда-то знаменитый на всю страну авиаклуб остался "без крыльев", кто "пилотировал" процессами, происходящими все эти годы на аэродроме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и стоит ли ожидать "жестких посадок"? Эксклюзивные подробности - в расследовании ИА "Высота 102".
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|Экология
|11.02.2018 12:44
Администрации Светлоярского района частично удовлетворили требования о взыскании с ВОАО «Химпром» многомиллионной суммы неосновательного обогащения за пользование земельным участком на территории Цацинской сельской администрации, где расположены пруды-испарители предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебная тяжба между администрацией района и ВОАО «Химпром» длится несколько лет. Районные власти требуют взыскания с химического предприятия задолженности за пользование земельным участком с 06.10.2013 г. по 04.11.2016 г. неосновательного обогащения в сумме более 232 миллионов рублей. Администрация района ранее иск выиграла, но представители ВОАО «Химпром» обжаловали решение. В октябре 2017 года кассационная инстанция отменила решение по делу, и...
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|Происшествия
|11.02.2018 12:19
Сегодня утром в городе Камышине Волгоградской области при пожаре в 9-этажном доме из квартиры на третьем этаже выпрыгнула 64-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, со слов пострадавшей женщины, выход на улицу был заблокирован из-за огня. При этом очаг возгорания находился в подвале дома. Пенсионерку госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогом ладони. В больницу также были отправлены двое пострадавших детей. 6-летний мальчик и 5-месячная малышка надышались гарью. Состояние обоих - удовлетворительное. Их родители отказались от госпитализации - назначено амбулаторное лечение. Напомним, сегодня рано утром в Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина, госпитализированы...
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|Экология
|11.02.2018 11:57
Слив канализационных стоков в прибрежную зону залива Пичуга, впадающего в Волгоградское водохранилище, обнаружен в результате контрольно-надзорных мероприятий, проводимых управлением Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, слив производился от незаконно возведенных объектов придорожного сервиса (кафе, гостиница, бассейны), деятельность которых осуществлял индивидуальный предприниматель. В отношении него были возбуждены административные производства. Дубовский районный суд подтвердил законность вынесенных управлением постановлений об административном наказании. По результатам проведенной экспертизы и рассмотренным материалам дела об административном правонарушении, в отношении индивидуального предпринимателя рассчитан вред, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на сумму 14 929 920 рублей, который согласован с Департаментом Росприроднадзора по...
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|Расследования
|11.02.2018 10:39
В Волгоградской области осужденный за покушение на кражу отказался от свободы и попросился в колонию
Старополтавский районный суд заменил осужденному за покушение на кражу Александру Марченко неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, Марченко был приговорен к 360 часам обязательных работ в конце октября 2017 года. В ноябре его поставили на учет по месту жительства и предупредили, что при злостном нарушении порядка и условий отбывания наказания обязательные работы могут быть заменены на более строгий вид наказания. Осужденному было выдано направление для отбывания наказания при администрации Харьковского сельского поселения. Однако мужчина приходил в администрацию для отбытия наказания нерегулярно, прогуливал без...
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12 февраля 12:54
12 февраля 12:26
12 февраля 11:07
12 февраля 10:43
12 февраля 09:58
12 февраля 09:46
Двое детей получили травмы в ДТП на трассе "Каспий" под Волгоградом
12 февраля 08:24
11 февраля 18:24
11 февраля 12:44
11 февраля 12:19
11 февраля 11:57
11 февраля 10:39
11 февраля 09:46
11 февраля 06:47
10 февраля 20:08
10 февраля 19:13
Происшествия
12 февраля 09:46
Двое детей получили травмы в ДТП на трассе "Каспий" под Волгоградом
11 февраля 12:19
11 февраля 09:46
10 февраля 09:24
9 февраля 13:32
9 февраля 10:05
9 февраля 09:20
8 февраля 16:58
8 февраля 09:05
7 февраля 13:32
7 февраля 08:46
6 февраля 14:27
5 февраля 08:42
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