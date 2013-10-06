Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Финграмотность
 12.02.2018 09:36

В поисках выхода из кредитного лабиринта

Почти 800 тысяч россиян-получателей розничных кредитов на конец минувшего года - потенциальные банкроты. Их задолженность превысила 500 тысяч рублей, а срок непогашения – более 3 месяцев. Такие цифры озвучило в конце сентября Национальное бюро кредитных историй, отметив, что с февраля 2017 года количество таких граждан увеличилось на 16,1%. Это – общие цифры, за которыми стоят сотни тысяч конкретных людей и их кредитных историй. 
Есть ли выход из непростой финансовой ситуации, пытался разобраться журналист ИА «Высота 102».

Скрываться или освободиться?
Закредитованные соседи, коллеги, друзья и родственники – не редкость в наше время. Практически каждый сталкивался со стенаниями по поводу дискомфорта нахождения в долговой яме. Порой агрессивные действия кредиторов заставляют брать следующий кредит на частичное погашение первого, и третий – на погашение второго. В итоге – по решению приставов большая часть зарплаты уходит на возврат долгов,  жить не на что, а выход из лабиринта найти, кажется, невозможно. Если же наступили форс-мажор – потеря работы или болезнь, что сделало выплату кредитов далее практически невозможным – необходимо искать выходы из сложившейся ситуации. А они, как уверяют финансовые эксперты, есть.

Ищем дополнительные доходы
Парадокс заключается в том, что кредиты, особенно потребительские, зачастую берёт не очень обеспеченная часть населения. Если в своё время вы взяли кредит, значит, финансовое положение не позволяло приобрести желанную вещь на накопленные средства. 
Мало того, их и сейчас  легко получить в  микрофинансовых учреждениях под большие проценты. Население также активно пользуется и навязанными «кредитками» без подтверждения доходов с льготным периодом, который заёмщики «успешно», к радости кредиторов,  пропускают. 
Раз так случилось, и у вас «зависло» несколько кредитов, стоит подумать о «затягивании поясов» и поиску дополнительных доходов. «Мой сын-студент настоял на покупке в кредит дорогого гаджета. Вскоре я лишилась работы. Когда мы поняли, что денег не хватает, он нашёл подработку. Мы рассчитались. Думаю, такая  школа станет залогом правильного финансового поведения всей семьи в будущем», - поделилась волгоградка Екатерина С. 

Продаём залоговое и не только имущество
Наивно полагать, что продав залоговое имущество, к примеру, взятый в кредит автомобиль, вы погасите свой автокредит полностью. Каждый автовладелец знает, что выехав из салона на новеньком авто, за воротами он сможет продать его только на 10% дешевле. То же самое касается и других товаров, которые вы хотели иметь, на них не заработав. Тем не менее, если вам есть что продать - можно после реализации досрочно погасить хотя бы часть кредитов.
 
Гасим досрочно
Закон позволяет заёмщику досрочно погасить взятый кредит. Причем полностью.
А сделать это эксперты советуют разными способами. К примеру, метод «снежного кома» предполагает избавиться от кредитов по размеру текущего долга – от меньшего к большему. То есть, имея несколько кредиток или потребительских кредитов с суммами от 30 до 100 тысяч рублей, сначала закрываете наименьший. Психологически очень помогает: «Один кредит закрыли!». 
Метод «снежной лавины» - это когда вы рассчитываетесь сначала по кредитам с наибольшей процентной ставкой, затем переходите к займам с меньшей ставкой. В любом случае вы получите свободу от долгов или хотя бы части из них.

Реструктуризируем
Итак, затянув пояса,  и закрыв  небольшие кредиты,  вы поняли, что оставшийся и последний в ближайшее время осилить не сможете. Практика показывает, что,  если честно признаться банку, что вы оказались в затруднительном положении и не сможете платить по кредиту, можно рассчитывать на  реструктуризацию. Для этого необходимо документально подтвердить, что причиной вашего непростого материального  положения действительно является потеря работы или болезнь. Как правило, банки идут навстречу заёмщику, уменьшая ежемесячную кредитную нагрузку за счёт увеличения  срока кредитования. В особо сложных случаях могут устроить для вас «кредитные каникулы», пока вы не найдёте постоянного источника дохода.

Рефинансируем
Появилось немало  предложений банков объединить все кредиты в один под меньшую ставку и, таким образом, снизить количество кредиторов.  Выгода для банков очевидна – появление нового заёмщика. А вот насколько это может быть выгодно для вас, надо считать. Это сделать не так уж сложно. 
К примеру, по пяти кредитам со ставкой в среднем – 20%  на общую сумму 1 000 000 рублей вы платили проценты в течение 3 лет.  Решившись на рефинансирование, вы должны погасить полностью  оставшиеся, к примеру, 500 тысяч рублей. Почему так много? Кредитные учреждения чаще всего применяют аннуитетные  платежи, поэтому в основном  вы платили проценты по кредиту, а затем уже гасили его «тело».
Итак, если вы планировали погасить все кредиты в течение  5 лет, то сумму в 500 тысяч  вы должны одолжить у банка на 2(!) оставшихся от планируемого срока погашения года. А теперь считайте, сколько ежемесячно вам надо платить, если банк предлагает вам рефинансирование, к примеру, под  15%. Если расчет не в вашу пользу, можно увеличить срок кредитования, но тогда и суммы переплат станут больше. Только правильный расчет приведет вас к желаемому от рефинансирования эффекту.

Объявляем себя банкротами
Банкротство – законный и цивилизованный, но, на взгляд многих экспертов, не самый легкий выход из сложившейся ситуации.  Из плюсов – прекращение кредиторов мучить вас звонками и судами. Минусов же – множество. Самый главный – долги придется отдать.  Ваше имущество продадут, оставив лишь единственное жильё и минимум на проживание. Часть зарплаты также будет уходить на погашение долгов. Кроме того, вы не сможете руководить предприятием и вам ограничат дальнейшее кредитование… И статус  банкрота тоже стоит денег. Однако для некоторых – это единственный способ достойно выйти из закредитованности.



Не закредитовывайтесь!  
Самый лучший способ жить спокойно – не брать второй кредит, не рассчитавшись по первому. Собственно, этим должны озаботиться не только заёмщики, но и кредитные организации. Некоторые юристы берутся оспаривать законность выданных банками кредитов, поскольку последние не должны одалживать людям, не имеющим доходов. Или – гражданам с плохой кредитной историей. 


Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи.
                                                                                   
Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы». 
 Дополнительная информация  на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru


Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильмаВ Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книгиСтены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииВ Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"

75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации

Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...

Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...

75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...

Здравоохранение 12.02.2018 12:54

Депутат Европарламента нашел общие проблемы в медицине Чехии и Волгоградской области Депутат Европарламента Йиржи Машталка,  выпускник Волгоградской медакадемии,  встретился в ВолгГМУ с руководителями учреждений здравоохранения и рассказал об организации здравоохранения в Евросоюзе в целом и Чехии в частности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. По его словам, - одна из  основных проблем в здравоохранении Чешской республики - вопрос безопасности лекарственных средств, заказываемых из-за рубежа. В Чехии существуют санкции, запрещающие такие поставки, если доказаны негативные последствия от применения препарата. Проблема «утечки» медицинских кадров в Чехии стоит так же остро, как и в России....
Прочитана: 118 раз
Экономика 12.02.2018 12:26

Волгоградский «КАУСТИК» подтвердил статус одного из лидеров региональной промышленности АО «КАУСТИК» второй год подряд становится победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», на официальной странице комитета экономической политики и развития Волгоградской области АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам 2017 года признано победителем в номинации «Промышленность». Напомним, что по результатам деятельности в 2016 году «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, региональные власти оценили вклад пятитысячного коллектива предприятия в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Как сообщили на предприятии, сегодня на «КАУСТИКе», который в прошлом году вместе с жителями Волгограда отметил 50-летний...
Прочитана: 381 раз
Расследования 12.02.2018 11:45

Депутат гордумы Волгограда «забыл» о более 100 миллионах рублей дохода Почти на  100 миллионов рублей занизил  свой доход, указанный на сайте Волгоградской городской думы  депутат Александр Егунов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина. По полученным от надзорного ведомства сведениям, народный избранник опубликовал данные о том, что в 2016 году его доходы составили чуть более 11 миллионов рублей, в то время как на деле они превысили 110,4 миллиона.  Сам депутат объяснил случившееся невнимательностью и техническими ошибками. Прокурор города  в представлении на имя главы Волгограда просил скорректировать данные. Но в гордуме, сославшись...
Прочитана: 2931 раз
Расследования 12.02.2018 11:07

Тракторозаводский районный  суд обязал четыре управляющие компании отремонтировать разрушающиеся балконные плиты в нескольких многоквартирных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, речь идет о домах №№ 3 и 6 по улице Борьбы, № 38 по улице Салтыкова-Щедрина и № 6 по улице  Жолудева. Ранее районным прокурором были поданы иски к ООО "Управляющая компания Тракторозаводского района", ООО "Флагман", ООО "Муниципальная управляющая компания Волгограда", ООО "УК Волга-КомСервис".  Удовлетворяя иск прокурора, райсуд отметил, что ненадлежащее  содержание общедомового имущества может не только привести к снижению надежности зданий, но и создать угрозу жизни и здоровью  граждан. А это нарушает  конституционное право жильцов...
Прочитана: 718 раз
Общество 12.02.2018 10:43

Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев намерен обжаловать  решение Даниловского районного суда Волгоградской области, который отказал ему в восстановлении в должности. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Ранее Даниловский районный суд  отказал Николаю Дорофееву в удовлетворении  всех заявленных требований, в частности, о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, о результатах заседания квалификационной комиссии, о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора, соответственно, о восстановлении на работе с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Напомним, ответчиком  по иску...
Прочитана: 2129 раз
Происшествия 12.02.2018 10:20

Четверо водителей стали фигурантами уголовных дел после рейда ГИБДД в Волгограде Уголовные дела возбуждены в отношении четырех водителей, остановленных за пьяную езду уже не в первый раз. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нарушителей поймали во время профилактического рейда ГИБДД. Мероприятие, направленное на “отлов” водителей,  севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, началось в пятницу вечером и продолжалось ночью в субботу и воскресенье.  Наряды ДПС останавливали автолюбителей для проверки в разных районах города. Всего во время рейда было  остановлены 8 автомобилей, водители которых отказались  от  медосвидетельствования.  15 человек нарушили требования ОСАГО,  а четверо не соблюдали  правила перевозки детей. Также на  11 машинах были нечитаемые ...
Прочитана: 3273 раз
Расследования 12.02.2018 09:58

В присвоении полумиллиона рублей подозревают начальницу одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в декабре минувшего года 33-летняя женщина взяла деньги из сейфа в своем кабинете. Эти средства  предназначались для выплаты пенсий и пособий. Преступление вскрылось при проведении ревизии. Сейчас следователи выясняют, куда пропали еще 77 тысяч рублей, которые также хранились в сейфе. Свою вину женщина признала и уже дала показания. Возбуждено уголовное дело, основанием для него  также стали результаты проверки, проведенной районной прокуратурой.
Прочитана: 4010 раз
Общество 12.02.2018 09:47

Глава администрации Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района оштрафован за спиленное дерево, которое росло на земельном участке, принадлежащем администрации. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, сельского главу уличили в нарушении земельного законодательства, а именно – в повреждении защитного лесного насаждения. Сельский чиновник привлечен к административной ответственности по части  2  статьи  10.10  КРФ об АП в виде штрафа. Максимальный размер штрафа – 3 тысячи рублей. 
Прочитана: 897 раз
Происшествия 12.02.2018 09:46

Двое детей пострадали при аварии в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП случилось  накануне  на 958 километре трассы  Р-22 "Каспий". По предварительным данным,  63-летний водитель "Mitsubishi Pajero Sport" не справился с управлением и врезался в ограждение. Затем машина съехала  в кювет. При этом получили травмы две девочки шести и девяти лет. Пострадавшие госпитализированы.
Прочитана: 490 раз
Общество 12.02.2018 08:24

Советский районный суд Волгограда удовлетворил иск жительницы города о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и прекращении права собственности на квартиру за ответчиком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, 24 июля 2014 года жительница Волгограда заключила с посторонним человеком договор пожизненного содержания, согласно которому женщина должна была содержать волгоградку: обеспечивать ее продуктами, лекарствами и т.д. За это добровольная сиделка должна была получить однокомнатную квартиру, которая принадлежала больной женщине, расположенную на ул. Тулака. Однако, когда квартира была получена в собственность участницей договора пожизненного содержания, выяснилось, что она недобросовестно выполняет свои обязательства по уходу за больным человеком. В...
Прочитана: 1908 раз
Общество 11.02.2018 19:11

В Волгоградскую гордуму внесен проект решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, планируется проиндексировать базовые оклады и ставки в 1,04 раза с 1 января 2018 года. Ранее соответствующее решение было принято в администрации Волгоградской области – была проиндексирована зарплата в таком же размере работникам госучреждений, подведомственных органу исполнительной власти. Однако повышение коснется небольшой части сотрудников учреждений. Так, под действие данных нормативных актов не попадают категории бюджетников, определенных указом президента от 1 мая 2012 года, то есть работники культуры, социальной сферы, учителя и воспитатели. ...
Прочитана: 9619 раз
Аналитика 11.02.2018 18:24

Смотрите в сегодняшней программе: Новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ обратилось за помощью в правоохранительные органы для поиска пропавшего имущества ДОСААФ и лиц, причастных к умышленной порче самолета. Почему когда-то знаменитый на всю страну авиаклуб остался "без крыльев", кто "пилотировал" процессами, происходящими все эти годы на аэродроме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и стоит ли ожидать "жестких посадок"? Эксклюзивные подробности - в расследовании ИА "Высота 102".
Прочитана: 27484 раз
Экология 11.02.2018 12:44

Администрации Светлоярского района частично удовлетворили требования о взыскании с ВОАО «Химпром» многомиллионной суммы неосновательного обогащения  за пользование земельным участком на территории Цацинской сельской администрации, где расположены пруды-испарители предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебная тяжба между администрацией района и ВОАО «Химпром» длится несколько лет. Районные власти требуют взыскания с химического предприятия задолженности за пользование земельным участком с 06.10.2013 г. по 04.11.2016 г. неосновательного обогащения в сумме более 232 миллионов рублей. Администрация района ранее иск выиграла, но представители ВОАО «Химпром» обжаловали решение. В октябре 2017 года кассационная инстанция отменила решение по делу, и...
Прочитана: 4425 раз
Происшествия 11.02.2018 12:19

Сегодня утром в городе Камышине Волгоградской области при пожаре в 9-этажном доме из квартиры на третьем этаже выпрыгнула 64-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, со слов пострадавшей женщины, выход на улицу был заблокирован из-за огня. При этом очаг возгорания находился в подвале дома. Пенсионерку госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогом ладони. В больницу также были отправлены двое пострадавших детей. 6-летний мальчик и 5-месячная малышка надышались гарью. Состояние обоих - удовлетворительное. Их родители отказались от госпитализации - назначено амбулаторное лечение. Напомним, сегодня рано утром в Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина, госпитализированы...
Прочитана: 6305 раз
Экология 11.02.2018 11:57

Слив канализационных стоков в прибрежную зону залива Пичуга, впадающего в Волгоградское водохранилище, обнаружен в результате контрольно-надзорных мероприятий, проводимых управлением Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, слив производился от незаконно возведенных объектов придорожного сервиса (кафе, гостиница, бассейны), деятельность которых осуществлял индивидуальный предприниматель. В отношении него были возбуждены административные производства. Дубовский районный суд подтвердил законность вынесенных управлением постановлений об административном наказании. По результатам проведенной экспертизы и рассмотренным материалам дела об административном правонарушении, в отношении индивидуального предпринимателя рассчитан вред, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на сумму 14 929 920 рублей, который согласован с Департаментом Росприроднадзора по...
Прочитана: 4423 раз


12 февраля 12:54
Депутат Европарламента нашел общие проблемы в медицине Чехии и Волгоградской областиСмотреть фотографии
12 февраля 12:26
Волгоградский «КАУСТИК» подтвердил статус одного из лидеров региональной промышленности Комментарии1Смотреть фотографии
12 февраля 11:45
Депутат гордумы Волгограда «забыл» о более 100 миллионах рублей дохода Комментарии25Смотреть фотографии
12 февраля 11:07
В Волгограде суд обязал УК отремонтировать разрушающиеся балконы Комментарии7
12 февраля 10:43
Бывший директор кадетской школы-интерната добивается восстановления на работе в Волгоградском облсуде Комментарии16Cмотреть видео
12 февраля 10:20
Четверо водителей стали фигурантами уголовных дел после рейда ГИБДД в Волгограде Комментарии6Смотреть фотографии
12 февраля 09:58
Полмиллиона пенсионных рублей украла начальник почтового отделения из Волгоградской области Комментарии15
12 февраля 09:47
Главу поселения в Волгоградской области наказали за спиленное дерево Комментарии6
12 февраля 09:46
Двое детей получили травмы в ДТП на трассе "Каспий" под Волгоградом
12 февраля 08:24
В Волгограде суд расторг договор пожизненного содержания и вернул квартиру хозяйке Комментарии7
11 февраля 19:11
Работники муниципальных учреждений Волгограда получат прибавку к зарплате
11 февраля 18:24
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФ Комментарии26Cмотреть видео
11 февраля 12:44
В Волгоградской области «Химпром» обязали выплатить более 84 млн рублей за пруды-испарители
11 февраля 12:19
В Волгоградской области при пожаре с балкона дома выпрыгнула пенсионерка, пострадали еще двое детей
11 февраля 11:57
В Волгоградской области бизнесмену предъявили «счет» на 14 млн рублей за слив стоков в залив Пичуга
11 февраля 10:39
В Волгоградской области осужденный за покушение на кражу отказался от свободы и попросился в колонию
11 февраля 09:46
Семья погибшей на пожаре в Волгограде женщины госпитализирована
11 февраля 06:47
В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений
10 февраля 20:08
В Волгоградской области учеников отрезало от школы бездорожьеСмотреть фотографии
10 февраля 19:13
В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракционСмотреть фотографии
Финграмотность
12 февраля 09:36
В поисках выхода из кредитного лабиринта Комментарии2Смотреть фотографии
5 февраля 10:21
Финансовое просвещение в Волгоградской области набирает оборотыСмотреть фотографии
29 января 15:23
Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансовСмотреть фотографии
25 января 10:21
На что имеет право вкладчик?Смотреть фотографии
22 января 09:09
Брать или не брать? Вот в чём вопрос…Смотреть фотографии
15 января 10:11
Взять правильный кредит, или как не попасться на удочку «чёрных кредиторов»Смотреть фотографии
10 января 12:55
Пенсия не за горами. Что получим?Смотреть фотографии
25 декабря 10:07
Страхование детей – забота родителейСмотреть фотографии
18 декабря 10:43
Что делать, если негосударственный пенсионный фонд закрылся? Комментарии2Смотреть фотографии
11 декабря 11:41
Если у вас нету дома - налоги ему не страшныСмотреть фотографии
4 декабря 12:12
В Центробанке задумались о сбалансированном росте двух сегментов кредитования — предприятий и гражданСмотреть фотографии
27 ноября 10:54
Как предпринимателю защититься на финансовом рынкеСмотреть фотографии
20 ноября 11:20
Вложить деньги правильно. Или о рисках инвестирования Комментарии1Смотреть фотографии
13 ноября 09:52
Взять кредит. Как самому выбрать выгодные условия? Комментарии1Смотреть фотографии
7 ноября 09:57
Волгоградцам открыли секрет финансового счастья на Неделе сбережений 2017Смотреть фотографии
30 октября 10:25
Страховщики открыли секреты своей надёжностиСмотреть фотографии
24 октября 16:46
Неделя сбережений начнётся в Волгоградской области 30 октябряСмотреть фотографииCмотреть видео
18 октября 17:05
Олимпиада по финансовой грамотности ждет волгоградских школьниковСмотреть фотографии
16 октября 11:39
Задолжал за коммуналку? Жди коллектора! Комментарии27Смотреть фотографии
9 октября 14:44
О жизни финансовых пирамид в наше времяСмотреть фотографии
5 октября 11:42
Школьники Волгограда сразятся в «финансовых боях»Смотреть фотографии
25 сентября 09:58
Осторожно: кредитное мошенничество! Комментарии4Смотреть фотографии
18 сентября 10:26
Кредитуешься? Оцени возможности и риски Комментарии7Смотреть фотографии
11 сентября 10:04
Как самостоятельно защитить свои права на финансовом рынке Комментарии2Смотреть фотографии
4 сентября 10:16
Малыши из Ленинского района играют и познают мир финансов Комментарии2Смотреть фотографии
28 августа 09:45
Есть ли смысл банкротиться? Комментарии2Смотреть фотографии
21 августа 10:14
Пять способов раскладки «золотых» яиц по корзинам Комментарии3Смотреть фотографии
14 августа 10:43
Журналист ИА «Высота 102» узнал, как получить онлайн-кредит в ВолгоградеСмотреть фотографии
7 августа 10:01
Кто поможет волгоградскому предпринимателю? Комментарии2Смотреть фотографии
24 июля 13:07
Вадим Колтырин: Нет долгов – коллектор не придет Комментарии3Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 12 Февраля, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура -3..-5 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Февраля, Пн
1 $ 58.1718 руб.
1 € 71.3943 руб.
1 GBP 81.1555 руб.
1 CHF 61.9706 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
       

 

Обсуждают в форуме

Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Волгоградские налоговики взялись за тех, кто сдает жилье в арендуКомментарии80
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентамиКомментарии70
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочинеКомментарии69
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерваторииКомментарии65
В Волгограде перед ЧМ-2018 за жизнью мошки будут пристально следить ученые-аналитикиКомментарии63
ГК «Ростех» берет под свое крыло Волгоградский тракторный заводКомментарии45
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
В Волгограде Роспотребнадзор предлагает силовикам разобраться с ценами на аренду квартир к ЧМ-2018Комментарии44
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской грудиКомментарии43
«ЕвроХим» вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний РоссииКомментарии39
В центре Волгограда найдено тело пенсионераКомментарии39
В Волгоградской области старший кассир вынесла из банка более 12,8 млн рублейКомментарии33
Власти Волгограда взялись за "серый" рынок арендного жильяКомментарии32
Глава Волгограда посмотрел в Париже фильм о Сталинградской битвеКомментарии32

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отоплениеКомментарии11
Просмотров: 32486
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФКомментарии26
Просмотров: 27196
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолетаКомментарии26
Просмотров: 13479
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО)Комментарии14
Просмотров: 11954
Школьный мини-футбол пришел в Красноармейский район Волгограда
Просмотров: 8038
В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракцион
Просмотров: 6909
Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018Комментарии21
Просмотров: 5533
В Волгограде жителей дома осчастливили кипятком в бачках унитазовКомментарии20
Просмотров: 3942
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентамиКомментарии70
Просмотров: 3702
В Волгоградской области за первый месяц 2018 года собрали свыше 6 млрд рублей налогов
Просмотров: 3665

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде первые гости выставки 80-летнего художника собрали для него денежную помощь
Рекомендации: +110 / 11-
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФКомментарии26
Рекомендации: +74 / 13-
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолетаКомментарии26
Рекомендации: +68 / 10-
Волгоградка стала заложницей своей "плачущей" квартирыКомментарии4
Рекомендации: +65 / 2-
Журналист ИА «Высота 102» стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость»Комментарии26
Рекомендации: +63 / 6-
На экосовете в Волгограде обсудили болевые точки Калачевского районаКомментарии6
Рекомендации: +61 / 2-
Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетовКомментарии29
Рекомендации: +59 / 1-
Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"Комментарии10
Рекомендации: +58 / 4-
Власти Волжского представили делегации БРИКС масштабные проекты по благоустройству
Рекомендации: +58 / 1-
Первый на юге России виртуальный музей истории религии открылся в ВолгоградеКомментарии11
Рекомендации: +57 / 3-