Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 11.02.2018 19:11

Работники муниципальных учреждений Волгограда получат прибавку к зарплате

В Волгоградскую гордуму внесен проект решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, планируется проиндексировать базовые оклады и ставки в 1,04 раза с 1 января 2018 года. Ранее соответствующее решение было принято в администрации Волгоградской области – была проиндексирована зарплата в таком же размере работникам госучреждений, подведомственных органу исполнительной власти. Однако повышение коснется небольшой части сотрудников учреждений. Так, под действие данных нормативных актов не попадают категории бюджетников, определенных указом президента от 1 мая 2012 года, то есть работники культуры, социальной сферы, учителя и воспитатели.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильмаВ Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книгиСтены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииВ Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"

75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации

Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...

Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...

75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...

Аналитика 11.02.2018 18:24

Смотрите в сегодняшней программе: Новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ обратилось за помощью в правоохранительные органы для поиска пропавшего имущества ДОСААФ и лиц, причастных к умышленной порче самолета. Почему когда-то знаменитый на всю страну авиаклуб остался "без крыльев", кто "пилотировал" процессами, происходящими все эти годы на аэродроме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и стоит ли ожидать "жестких посадок"? Эксклюзивные подробности - в расследовании ИА "Высота 102".
Прочитана: 5255 раз
Экология 11.02.2018 12:44

Администрации Светлоярского района частично удовлетворили требования о взыскании с ВОАО «Химпром» многомиллионной суммы неосновательного обогащения  за пользование земельным участком на территории Цацинской сельской администрации, где расположены пруды-испарители предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебная тяжба между администрацией района и ВОАО «Химпром» длится несколько лет. Районные власти требуют взыскания с химического предприятия задолженности за пользование земельным участком с 06.10.2013 г. по 04.11.2016 г. неосновательного обогащения в сумме более 232 миллионов рублей. Администрация района ранее иск выиграла, но представители ВОАО «Химпром» обжаловали решение. В октябре 2017 года кассационная инстанция отменила решение по делу, и...
Прочитана: 3627 раз
Происшествия 11.02.2018 12:19

Сегодня утром в городе Камышине Волгоградской области при пожаре в 9-этажном доме из квартиры на третьем этаже выпрыгнула 64-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, со слов пострадавшей женщины, выход на улицу был заблокирован из-за огня. При этом очаг возгорания находился в подвале дома. Пенсионерку госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогом ладони. В больницу также были отправлены двое пострадавших детей. 6-летний мальчик и 5-месячная малышка надышались гарью. Состояние обоих - удовлетворительное. Их родители отказались от госпитализации - назначено амбулаторное лечение. Напомним, сегодня рано утром в Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина, госпитализированы...
Прочитана: 4176 раз
Экология 11.02.2018 11:57

Слив канализационных стоков в прибрежную зону залива Пичуга, впадающего в Волгоградское водохранилище, обнаружен в результате контрольно-надзорных мероприятий, проводимых управлением Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, слив производился от незаконно возведенных объектов придорожного сервиса (кафе, гостиница, бассейны), деятельность которых осуществлял индивидуальный предприниматель. В отношении него были возбуждены административные производства. Дубовский районный суд подтвердил законность вынесенных управлением постановлений об административном наказании. По результатам проведенной экспертизы и рассмотренным материалам дела об административном правонарушении, в отношении индивидуального предпринимателя рассчитан вред, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на сумму 14 929 920 рублей, который согласован с Департаментом Росприроднадзора по...
Прочитана: 3721 раз
Расследования 11.02.2018 10:39

Старополтавский районный суд заменил осужденному за покушение на кражу Александру Марченко неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, Марченко был приговорен к 360 часам обязательных работ в конце октября 2017 года. В ноябре его поставили на учет по месту жительства и предупредили, что при злостном нарушении порядка и условий отбывания наказания обязательные работы могут быть заменены на более строгий вид наказания. Осужденному было выдано направление для отбывания наказания при администрации Харьковского сельского поселения. Однако мужчина приходил в администрацию для отбытия наказания нерегулярно, прогуливал без...
Прочитана: 2554 раз
Происшествия 11.02.2018 09:46

Женщина погибла и четыре человека пострадали на пожаре в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Буханцева поступил на пульт дежурного сегодня в 04:23. Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательной части №20 при помощи автолестницы сняли с балкона горящей  трехкомнатной квартиры троих детей и двоих мужчин. Но, как выяснилось, от огня погибла мать семейства. Четверо спасенных, среди которых трое детей - годовалый мальчик, его 4-летний брат и 15-летняя сестра, а также 57-летний мужчина - госпитализированы с отравлением продуктами горения. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.  Из соседних квартир...
Прочитана: 2598 раз
Общество 11.02.2018 06:47

Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен ГКСУ СО "Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" за невыполнение в срок законного предписания госоргана о необходимости отделки ряда помещений социального учреждения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №2, в срок до 30 ноября 2017 года учреждению необходимо было обеспечить отделку пищеблока, столовой, складского помещения, медицинского блока (процедурного кабинета и изолятора), душевой на первом этаже, помещения биде для старшей группы и кабинета заведующего в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, проверяющие обязали руководство центра подтвердить протоколами лабораторных исследований безопасность приготавливаемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым...
Прочитана: 2842 раз
Общество 10.02.2018 20:08

В Волгоградской области учеников отрезало от школы бездорожье Школа-девятилетка, расположенная в селе Громки Руднянского района Волгоградской области, оказалась недоступной для учеников, проживающих в селах Старый Кондаль и Новый Кондаль. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, школьный автобус, который отсюда возил детей в Громки, исчерпал срок годности. Был найден выход из сложившейся ситуации – детей из этих сел должен был забирать другой школьный автобус, который возит учеников в общеобразовательную школу в селе Лопуховка. Однако из-за бездорожья в населенные пункты Старый Кондаль и Новый Кондаль автобус доехать не может. По словам местных жителей, два школьника из села Новый Кондаль уже не первую неделю не посещают образовательное учреждение....
Прочитана: 6220 раз
Общество 10.02.2018 19:13

В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракцион В Центральном парке культуры и отдыха рабочие приступили к монтажу колеса обозрения – 50-метрового аттракциона весом 170 тонн, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации Волгограда, для этой огромной конструкции было подготовлено бетонное основание, которое должно обеспечить безопасную эксплуатацию аттракциона. Для устройства фундамента было установлено 48 свай и использовано порядка 250 кубометров бетона. Работы по установке колеса стартуют со сборки первых конструктивных элементов - колонн. Колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, в каждой из которых смогут разместиться четыре человека. Все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглогодично с ограничением по...
Прочитана: 7842 раз
Общество 10.02.2018 19:03

В Волгограде первые гости выставки 80-летнего художника собрали для него денежную помощь 20 тысяч рублей, собранных в первый день работы выставки рисунков о военном Сталинграде, переданы автору работ – Льву Тырину. Сумма небольшая, но явно больше суммы месячной пенсии ребенка Сталинграда. Сбор средств в рамках выставки его работ в Волгоградском театре юного зрителя продолжается, сообщает ИА «Высота 102». Сотрудники театра и общественники на днях навестили художника и вручили ему конверт.  После того, как общественность через публикации ИА «Высота 102, в том числе, узнала о том, в каких неподобающих условиях живет одинокий пожилой мужчина, свидетель Сталинградского сражения Лев Тырин, к нему гораздо чаще стали приходить социальные работники. В квартире художника навели...
Прочитана: 10498 раз
Спорт 10.02.2018 14:00

На базе средней школы №120 появилось новое спортивное отделение мини-футбола, созданное добровольным спортивным обществом "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", в стенах учебного заведения прошла церемония открытия, на которую пришли представители районной администрации и депутаты. После чего состоялся матч между красноармейскими школьниками и их сверстниками из Центрального района. Перед собравшимися выступили и юные гимнастки-выпускницы школы Дарьи Ишназаровой.  Отметим, что подобные отделения по мини-футболу созданы почти во всех районах города. Как отметил председатель спортивного общества Филипп Зорин, главная цель - привлечь к занятию спортом как можно больше детей. "Наш девиз - сделать из обычных ребят спортсменов. К...
Прочитана: 8297 раз
Общество 10.02.2018 13:27

Усиленные наряды дорожных полицейских дежурят в эти выходные на дорогах Волгограда и области на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся причиной аварийности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. В рамках профилактического рейда «Сохрани жизнь» автоинспекторы проверяют водителей для выявления нетрезвых за рулем, а также уделяют внимание использованию ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Профилактический рейд проводится в целях стабилизации сложившейся аварийной обстановки, снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики нарушений ПДД.  Так, с начала 2018 года на дорогах региона в 191 дорожной аварии погиб 21 человек и более 230...
Прочитана: 3950 раз
Политика 10.02.2018 12:32

В Волгоградской области для депутатов Госдумы определили места для встреч с избирателями Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы РФ и депутатов облдумы с избирателями определили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, сделано это в соответствии с федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В документе приведен список помещений, определен порядок их предоставления законодателям. Итак, депутаты Госдумы и облдумы будут встречаться с избирателями в актовом зале областной библиотеки им. М.Горького и в малом...
Прочитана: 4018 раз
Общество 10.02.2018 10:24

Жильцам многоквартирного дома в г.Новоаннинский пересчитали плату за отопление на сумму более 430 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, поводом к проверке послужило обращение собственников дома № 64 по ул. Ленина, которым доначислили плату за эту коммунальную услугу за период с февраля 2015 по июль 2017 года. По итогам проверки установлено, что расчет корректировки (доначисления) платы за отопление потребителям указанного многоквартирного дома был проведен с нарушением требований жилищного законодательства. Управляющая компания - ООО "Водстройсервис" - указанные нарушения устранила. Перерасчет платы за отопление на общую сумму 433506,20 рублей отражен в платежных документах за декабрь 2017...
Прочитана: 2524 раз
Происшествия 10.02.2018 09:24

Годовалый ребенок погиб на пожаре в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в хуторе Колпачки поступило на пульт дежурного в 5:05. Пожарные расчеты прибыли на место и потушили горящий дом за 20 минут. При осмотре строения было обнаружено тело ребенка. Возможной причиной трагедии, по мнению специалистов, стал аварийный режим работы электропроводки.
Прочитана: 3902 раз


11 февраля 19:11
Работники муниципальных учреждений Волгограда получат прибавку к зарплате
11 февраля 18:24
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФ Комментарии22Cмотреть видео
11 февраля 12:44
В Волгоградской области «Химпром» обязали выплатить более 84 млн рублей за пруды-испарители
11 февраля 12:19
В Волгоградской области при пожаре с балкона дома выпрыгнула пенсионерка, пострадали еще двое детей
11 февраля 11:57
В Волгоградской области бизнесмену предъявили «счет» на 14 млн рублей за слив стоков в залив Пичуга
11 февраля 10:39
В Волгоградской области осужденный за покушение на кражу отказался от свободы и попросился в колонию
11 февраля 09:46
Семья погибшей на пожаре в Волгограде женщины госпитализирована
11 февраля 06:47
В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений
10 февраля 20:08
В Волгоградской области учеников отрезало от школы бездорожьеСмотреть фотографии
10 февраля 19:13
В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракционСмотреть фотографии
10 февраля 19:03
В Волгограде первые гости выставки 80-летнего художника собрали для него денежную помощьСмотреть фотографии
10 февраля 14:00
Школьный мини-футбол пришел в Красноармейский район ВолгоградаCмотреть видео
10 февраля 13:27
В Волгограде идет «охота» за нарушителями ПДД
10 февраля 12:32
В Волгоградской области для депутатов Госдумы определили места для встреч с избирателямиСмотреть фотографии
10 февраля 10:24
Жильцам дома в Волгоградской области вернули переплаченные за отопление деньги
10 февраля 09:24
Годовалый ребёнок погиб на пожаре в Волгоградской области
9 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление Комментарии11Cмотреть видео
9 февраля 19:15
Житель Волгоградской области попытался убить собственную мать ледобуром Комментарии3
9 февраля 19:00
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО) Комментарии14Смотреть фотографииCмотреть видео
9 февраля 18:10
Признанной виновной в отравлении 75 человек сотруднице "МАНа" в Волгограде увеличили штраф Комментарии1
Общество
11 февраля 19:11
Работники муниципальных учреждений Волгограда получат прибавку к зарплате
11 февраля 06:47
В Волгоградской области реабилитационный центр оштрафовали за несостоявшийся ремонт помещений
10 февраля 20:08
В Волгоградской области учеников отрезало от школы бездорожьеСмотреть фотографии
10 февраля 19:13
В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракционСмотреть фотографии
10 февраля 19:03
В Волгограде первые гости выставки 80-летнего художника собрали для него денежную помощьСмотреть фотографии
10 февраля 16:29
В Волгоградской области готовятся широко отметить 100-летие Красной АрмииСмотреть фотографии
10 февраля 13:27
В Волгограде идет «охота» за нарушителями ПДД
10 февраля 10:24
Жильцам дома в Волгоградской области вернули переплаченные за отопление деньги
9 февраля 17:52
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа прошла «Зарница под Сталинградом»Смотреть фотографии
9 февраля 13:23
Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление Комментарии18Смотреть фотографии
9 февраля 10:45
В Волгоградской области в 2018 году более 400 семей федеральных льготников получат жилье Комментарии2
9 февраля 10:27
Волгоградские налоговики взялись за тех, кто сдает жилье в аренду Комментарии80
9 февраля 10:00
В Волгограде жителей дома осчастливили кипятком в бачках унитазов Комментарии20Смотреть фотографии
9 февраля 09:39
В Волгограде роте почетного караула вернули серп и молот на копию Знамени Победы Комментарии15Смотреть фотографии
9 февраля 08:53
В центре Волгограда закрыли еще одну кальянную Комментарии14
8 февраля 17:07
Управляющая компания в Волгограде «травит» жильцов краской во время зимнего ремонта подъездов Комментарии10Смотреть фотографии
8 февраля 16:40
Волгоградка стала заложницей своей "плачущей" квартиры Комментарии4Cмотреть видео
8 февраля 14:15
В Волгограде Роспотребнадзор предлагает силовикам разобраться с ценами на аренду квартир к ЧМ-2018 Комментарии44
8 февраля 13:11
В Волгоградской области чиновники обязали пожилого человека купить бензокосу и убирать общую территорию Комментарии20
8 февраля 11:48
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерватории Комментарии65Смотреть фотографии
8 февраля 11:40
Волгоградский облсуд признал законным отказ властей в проведении гей-парада в Урюпинске Комментарии12
8 февраля 10:11
В Волгоградской области нашли опасный "фиточай" из Алтая Комментарии11
7 февраля 17:29
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской груди Комментарии43Смотреть фотографии
7 февраля 16:37
Суд в Волгограде оштрафовал турагентство за отказ вернуть деньги за отмененный тур в Турцию Комментарии6
7 февраля 15:13
Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетов Комментарии29
7 февраля 15:00
Журналист ИА «Высота 102» стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Комментарии26Смотреть фотографии
6 февраля 19:05
В Волгограде в час пик сломавшийся скоростной трамвай парализовал движение Комментарии9
6 февраля 16:39
В Волгоградской области пересмотрят нашумевшее "дело о побоях" ребенка в приемной семье Комментарии3
6 февраля 15:02
Ремонт ливнеотвода эстакады Центральной набережной Волгограда подрядчик выполнит за свой счет Комментарии5
6 февраля 13:25
В Волгоградской области открыта «горячая линия» по защите прав пациентов Комментарии5
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

ЭКОНОМИКА

В Волгограде стартовали продажи Volkswagen Tiguan Sportline

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 11 Февраля, Вс
Волгоград
температура 0..-2 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
11 Февраля, Вс
1 $ 58.1718 руб.
1 € 71.3943 руб.
1 GBP 81.1555 руб.
1 CHF 61.9706 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Волгоградские налоговики взялись за тех, кто сдает жилье в арендуКомментарии80
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентамиКомментарии70
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочинеКомментарии69
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерваторииКомментарии65
В Волгограде перед ЧМ-2018 за жизнью мошки будут пристально следить ученые-аналитикиКомментарии63
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отоплениеКомментарии54
ГК «Ростех» берет под свое крыло Волгоградский тракторный заводКомментарии45
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
В Волгограде Роспотребнадзор предлагает силовикам разобраться с ценами на аренду квартир к ЧМ-2018Комментарии44
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской грудиКомментарии43
«ЕвроХим» вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний РоссииКомментарии39
В центре Волгограда найдено тело пенсионераКомментарии39
В Волгоградской области старший кассир вынесла из банка более 12,8 млн рублейКомментарии33

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отоплениеКомментарии11
Просмотров: 32486
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде вслед за заводом «Химпром» ГК «Ростех» окутывает заботой ВГТЗКомментарии8
Просмотров: 29691
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолетаКомментарии26
Просмотров: 13479
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО)Комментарии14
Просмотров: 11954
Школьный мини-футбол пришел в Красноармейский район Волгограда
Просмотров: 8038
В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракцион
Просмотров: 6909
Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018Комментарии21
Просмотров: 5533
Волгоградка стала заложницей своей "плачущей" квартирыКомментарии4
Просмотров: 5514
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
Просмотров: 4520
В Волгограде жителей дома осчастливили кипятком в бачках унитазовКомментарии20
Просмотров: 3942

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде первые гости выставки 80-летнего художника собрали для него денежную помощь
Рекомендации: +110 / 11-
Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Рекомендации: +82 / 7-
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолетаКомментарии26
Рекомендации: +68 / 10-
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФКомментарии22
Рекомендации: +64 / 5-
Журналист ИА «Высота 102» стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость»Комментарии26
Рекомендации: +63 / 5-
Первый паспорт болельщика ЧМ-2018 в Волгограде получила суперболельщик с полувековым стажемКомментарии5
Рекомендации: +61 / 0-
Юность за колючей проволокой австрийский подросток из Гитлерюгенд провел в СталинградеКомментарии26
Рекомендации: +59 / 3-
Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"Комментарии10
Рекомендации: +58 / 4-
Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетовКомментарии29
Рекомендации: +58 / 1-
Власти Волжского представили делегации БРИКС масштабные проекты по благоустройству
Рекомендации: +58 / 1-