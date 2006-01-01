В Волгоградской области «Химпром» обязали выплатить более 84 млн рублей за пруды-испарители

Администрации Светлоярского района частично удовлетворили требования о взыскании с ВОАО «Химпром» многомиллионной суммы неосновательного обогащения за пользование земельным участком на территории Цацинской сельской администрации, где расположены пруды-испарители предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебная тяжба между администрацией района и ВОАО «Химпром» длится несколько лет. Районные власти требуют взыскания с химического предприятия задолженности за пользование земельным участком с 06.10.2013 г. по 04.11.2016 г. неосновательного обогащения в сумме более 232 миллионов рублей. Администрация района ранее иск выиграла, но представители ВОАО «Химпром» обжаловали решение. В октябре 2017 года кассационная инстанция отменила решение по делу, и направило его на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. Установлено, ОАО «Химпром» выдано свидетельство на право постоянного пользования землей на площади 3870,35 га. Указанные пруды-испарители расположены в 6,3 км восточнее от северной границы с. Цаца Светлоярского района Волгоградской области. ВОАО «Химпром» является правопреемником ОАО «Химпром» с 2002 года и фактически использует спорный земельный участок. Данный земельный участок относится к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена. В соответствии с положением ст. 10 п. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципального района. По спорному земельному участку договор аренды не заключался, право собственности не регистрировалось. Администрация района представила суду свои расчеты, их обоснование, но судебная инстанция с ними не согласилась. В итоге требуемая сумма была сокращена до 84 195 333 руб. 90 коп. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.



