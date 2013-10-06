В Волгоградской области при пожаре с балкона дома выпрыгнула пенсионерка, пострадали еще двое детей

Сегодня утром в городе Камышине Волгоградской области при пожаре в 9-этажном доме из квартиры на третьем этаже выпрыгнула 64-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, со слов пострадавшей женщины, выход на улицу был заблокирован из-за огня. При этом очаг возгорания находился в подвале дома. Пенсионерку госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогом ладони. В больницу также были отправлены двое пострадавших детей. 6-летний мальчик и 5-месячная малышка надышались гарью. Состояние обоих - удовлетворительное. Их родители отказались от госпитализации - назначено амбулаторное лечение.

Напомним, сегодня рано утром в Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина, госпитализированы трое ее несовершеннолетних детей и пожилой мужчина.



