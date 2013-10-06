|Происшествия
|11.02.2018 12:19
В Волгоградской области при пожаре с балкона дома выпрыгнула пенсионерка, пострадали еще двое детей
Сегодня утром в городе Камышине Волгоградской области при пожаре в 9-этажном доме из квартиры на третьем этаже выпрыгнула 64-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, со слов пострадавшей женщины, выход на улицу был заблокирован из-за огня. При этом очаг возгорания находился в подвале дома. Пенсионерку госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогом ладони. В больницу также были отправлены двое пострадавших детей. 6-летний мальчик и 5-месячная малышка надышались гарью. Состояние обоих - удовлетворительное. Их родители отказались от госпитализации - назначено амбулаторное лечение.
Напомним, сегодня рано утром в Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина, госпитализированы трое ее несовершеннолетних детей и пожилой мужчина.
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75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Экология
|11.02.2018 12:44
Администрации Светлоярского района частично удовлетворили требования о взыскании с ВОАО «Химпром» многомиллионной суммы неосновательного обогащения за пользование земельным участком на территории Цацинской сельской администрации, где расположены пруды-испарители предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Волгоградской области, судебная тяжба между администрацией района и ВОАО «Химпром» длится несколько лет. Районные власти требуют взыскания с химического предприятия задолженности за пользование земельным участком с 06.10.2013 г. по 04.11.2016 г. неосновательного обогащения в сумме более 232 миллионов рублей. Администрация района ранее иск выиграла, но представители ВОАО «Химпром» обжаловали решение. В октябре 2017 года кассационная инстанция отменила решение по делу, и...
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|Экология
|11.02.2018 11:57
Слив канализационных стоков в прибрежную зону залива Пичуга, впадающего в Волгоградское водохранилище, обнаружен в результате контрольно-надзорных мероприятий, проводимых управлением Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, слив производился от незаконно возведенных объектов придорожного сервиса (кафе, гостиница, бассейны), деятельность которых осуществлял индивидуальный предприниматель. В отношении него были возбуждены административные производства. Дубовский районный суд подтвердил законность вынесенных управлением постановлений об административном наказании. По результатам проведенной экспертизы и рассмотренным материалам дела об административном правонарушении, в отношении индивидуального предпринимателя рассчитан вред, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на сумму 14 929 920 рублей, который согласован с Департаментом Росприроднадзора по...
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|Расследования
|11.02.2018 10:39
В Волгоградской области осужденный за покушение на кражу отказался от свободы и попросился в колонию
Старополтавский районный суд заменил осужденному за покушение на кражу Александру Марченко неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, Марченко был приговорен к 360 часам обязательных работ в конце октября 2017 года. В ноябре его поставили на учет по месту жительства и предупредили, что при злостном нарушении порядка и условий отбывания наказания обязательные работы могут быть заменены на более строгий вид наказания. Осужденному было выдано направление для отбывания наказания при администрации Харьковского сельского поселения. Однако мужчина приходил в администрацию для отбытия наказания нерегулярно, прогуливал без...
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|Происшествия
|11.02.2018 09:46
Женщина погибла и четыре человека пострадали на пожаре в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Буханцева поступил на пульт дежурного сегодня в 04:23. Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательной части №20 при помощи автолестницы сняли с балкона горящей трехкомнатной квартиры троих детей и двоих мужчин. Но, как выяснилось, от огня погибла мать семейства. Четверо спасенных, среди которых трое детей - годовалый мальчик, его 4-летний брат и 15-летняя сестра, а также 57-летний мужчина - госпитализированы с отравлением продуктами горения. Причины пожара сейчас выясняют специалисты. Из соседних квартир...
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|Общество
|11.02.2018 06:47
Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен ГКСУ СО "Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" за невыполнение в срок законного предписания госоргана о необходимости отделки ряда помещений социального учреждения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №2, в срок до 30 ноября 2017 года учреждению необходимо было обеспечить отделку пищеблока, столовой, складского помещения, медицинского блока (процедурного кабинета и изолятора), душевой на первом этаже, помещения биде для старшей группы и кабинета заведующего в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, проверяющие обязали руководство центра подтвердить протоколами лабораторных исследований безопасность приготавливаемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым...
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|Экология
|11.02.2018 03:29
Контрольно-счетная палата Волгограда поставила под сомнение желание администрации Волгограда внести изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города-героя. В частности, в КСП не согласились с пунктом, согласно которому восстановление зеленых насаждений должно производиться только в пределах района Волгограда, где были произведены их снос, повреждение и (или) уничтожение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время зеленые насаждения на территориях Волгограда и так распределены неравномерно, кроме того, недостаточен и уровень озеленения: в настоящее время он составляет 10,8 кв. метров на одного жителя. Как подчеркнули в КСП, исключение данного положения о территориальной привязке компенсационного восстановления зеленых...
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|Общество
|10.02.2018 20:08
Школа-девятилетка, расположенная в селе Громки Руднянского района Волгоградской области, оказалась недоступной для учеников, проживающих в селах Старый Кондаль и Новый Кондаль. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, школьный автобус, который отсюда возил детей в Громки, исчерпал срок годности. Был найден выход из сложившейся ситуации – детей из этих сел должен был забирать другой школьный автобус, который возит учеников в общеобразовательную школу в селе Лопуховка. Однако из-за бездорожья в населенные пункты Старый Кондаль и Новый Кондаль автобус доехать не может. По словам местных жителей, два школьника из села Новый Кондаль уже не первую неделю не посещают образовательное учреждение....
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|Общество
|10.02.2018 19:13
В Центральном парке культуры и отдыха рабочие приступили к монтажу колеса обозрения – 50-метрового аттракциона весом 170 тонн, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации Волгограда, для этой огромной конструкции было подготовлено бетонное основание, которое должно обеспечить безопасную эксплуатацию аттракциона. Для устройства фундамента было установлено 48 свай и использовано порядка 250 кубометров бетона. Работы по установке колеса стартуют со сборки первых конструктивных элементов - колонн. Колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, в каждой из которых смогут разместиться четыре человека. Все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглогодично с ограничением по...
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|Общество
|10.02.2018 19:03
20 тысяч рублей, собранных в первый день работы выставки рисунков о военном Сталинграде, переданы автору работ – Льву Тырину. Сумма небольшая, но явно больше суммы месячной пенсии ребенка Сталинграда. Сбор средств в рамках выставки его работ в Волгоградском театре юного зрителя продолжается, сообщает ИА «Высота 102». Сотрудники театра и общественники на днях навестили художника и вручили ему конверт. После того, как общественность через публикации ИА «Высота 102, в том числе, узнала о том, в каких неподобающих условиях живет одинокий пожилой мужчина, свидетель Сталинградского сражения Лев Тырин, к нему гораздо чаще стали приходить социальные работники. В квартире художника навели...
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|Общество
|10.02.2018 16:29
Оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, возглавил оргкомитет Валерий Бахин – заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. В Красную армию можно было вступить с 18 лет. В декрете СНК говорится, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов...
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|Общество
|10.02.2018 13:27
Усиленные наряды дорожных полицейских дежурят в эти выходные на дорогах Волгограда и области на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся причиной аварийности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. В рамках профилактического рейда «Сохрани жизнь» автоинспекторы проверяют водителей для выявления нетрезвых за рулем, а также уделяют внимание использованию ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Профилактический рейд проводится в целях стабилизации сложившейся аварийной обстановки, снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики нарушений ПДД. Так, с начала 2018 года на дорогах региона в 191 дорожной аварии погиб 21 человек и более 230...
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|Политика
|10.02.2018 12:32
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы РФ и депутатов облдумы с избирателями определили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, сделано это в соответствии с федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В документе приведен список помещений, определен порядок их предоставления законодателям. Итак, депутаты Госдумы и облдумы будут встречаться с избирателями в актовом зале областной библиотеки им. М.Горького и в малом...
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|Спорт
|10.02.2018 11:31 (Обновлено: 10.02.2018 15:25)
На базе средней школы №120 появилось новое спортивное отделение мини-футбола, созданное добровольным спортивным обществом "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", в стенах учебного заведения прошла церемония открытия, на которую пришли представители районной администрации и депутаты. После чего состоялся матч между красноармейскими школьниками и их сверстниками из Центрального района. Перед собравшимися выступили и юные гимнастки-выпускницы школы Дарьи Ишназаровой. Отметим, что подобные отделения по мини-футболу созданы почти во всех районах города. Как отметил председатель спортивного общества Филипп Зорин, главная цель - привлечь к занятию спортом как можно больше детей. "Наш девиз - сделать из обычных ребят спортсменов. К...
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|Общество
|10.02.2018 10:24
Жильцам многоквартирного дома в г.Новоаннинский пересчитали плату за отопление на сумму более 430 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, поводом к проверке послужило обращение собственников дома № 64 по ул. Ленина, которым доначислили плату за эту коммунальную услугу за период с февраля 2015 по июль 2017 года. По итогам проверки установлено, что расчет корректировки (доначисления) платы за отопление потребителям указанного многоквартирного дома был проведен с нарушением требований жилищного законодательства. Управляющая компания - ООО "Водстройсервис" - указанные нарушения устранила. Перерасчет платы за отопление на общую сумму 433506,20 рублей отражен в платежных документах за декабрь 2017...
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|Происшествия
|10.02.2018 09:24
Годовалый ребенок погиб на пожаре в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в хуторе Колпачки поступило на пульт дежурного в 5:05. Пожарные расчеты прибыли на место и потушили горящий дом за 20 минут. При осмотре строения было обнаружено тело ребенка. Возможной причиной трагедии, по мнению специалистов, стал аварийный режим работы электропроводки.
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11 февраля 12:44
11 февраля 12:19
В Волгоградской области при пожаре с балкона дома выпрыгнула пенсионерка, пострадали еще двое детей
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10 февраля 08:13
9 февраля 20:00
Происшествия
11 февраля 12:19
В Волгоградской области при пожаре с балкона дома выпрыгнула пенсионерка, пострадали еще двое детей
11 февраля 09:46
10 февраля 09:24
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