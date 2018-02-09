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Экология
 11.02.2018 11:57

В Волгоградской области бизнесмену предъявили «счет» на 14 млн рублей за слив стоков в залив Пичуга

Слив канализационных стоков в прибрежную зону залива Пичуга, впадающего в Волгоградское водохранилище, обнаружен в результате контрольно-надзорных мероприятий, проводимых управлением Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, слив производился от незаконно возведенных объектов придорожного сервиса (кафе, гостиница, бассейны), деятельность которых осуществлял индивидуальный предприниматель. В отношении него были возбуждены административные производства. Дубовский районный суд подтвердил законность вынесенных управлением постановлений об административном наказании. По результатам проведенной экспертизы и рассмотренным материалам дела об административном правонарушении, в отношении индивидуального предпринимателя рассчитан вред, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на сумму 14 929 920 рублей, который согласован с Департаментом Росприроднадзора по ЮФО. В настоящее время этот ущерб предъявлен индивидуальному предпринимателю для добровольного возмещения.

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Расследования 11.02.2018 10:39

Старополтавский районный суд заменил осужденному за покушение на кражу Александру Марченко неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, Марченко был приговорен к 360 часам обязательных работ в конце октября 2017 года. В ноябре его поставили на учет по месту жительства и предупредили, что при злостном нарушении порядка и условий отбывания наказания обязательные работы могут быть заменены на более строгий вид наказания. Осужденному было выдано направление для отбывания наказания при администрации Харьковского сельского поселения. Однако мужчина приходил в администрацию для отбытия наказания нерегулярно, прогуливал без...
Прочитана: 860 раз
Происшествия 11.02.2018 09:46

Женщина погибла и четыре человека пострадали на пожаре в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Буханцева поступил на пульт дежурного сегодня в 04:23. Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательной части №20 при помощи автолестницы сняли с балкона горящей  трехкомнатной квартиры троих детей и двоих мужчин. Но, как выяснилось, от огня погибла мать семейства. Четверо спасенных, среди которых трое детей - годовалый мальчик, его 4-летний брат и 15-летняя сестра, а также 57-летний мужчина - госпитализированы с отравлением продуктами горения. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.  Из соседних квартир...
Прочитана: 1196 раз
Общество 11.02.2018 06:47

Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен ГКСУ СО "Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" за невыполнение в срок законного предписания госоргана о необходимости отделки ряда помещений социального учреждения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №2, в срок до 30 ноября 2017 года учреждению необходимо было обеспечить отделку пищеблока, столовой, складского помещения, медицинского блока (процедурного кабинета и изолятора), душевой на первом этаже, помещения биде для старшей группы и кабинета заведующего в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, проверяющие обязали руководство центра подтвердить протоколами лабораторных исследований безопасность приготавливаемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым...
Прочитана: 2103 раз
Экология 11.02.2018 03:29

Контрольно-счетная палата Волгограда поставила под сомнение желание администрации Волгограда внести изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города-героя. В частности, в КСП не согласились с пунктом, согласно которому восстановление зеленых насаждений должно производиться только в пределах района Волгограда, где были произведены их снос, повреждение и (или) уничтожение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время зеленые насаждения на территориях Волгограда и так распределены неравномерно, кроме того, недостаточен и уровень озеленения: в настоящее время он составляет 10,8 кв. метров на одного жителя. Как подчеркнули в КСП, исключение данного положения о территориальной привязке компенсационного восстановления зеленых...
Прочитана: 1454 раз
Общество 10.02.2018 20:08

В Волгоградской области учеников отрезало от школы бездорожье Школа-девятилетка, расположенная в селе Громки Руднянского района Волгоградской области, оказалась недоступной для учеников, проживающих в селах Старый Кондаль и Новый Кондаль. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, школьный автобус, который отсюда возил детей в Громки, исчерпал срок годности. Был найден выход из сложившейся ситуации – детей из этих сел должен был забирать другой школьный автобус, который возит учеников в общеобразовательную школу в селе Лопуховка. Однако из-за бездорожья в населенные пункты Старый Кондаль и Новый Кондаль автобус доехать не может. По словам местных жителей, два школьника из села Новый Кондаль уже не первую неделю не посещают образовательное учреждение....
Прочитана: 2432 раз
Общество 10.02.2018 19:13

В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракцион В Центральном парке культуры и отдыха рабочие приступили к монтажу колеса обозрения – 50-метрового аттракциона весом 170 тонн, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации Волгограда, для этой огромной конструкции было подготовлено бетонное основание, которое должно обеспечить безопасную эксплуатацию аттракциона. Для устройства фундамента было установлено 48 свай и использовано порядка 250 кубометров бетона. Работы по установке колеса стартуют со сборки первых конструктивных элементов - колонн. Колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, в каждой из которых смогут разместиться четыре человека. Все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглогодично с ограничением по...
Прочитана: 7142 раз
Общество 10.02.2018 19:03

В Волгограде первые гости выставки 80-летнего художника собрали для него денежную помощь 20 тысяч рублей, собранных в первый день работы выставки рисунков о военном Сталинграде, переданы автору работ – Льву Тырину. Сумма небольшая, но явно больше суммы месячной пенсии ребенка Сталинграда. Сбор средств в рамках выставки его работ в Волгоградском театре юного зрителя продолжается, сообщает ИА «Высота 102». Сотрудники театра и общественники на днях навестили художника и вручили ему конверт.  После того, как общественность через публикации ИА «Высота 102, в том числе, узнала о том, в каких неподобающих условиях живет одинокий пожилой мужчина, свидетель Сталинградского сражения Лев Тырин, к нему гораздо чаще стали приходить социальные работники. В квартире художника навели...
Прочитана: 10222 раз
Общество 10.02.2018 16:29

В Волгоградской области готовятся широко отметить 100-летие Красной Армии Оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, возглавил оргкомитет Валерий Бахин – заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области.  Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. В Красную армию можно было вступить с 18 лет. В декрете СНК говорится, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов...
Прочитана: 1468 раз
Общество 10.02.2018 13:27

Усиленные наряды дорожных полицейских дежурят в эти выходные на дорогах Волгограда и области на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся причиной аварийности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. В рамках профилактического рейда «Сохрани жизнь» автоинспекторы проверяют водителей для выявления нетрезвых за рулем, а также уделяют внимание использованию ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Профилактический рейд проводится в целях стабилизации сложившейся аварийной обстановки, снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики нарушений ПДД.  Так, с начала 2018 года на дорогах региона в 191 дорожной аварии погиб 21 человек и более 230...
Прочитана: 3527 раз
Политика 10.02.2018 12:32

В Волгоградской области для депутатов Госдумы определили места для встреч с избирателями Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы РФ и депутатов облдумы с избирателями определили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, сделано это в соответствии с федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В документе приведен список помещений, определен порядок их предоставления законодателям. Итак, депутаты Госдумы и облдумы будут встречаться с избирателями в актовом зале областной библиотеки им. М.Горького и в малом...
Прочитана: 3110 раз
Спорт 10.02.2018 11:31 (Обновлено: 10.02.2018 15:25)

На базе средней школы №120 появилось новое спортивное отделение мини-футбола, созданное добровольным спортивным обществом "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", в стенах учебного заведения прошла церемония открытия, на которую пришли представители районной администрации и депутаты. После чего состоялся матч между красноармейскими школьниками и их сверстниками из Центрального района. Перед собравшимися выступили и юные гимнастки-выпускницы школы Дарьи Ишназаровой.  Отметим, что подобные отделения по мини-футболу созданы почти во всех районах города. Как отметил председатель спортивного общества Филипп Зорин, главная цель - привлечь к занятию спортом как можно больше детей. "Наш девиз - сделать из обычных ребят спортсменов. К...
Прочитана: 7741 раз
Общество 10.02.2018 10:24

Жильцам многоквартирного дома в г.Новоаннинский пересчитали плату за отопление на сумму более 430 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, поводом к проверке послужило обращение собственников дома № 64 по ул. Ленина, которым доначислили плату за эту коммунальную услугу за период с февраля 2015 по июль 2017 года. По итогам проверки установлено, что расчет корректировки (доначисления) платы за отопление потребителям указанного многоквартирного дома был проведен с нарушением требований жилищного законодательства. Управляющая компания - ООО "Водстройсервис" - указанные нарушения устранила. Перерасчет платы за отопление на общую сумму 433506,20 рублей отражен в платежных документах за декабрь 2017...
Прочитана: 2301 раз
Происшествия 10.02.2018 09:24

Годовалый ребенок погиб на пожаре в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в хуторе Колпачки поступило на пульт дежурного в 5:05. Пожарные расчеты прибыли на место и потушили горящий дом за 20 минут. При осмотре строения было обнаружено тело ребенка. Возможной причиной трагедии, по мнению специалистов, стал аварийный режим работы электропроводки.
Прочитана: 3701 раз
Экономика 10.02.2018 08:13

За первый месяц 2018 года в консолидированный бюджет Волгоградской области мобилизовано налоговых платежей в сумме 6,166 млрд. рублей - на 37,1%, или на 1,667 млрд. рублей больше, чем за январь 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по региону. В 3 раза больше по сравнению с первым месяцем прошлого года поступило отчислений по налогу на прибыль организаций - 2,338 млрд. рублей. По налогу на доходы физических лиц - 1,676 млрд. рублей (рост на 17,9 % по сравнению с прошлым годом). Выросли поступления по единому налогу на 24 % и по налогу на имущество организаций - на...
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Аналитика 09.02.2018 20:00 (Обновлено: 10.02.2018 18:45)

Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
Прочитана: 32473 раз


11 февраля 11:57
В Волгоградской области бизнесмену предъявили «счет» на 14 млн рублей за слив стоков в залив Пичуга
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