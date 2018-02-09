В Волгоградской области осужденный за покушение на кражу отказался от свободы и попросился в колонию

Старополтавский районный суд заменил осужденному за покушение на кражу Александру Марченко неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, Марченко был приговорен к 360 часам обязательных работ в конце октября 2017 года. В ноябре его поставили на учет по месту жительства и предупредили, что при злостном нарушении порядка и условий отбывания наказания обязательные работы могут быть заменены на более строгий вид наказания. Осужденному было выдано направление для отбывания наказания при администрации Харьковского сельского поселения. Однако мужчина приходил в администрацию для отбытия наказания нерегулярно, прогуливал без уважительных причин. Позднее он заявил, что обязательные работы отбывать не намерен. Марченко не возражал против замены их на более строгий вид наказания. Суд назначил ему 45 дней лишения свободы в колонии-поселении. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



