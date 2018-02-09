В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракцион









В Центральном парке культуры и отдыха рабочие приступили к монтажу колеса обозрения – 50-метрового аттракциона весом 170 тонн, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации Волгограда, для этой огромной конструкции было подготовлено бетонное основание, которое должно обеспечить безопасную эксплуатацию аттракциона. Для устройства фундамента было установлено 48 свай и использовано порядка 250 кубометров бетона. Работы по установке колеса стартуют со сборки первых конструктивных элементов - колонн.

Колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, в каждой из которых смогут разместиться четыре человека. Все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглогодично с ограничением по температурному режиму до -15 градусов. Предусмотрена и кабина с оборудованием и для маломобильных горожан. Во время работы аттракциона отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах – для этого в каждой кабине установлена аудио-система. С наступлением темного времени суток на аттракционе загорится яркая светодиодная иллюминация.

Параллельно с монтажом колеса обозрения в парке ведется подготовка к сезону высадки зеленых насаждений. Ожидается, что обновленный парк украсят тысячи молодых и здоровых деревьев и кустарников - видовой перечень растений включает в себя более 350 наименований. Первые деревья в парке высадят в марте.



