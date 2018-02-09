В Волгограде идет «охота» за нарушителями ПДД

Усиленные наряды дорожных полицейских дежурят в эти выходные на дорогах Волгограда и области на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся причиной аварийности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. В рамках профилактического рейда «Сохрани жизнь» автоинспекторы проверяют водителей для выявления нетрезвых за рулем, а также уделяют внимание использованию ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Профилактический рейд проводится в целях стабилизации сложившейся аварийной обстановки, снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики нарушений ПДД.

Так, с начала 2018 года на дорогах региона в 191 дорожной аварии погиб 21 человек и более 230 - получили различные травмы. Из них, свыше четверти ДТП совершены водителями, которые сели за руль пьяными.