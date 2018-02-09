|Общество
|10.02.2018 13:27
В Волгограде идет «охота» за нарушителями ПДД
Усиленные наряды дорожных полицейских дежурят в эти выходные на дорогах Волгограда и области на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся причиной аварийности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. В рамках профилактического рейда «Сохрани жизнь» автоинспекторы проверяют водителей для выявления нетрезвых за рулем, а также уделяют внимание использованию ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Профилактический рейд проводится в целях стабилизации сложившейся аварийной обстановки, снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики нарушений ПДД.
Так, с начала 2018 года на дорогах региона в 191 дорожной аварии погиб 21 человек и более 230 - получили различные травмы. Из них, свыше четверти ДТП совершены водителями, которые сели за руль пьяными.
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75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Общество
|10.02.2018 16:29
Оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, возглавил оргкомитет Валерий Бахин – заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. В Красную армию можно было вступить с 18 лет. В декрете СНК говорится, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов...
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|Политика
|10.02.2018 12:32
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы РФ и депутатов облдумы с избирателями определили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, сделано это в соответствии с федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В документе приведен список помещений, определен порядок их предоставления законодателям. Итак, депутаты Госдумы и облдумы будут встречаться с избирателями в актовом зале областной библиотеки им. М.Горького и в малом...
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|Общество
|10.02.2018 12:08
Школа-девятилетка, расположенная в селе Громки Руднянского района Волгоградской области, оказалась недоступной для учеников, проживающих в селах Старый Кондаль и Новый Кондаль. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, школьный автобус, который отсюда возил детей в Громки, исчерпал срок годности. Был найден выход из сложившейся ситуации – детей из этих сел должен был забирать другой школьный автобус, который возит учеников в общеобразовательную школу в селе Лопуховка. Однако из-за бездорожья в населенные пункты Старый Кондаль и Новый Кондаль автобус доехать не может. По словам местных жителей, два школьника из села Новый Кондаль уже не первую неделю не посещают образовательное учреждение....
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|Спорт
|10.02.2018 11:31 (Обновлено: 10.02.2018 15:25)
На базе средней школы №120 появилось новое спортивное отделение мини-футбола, созданное добровольным спортивным обществом "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", в стенах учебного заведения прошла церемония открытия, на которую пришли представители районной администрации и депутаты. После чего состоялся матч между красноармейскими школьниками и их сверстниками из Центрального района. Перед собравшимися выступили и юные гимнастки-выпускницы школы Дарьи Ишназаровой. Отметим, что подобные отделения по мини-футболу созданы почти во всех районах города. Как отметил председатель спортивного общества Филипп Зорин, главная цель - привлечь к занятию спортом как можно больше детей. "Наш девиз - сделать из обычных ребят спортсменов. К...
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|Общество
|10.02.2018 10:24
Жильцам многоквартирного дома в г.Новоаннинский пересчитали плату за отопление на сумму более 430 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, поводом к проверке послужило обращение собственников дома № 64 по ул. Ленина, которым доначислили плату за эту коммунальную услугу за период с февраля 2015 по июль 2017 года. По итогам проверки установлено, что расчет корректировки (доначисления) платы за отопление потребителям указанного многоквартирного дома был проведен с нарушением требований жилищного законодательства. Управляющая компания - ООО "Водстройсервис" - указанные нарушения устранила. Перерасчет платы за отопление на общую сумму 433506,20 рублей отражен в платежных документах за декабрь 2017...
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|Происшествия
|10.02.2018 09:24
Годовалый ребенок погиб на пожаре в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в хуторе Колпачки поступило на пульт дежурного в 5:05. Пожарные расчеты прибыли на место и потушили горящий дом за 20 минут. При осмотре строения было обнаружено тело ребенка. Возможной причиной трагедии, по мнению специалистов, стал аварийный режим работы электропроводки.
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|Экономика
|10.02.2018 08:13
За первый месяц 2018 года в консолидированный бюджет Волгоградской области мобилизовано налоговых платежей в сумме 6,166 млрд. рублей - на 37,1%, или на 1,667 млрд. рублей больше, чем за январь 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по региону. В 3 раза больше по сравнению с первым месяцем прошлого года поступило отчислений по налогу на прибыль организаций - 2,338 млрд. рублей. По налогу на доходы физических лиц - 1,676 млрд. рублей (рост на 17,9 % по сравнению с прошлым годом). Выросли поступления по единому налогу на 24 % и по налогу на имущество организаций - на...
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|Аналитика
|09.02.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление
Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
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|Происшествия
|09.02.2018 19:15
Жительница Урюпинска попала в отделение реанимации из-за травм, полученных от руки собственного сына. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Росгвардии, накануне в местную ЦРБ поступила 58-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения черепа и кистей рук. Выяснилось, что на нее напал собственный 34-летний сын - пациент психоневрологического диспансера. Вскоре, наряд вневедомственной охраны обнаружил его разгуливающего по двору одной из многоэтажек на улице Доценко с ледобуром. Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Мужчина был задержан и помещен в больницу с диагнозом "шизофрения".
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|Расследования
|09.02.2018 18:10
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому отравлению людей, оштрафована на 70 тысяч рублей Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман" ООО "МАН" в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, в конце октября 2016 года от отравления салатами пострадали 75 человек. В их числе, как сообщалось, были и дети. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в готовые продукты попала сальмонелла. Источником заражения стали полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Красноармейский районный суд признал виновной в массовом отравлении салатами Купцову, которая не проконтролировала своих подчиненных. Ей было назначен штраф в...
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|Общество
|09.02.2018 17:52
Участников областной военно-спортивной игры «Зарница под Сталинградом» принимал сегодня Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Посостязаться в меткости, силе и боеспособности сюда приехали воспитанники пяти центров Волгоградской области и Волжского детского дома. Особенный настрой на игру создали показательные выступления отряда специального назначения «Гром» со служебными собаками и применением специального снаряжения и техники. Проявить себя ребята смогли в спортивных состязаниях на быстроту и силу с использованием надувных игровых модулей, в стрельбе из пневматического пистолета, метании гранаты, обезвреживании мин. Не обошлось без полосы препятствий, боя с оружием «Лазертаг» и...
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|Расследования
|09.02.2018 17:19
Отделом МВД РФ по Среднеахтубинскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда имуществу по ч.1 ст. 167 УК РФ. В случае, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, максимальное наказание за совершенное преступление - лишение свободы до двух лет. Как стало известно ИА «Высота 102», расследуется дело, связанное с выведением из строя самолета Л-29, который находится на территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В следственных органах эту информацию не комментируют. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что неизвестные изуродовали самолет: вырвали панель управления, раскурочили шасси, а также изрезали фюзеляж и крылья....
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|Спорт
|09.02.2018 17:01
Сегодня опубликован утвержденный FIFA список баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, который летом этого года пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102", Волгограда в этом списке нет. Отметим, что во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами. Базы разместятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ессентуках, Грозном, Воронеже, Казани и республике Татарстан, Саранске, Анапе, Геленджике, Сочи, Тольятти, Калининградской области, Калуге. Со своих баз команды будут путешествовать в города, где будут проходить их матчи. Примечательно, что сборная Англии прилетит на матч...
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|Политика
|09.02.2018 16:38
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО)
Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102», большая часть визита в город-герой депутата Госдумы, кандидата в президенты России пришлась на встречу со студентами. Лидер ЛДПР выразил готовность говорить на самые разнообразные темы – по традиции с юмором, задором и огоньком. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Здравоохранение
|09.02.2018 15:34
Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то...
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10 февраля 13:27
В Волгограде идет «охота» за нарушителями ПДД
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В Волгограде идет «охота» за нарушителями ПДД
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