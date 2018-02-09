







Оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, возглавил оргкомитет Валерий Бахин – заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области.

Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. В Красную армию можно было вступить с 18 лет. В декрете СНК говорится, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма». Солдаты помещались на полное государственное довольствие.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Первоначально именовался как «День Красной армии и Флота», а с 1946 до 1993 годы носил название «День Советской армии и Военно-морского флота».

Минобороны РФ готовится масштабно отпраздновать 100-летие Красной Армии во всех военных округах.