«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление







Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



