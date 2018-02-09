В Волгоградской области за первый месяц 2018 года собрали свыше 6 млрд рублей налогов

За первый месяц 2018 года в консолидированный бюджет Волгоградской области мобилизовано налоговых платежей в сумме 6,166 млрд. рублей - на 37,1%, или на 1,667 млрд. рублей больше, чем за январь 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по региону. В 3 раза больше по сравнению с первым месяцем прошлого года поступило отчислений по налогу на прибыль организаций - 2,338 млрд. рублей. По налогу на доходы физических лиц - 1,676 млрд. рублей (рост на 17,9 % по сравнению с прошлым годом). Выросли поступления по единому налогу на 24 % и по налогу на имущество организаций - на 54,1%.



