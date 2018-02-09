Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Спорт
 09.02.2018 17:01

Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018

Сегодня опубликован утвержденный FIFA список баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, который летом этого года пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102", Волгограда в этом списке нет. Отметим, что во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами. Базы разместятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ессентуках, Грозном, Воронеже, Казани и республике Татарстан, Саранске, Анапе, Геленджике, Сочи, Тольятти, Калининградской области, Калуге. Со своих баз команды будут путешествовать в города, где будут проходить их матчи. Примечательно, что сборная Англии прилетит на матч в Волгоград из Санкт-Петербурга, а ее соперник - команда из Туниса - из Московской области. База команды Саудовской Аравии, которая также сыграет на стадионе "Волгоград Арена", разместится в Санкт-Петербурге, а сборная Египта - в Грозном. Футболисты из Польши будут базироваться в Сочи, а их соперник - сборная Японии - в Казани. Команда Исландии - в Геленджике, а Нигерии - в Ессентуках. Непосредственно во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенных неподалеку друг от друга. В Волгограде это стадионы "Олимпия", "Зенит", ВГАФК, отели "Hampton by Hilton Volgograd " и "Hilton Garden Inn Volgograd". Команды будут останавливаться в данных предматчевых гостиницах с возможностью тренироваться на предматчевых тренировочных площадках. 
Выбор баз, поясняет пресс-служба ФИФА, осуществлялся с 1 сентября 2015 года по 22 декабря 2017 года. Команды окончательно определились с выбором базы с помощью специального онлайн-инструмента, который доступен для них во внешней сети FIFA Competitions Extranet. Если базу выбирала более чем одна команда, база закреплялась за тем, кто выбрал ее первым.
Напомним, раньше всех в город на Волге прибудут сборные группы G – футболисты Англии и Туниса проведут матч 18 июня, начало в 21.00. Затем, 22 июня придет черед команд группы D – футбол покажут Нигерия и Исландия, матч начнется в 18.00. 25 июня в 17.00 начнется игра сборных Саудовской Аравии и Египта ( группа А). И 28 июня Япония и Польша (группа Н) встретятся на "Волгоград Арене" в 17.00.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильмаВ Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книгиСтены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииВ Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"

75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации

Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...

Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...

75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...

Аналитика 09.02.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
Прочитана: 2595 раз
Происшествия 09.02.2018 19:15

Жительница Урюпинска попала в отделение реанимации из-за травм, полученных от руки собственного сына.  Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Росгвардии, накануне в местную ЦРБ поступила 58-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения черепа и кистей рук. Выяснилось, что на нее напал собственный 34-летний сын - пациент психоневрологического диспансера. Вскоре, наряд вневедомственной охраны  обнаружил его разгуливающего по двору одной из многоэтажек на улице Доценко с ледобуром. Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Мужчина был задержан и помещен в больницу с диагнозом "шизофрения".
Прочитана: 738 раз
Расследования 09.02.2018 18:10

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому отравлению людей, оштрафована на 70 тысяч рублей Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман" ООО "МАН" в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, в конце октября 2016 года от отравления салатами пострадали 75 человек. В их числе, как сообщалось, были и дети. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в готовые продукты попала сальмонелла. Источником заражения стали полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Красноармейский районный суд признал виновной в массовом отравлении салатами Купцову, которая не проконтролировала своих подчиненных. Ей было назначен штраф в...
Прочитана: 1142 раз
Общество 09.02.2018 17:52

В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа прошла «Зарница под Сталинградом» Участников областной военно-спортивной игры «Зарница под Сталинградом» принимал сегодня Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Посостязаться в меткости, силе и боеспособности сюда приехали воспитанники пяти центров Волгоградской области и Волжского детского дома.      Особенный настрой на игру создали показательные выступления отряда специального назначения «Гром» со служебными собаками и применением специального снаряжения и техники.     Проявить себя ребята смогли в спортивных состязаниях на быстроту и силу с использованием надувных игровых модулей, в стрельбе из пневматического пистолета, метании гранаты, обезвреживании мин. Не обошлось без полосы препятствий, боя с оружием «Лазертаг» и...
Прочитана: 611 раз
Расследования 09.02.2018 17:19

Отделом МВД РФ по Среднеахтубинскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда имуществу по ч.1 ст. 167 УК РФ. В случае, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, максимальное наказание за совершенное преступление - лишение свободы до двух лет. Как стало известно ИА «Высота 102», расследуется дело, связанное с выведением из строя самолета Л-29, который находится на территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В следственных органах эту информацию не комментируют. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что неизвестные изуродовали самолет: вырвали панель управления, раскурочили шасси, а также изрезали фюзеляж и крылья....
Прочитана: 5104 раз
Политика 09.02.2018 16:38

Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО) Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102», большая часть визита в город-герой депутата Госдумы, кандидата в президенты России пришлась на встречу со студентами. Лидер ЛДПР выразил готовность говорить на самые разнообразные темы – по традиции с юмором, задором и огоньком. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
Прочитана: 3562 раз
Здравоохранение 09.02.2018 15:34

Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова,  мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли.    Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то...
Прочитана: 2094 раз
Газетный киоск 09.02.2018 15:18

Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» будет нескорым «Фармацевтический вестник», 09.02.2018 ГУП ВО «Волгофарм» будет реорганизовано в акционерное общество в 2018-2019 годах. Об этом говорится в письме комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в ответ на редакционный запрос «ФВ». Более точные сроки не называются. «В результате смены организационно-правовой формы предприятие останется в собственности государства, однако у него появится возможность вести более гибкую экономическую политику, приобретать именно то оборудование и расходные материалы, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности, а не по принципу наименьшей цены», - убеждена заместитель председателя комитета Ольга Сапегина. Ранее сообщалось, что из-за перевода всех закупок ГУП на контрактную систему значительно сократился ассортимент лекарственных...
Прочитана: 1802 раз
Экономика 09.02.2018 14:01

Еще один из изношенных участков водопровода заменен компанией «Концессии водоснабжения». В рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации подключат новый водовод диаметром 200 мм в Кировском районе в действующую сеть уже в ближайшие дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ветхие коммуникации заменены на новые современные трубы, и теперь жители Кировского района будут обеспечены надежной и бесперебойной подачей воды. В связи с этим с 00.00 час. 10 февраля 2018 г. до 21.00 час. 11 февраля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Кировского района: — пос. С.Чекалина, д. № 1, 7, 8, 8а, 10, 13, 19а, 20,...
Прочитана: 1600 раз
Происшествия 09.02.2018 13:32

Сотрудниками полиции ОМВД России по городу Лобня задержан 20-летний житель Волгоградской области, подозреваемый в хищении дорогостоящего оборудования, принадлежащего учебному учреждению. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Главка по Московской области. С декабря 2017 года злоумышленник, являясь охранником одной из образовательных школ, ночью проникал в учебные классы и похищал компьютерную технику. В результате было украдено 14 ноутбуков, 10 планшетных компьютеров и 20 флешнакопителей. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Правонарушитель был задержан на рабочем месте. В настоящее время он заключен под стражу, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 6 лет.
Прочитана: 1567 раз
Общество 09.02.2018 13:23

Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление Волжский городской суд Волгоградской области отказал в удовлетворении коллективного иска жителей города, не согласных с двойной оплатой за отопление, к УК «Спутник» и ресурсоснабжающей организации. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующее решение было вынесено накануне вечером. Иск был подан более чем сорока владельцами квартир, которые 10-15 лет назад вынуждены были установить в своих жилищах индивидуальные газовые котлы из-за еле теплых батарей. Все эти годы они оплачивали индивидуальное отопление, однако некоторое время назад волжане стали получать долговые квитанции с суммами в десятки тысяч рублей, выставленные управляющими компаниями и ООО «Волжские тепловые сети», согласно которым они должны были оплатить...
Прочитана: 3219 раз
Политика 09.02.2018 12:43

Жириновский рассказал волгоградским студентам о том, как правильно питаться   Ряд житейских советов дал студентам ВГСПУ Владимир Жириновский, который сегодня прибыл в Волгоград. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", очень обстоятельно он рассказал о правильном питании. По его мнению, неправильно выбирать в отеле на завтрак все 20 блюд. Сам политик, к примеру, ограничивается творогом и облепиховым соком. "Бекон, сладости - это яд", - резюмировал Жириновский. Студенты спросили его также про господдержку выпускников, молодых педагогов. Владимир Жириновский пообещал автору вопроса оказать помощь в трудоустройстве и получении жилья, но в целом сказал, что всего в жизни нужно добиваться самим, не просить, и не быть иждивенцем. Вспомнил лидер ЛДПР...
Прочитана: 3148 раз
Расследования 09.02.2018 12:40

Трое волгоградцев решили стать посредниками в передаче взятки от своего знакомого полицейскому. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве одного из районных подразделений УМВД России по городу Волгограду находился материал проверки по факту продажи местным жителем “пиратских” программ. Надеясь замять дело, мужчина собрал 200 тысяч рублей, и попросил своих знакомых передать мзду. Посредников задержали, когда они пытались вручить деньги оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду. Отметим, что соучастники признали свою вину и написали явки с повинной. Они находятся под подпиской о невыезде. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства...
Прочитана: 1800 раз
Политика 09.02.2018 12:39

В Волгограде студенты постояли в очереди ради селфи с Жириновским Очередь из желающих сфотографироваться с Владимиром Жириновским собралась в Волгоградском социально-педагогическом университете, где политик провел искрометную встречу со студентами и представителями местной общественности, сообщает ИА «Высота 102». В программе встречи депутата Госдумы, кандидата в президенты была лекция и ответы на вопросы молодежи - все в «фирменном» стиле Владимира Вольфовича.  
Прочитана: 3169 раз
Расследования 09.02.2018 11:54

В Волгограде ищут мужчину, пропавшего по дороге к мосту через Волгу Жителя Волгограда, без вести пропавшего в конце минувшего года, ищут правоохранители. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 32-летний Анатолий Рябинин, по предварительным данным, пропал 22 декабря. Около 8 часов он вышел из своего дома на улице 7-ой Гвардейской дивизии. Следователям удалось установить часть пути, который прошел мужчина. Он попал в поле зрения камер наружного наблюдения, когда проходил мимо ТРЦ “Европа Сити Молл”. Мужчина направлялся к мосту через Волгу. Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 200 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые.  Особые приметы: на левой руке...
Прочитана: 2063 раз


9 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление Комментарии4Cмотреть видео
9 февраля 19:15
Житель Волгоградской области попытался убить собственную мать ледобуром Комментарии3
9 февраля 18:10
Признанной виновной в отравлении 75 человек сотруднице "МАНа" в Волгограде увеличили штраф Комментарии1
9 февраля 17:52
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа прошла «Зарница под Сталинградом»Смотреть фотографии
9 февраля 17:19
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолета Комментарии26Cмотреть видео
9 февраля 17:01
Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018 Комментарии25Смотреть фотографии
9 февраля 16:38
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО) Комментарии19Смотреть фотографииCмотреть видео
9 февраля 15:34
Студент из Волгограда - донор костного мозга - спас незнакомого ему человека от смерти
9 февраля 15:18
Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» будет нескорым Комментарии26Смотреть фотографии
9 февраля 14:01
В Волгограде продолжается обновление городского водопровода Комментарии8
9 февраля 13:32
Уроженец Волгоградской области вынес из подмосковной школы компьютеров на 600 тысяч рублей
9 февраля 13:23
Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление Комментарии18Смотреть фотографии
9 февраля 12:43
Жириновский рассказал волгоградским студентам о том, как правильно питаться   Комментарии19Смотреть фотографии
9 февраля 12:40
Волгоградец пытался передать взятку полицейскому через трех посредников
9 февраля 12:39
В Волгограде студенты постояли в очереди ради селфи с Жириновским Комментарии8Смотреть фотографии
9 февраля 11:54
В Волгограде ищут мужчину, пропавшего по дороге к мосту через Волгу Комментарии4Смотреть фотографии
9 февраля 11:42
В Волгоградской области осужденному добавили срок за разжигание религиозной ненависти
9 февраля 11:26
«Ростелеком» запустил рекламу в уникальном форматеСмотреть фотографии
9 февраля 11:14
В Волгограде стартовали продажи Volkswagen Tiguan SportlineСмотреть фотографии
9 февраля 10:59
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентами Комментарии70Смотреть фотографии
Спорт
9 февраля 17:01
Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018 Комментарии25Смотреть фотографии
8 февраля 15:53
В Волгоград направлена памятка Ростуризма на тему сдачи жилья футбольным фанатам Комментарии9Смотреть фотографии
6 февраля 14:12
Первый паспорт болельщика ЧМ-2018 в Волгограде получила суперболельщик с полувековым стажем Комментарии5Смотреть фотографии
5 февраля 14:01
Ушуисты из Волгоградской области завоевали на чемпионате ЮФО дюжину золотых медалей Комментарии7Смотреть фотографии
27 января 18:26
Под Волгоградом одиннадцать спортсменов-рыболовов пять часов гоняли окунейСмотреть фотографииCмотреть видео
27 января 16:18
На турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава ТретьякаСмотреть фотографии
24 января 11:35
Воспитанники волгоградских ДЮСШ теряют позиции в олимпийских видах спорта Комментарии51Смотреть фотографии
23 января 13:36
«Ротор-Волгоград» в Абрау-Дюрсо выехал с иногородними кандидатами в команду Комментарии17Смотреть фотографии
20 января 05:54
В Волгоградской области благословили хоккейную команду имени Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
19 января 11:45
"Волгоград-Арену" проверили перед финалом Кубка России по футболу 9 мая Комментарии23Смотреть фотографии
18 января 16:52
В Волгограде накануне Дня победы сыграют юношеские сборные России и Германии по футболу Комментарии20Смотреть фотографии
18 января 12:56
Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле Комментарии10Смотреть фотографии
17 января 10:46
РФС признал заслуги академии «Ротор» в развитии детского футбола Комментарии9Смотреть фотографии
15 января 13:00
В Волгограде более 150 юных футболистов прошли просмотр в Академию "Ротор" Комментарии23Смотреть фотографии
14 января 11:58
По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадионСмотреть фотографии
12 января 12:25
В Волгоградской области создали хоккейную команду имени Алексея Маресьева Комментарии16Смотреть фотографии
11 января 14:05
РФС подтвердил полномочия федерации футбола Волгоградской области Комментарии11Смотреть фотографии
5 января 14:05
В футбольном клубе «Ротор-Волгоград» - новый тренер из Белоруссии Комментарии52Смотреть фотографии
28 декабря 19:06
Полузащитник “Ротор-Волгоград” Виктор Борзых покинул команду Комментарии2
25 декабря 09:31
В Волгограде к приезду болельщиков из Англии на матч с Тунисом готовят сюрприз Комментарии7Смотреть фотографии
22 декабря 11:17
В Волгограде нашлась пара медведей для встречи с английскими фанатами Комментарии24Смотреть фотографии
21 декабря 09:49
«Ротор-Волгоград» начнет новый год с загранично-курортных "вояжей" Комментарии14
20 декабря 10:59
Надежды волгоградского футбола получили планшеты от «МегаФона» Комментарии5Смотреть фотографии
18 декабря 16:52
В Волгограде в ожидании ЧМ-2018 расскажут историю местного футбола Комментарии9Смотреть фотографии
15 декабря 11:45
«Ротор Волгоград» опробует новый стадион до финала Кубка России Комментарии22Смотреть фотографии
15 декабря 09:17
На стадионе "Волгоград Арена" тушат условный пожар Комментарии3Смотреть фотографии
14 декабря 15:32
В Волгограде на период матчей ЧМ -2018 владельцам гостиниц пропишут "таблетки от жадности" Комментарии19Смотреть фотографии
14 декабря 11:46
Волгоград официально получил право принять финал Кубка России по футболу 9 маяСмотреть фотографии
13 декабря 12:14
Новый фасад бассейна "Спартак" выполнят в стиле стадиона "Волгоград Арена" Комментарии11Смотреть фотографии
12 декабря 11:33
Бассейн "Спартак" у стадиона "Волгоград Арена" передадут академии физической культуры Комментарии14Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

ЭКОНОМИКА

Chery Tiggo 5 один из лучших автомобилей для зимних поездок

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 9 Февраля, Пт
Волгоград
Облачно, температура -1..1 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Февраля, Пт
1 $ 57.6736 руб.
1 € 70.7713 руб.
1 GBP 79.9241 руб.
1 CHF 61.0303 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Волгоградские налоговики взялись за тех, кто сдает жилье в арендуКомментарии83
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентамиКомментарии70
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочинеКомментарии69
Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентомКомментарии68
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиацииКомментарии66
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерваторииКомментарии65
В Волгограде перед ЧМ-2018 за жизнью мошки будут пристально следить ученые-аналитикиКомментарии63
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отоплениеКомментарии54
ГК «Ростех» берет под свое крыло Волгоградский тракторный заводКомментарии45
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
В Волгограде Роспотребнадзор предлагает силовикам разобраться с ценами на аренду квартир к ЧМ-2018Комментарии44
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской грудиКомментарии43
«ЕвроХим» вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний РоссииКомментарии39

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде вслед за заводом «Химпром» ГК «Ростех» окутывает заботой ВГТЗКомментарии8
Просмотров: 29691
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ГИБДД бьет тревогу из-за частых аварий на пешеходных переходахКомментарии4
Просмотров: 21942
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде заявки на получение FAN ID ЧМ - 2018 подали 3 тысячи человекКомментарии1
Просмотров: 19818
Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Просмотров: 15525
В Волгоградской области ищут свидетелей возможного похищения девушкиКомментарии13
Просмотров: 8142
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочинеКомментарии69
Просмотров: 5917
Волгоградка стала заложницей своей "плачущей" квартирыКомментарии4
Просмотров: 5514
Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"Комментарии10
Просмотров: 5212
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
Просмотров: 4520
В Волгограде жителей дома осчастливили кипятком в бачках унитазовКомментарии20
Просмотров: 3942

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгоградской области государственную землю аэродрома «растащили» по кускам
Рекомендации: +67 / 5-
Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Рекомендации: +66 / 6-
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолетаКомментарии26
Рекомендации: +52 / 2-
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
Рекомендации: +49 / 25-
В Волгограде дети делают правильные выводы после посещения квест-комнаты «Сталинградская битва»Комментарии14
Рекомендации: +48 / 3-
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Рекомендации: +47 / 5-
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской грудиКомментарии43
Рекомендации: +46 / 9-
Журналист ИА «Высота 102» стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость»Комментарии26
Рекомендации: +46 / 5-
Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"Комментарии10
Рекомендации: +45 / 4-
Юность за колючей проволокой австрийский подросток из Гитлерюгенд провел в СталинградеКомментарии26
Рекомендации: +45 / 2-