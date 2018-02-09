Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018









Сегодня опубликован утвержденный FIFA список баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, который летом этого года пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102", Волгограда в этом списке нет. Отметим, что во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами. Базы разместятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ессентуках, Грозном, Воронеже, Казани и республике Татарстан, Саранске, Анапе, Геленджике, Сочи, Тольятти, Калининградской области, Калуге. Со своих баз команды будут путешествовать в города, где будут проходить их матчи. Примечательно, что сборная Англии прилетит на матч в Волгоград из Санкт-Петербурга, а ее соперник - команда из Туниса - из Московской области. База команды Саудовской Аравии, которая также сыграет на стадионе "Волгоград Арена", разместится в Санкт-Петербурге, а сборная Египта - в Грозном. Футболисты из Польши будут базироваться в Сочи, а их соперник - сборная Японии - в Казани. Команда Исландии - в Геленджике, а Нигерии - в Ессентуках. Непосредственно во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенных неподалеку друг от друга. В Волгограде это стадионы "Олимпия", "Зенит", ВГАФК, отели "Hampton by Hilton Volgograd " и "Hilton Garden Inn Volgograd". Команды будут останавливаться в данных предматчевых гостиницах с возможностью тренироваться на предматчевых тренировочных площадках.

Выбор баз, поясняет пресс-служба ФИФА, осуществлялся с 1 сентября 2015 года по 22 декабря 2017 года. Команды окончательно определились с выбором базы с помощью специального онлайн-инструмента, который доступен для них во внешней сети FIFA Competitions Extranet. Если базу выбирала более чем одна команда, база закреплялась за тем, кто выбрал ее первым.

Напомним, раньше всех в город на Волге прибудут сборные группы G – футболисты Англии и Туниса проведут матч 18 июня, начало в 21.00. Затем, 22 июня придет черед команд группы D – футбол покажут Нигерия и Исландия, матч начнется в 18.00. 25 июня в 17.00 начнется игра сборных Саудовской Аравии и Египта ( группа А). И 28 июня Япония и Польша (группа Н) встретятся на "Волгоград Арене" в 17.00.



