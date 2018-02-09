Студент из Волгограда - донор костного мозга - спас незнакомого ему человека от смерти

Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то помог. Я не спрашивал, кто этот человек. Если он когда-нибудь захочет со мной познакомиться, то я не против. Сам проявлять инициативу не буду. Помог – и точка», – говорит молодой человек.

Акция в Волгограде завершится 18 февраля. Русфонд просит волгоградцев стать донорами и спасти жизнь другим. Потенциальным донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Чтобы вступить в регистр, нужно сдать анализ крови на типирование. Данные анализа будут введены в базу регистра, и, если среди нуждающихся в трансплантации будет найден генетический близнец, потенциальному донору позвонят из регистра и попросят стать реальным. Шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 000.

Как рассказали в Русфонде, каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора, но на родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 450 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн руб. Многим такие суммы не по карману.

Акции организованы с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В Волгограде они пройдут в медицинских офисах ИНВИТРО при содействии центра молодежной политики и регионального отделения «Волонтеры-медики» Волгоградской области. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.



