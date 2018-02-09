|Расследования
|09.02.2018 17:19
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолета
Отделом МВД РФ по Среднеахтубинскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда имуществу по ч.1 ст. 167 УК РФ. В случае, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, максимальное наказание за совершенное преступление - лишение свободы до двух лет. Как стало известно ИА «Высота 102», расследуется дело, связанное с выведением из строя самолета Л-29, который находится на территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В следственных органах эту информацию не комментируют. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что неизвестные изуродовали самолет: вырвали панель управления, раскурочили шасси, а также изрезали фюзеляж и крылья. В результате самолет вряд ли уже поднимется в небо. Хотя еще недавно, в конце декабря прошлого года, он был «жив-здоров». По предварительным данным, ущерб составил более 1 миллиона рублей. Как стало известно информагентству, в рамках расследования этого дела был опрошен учредитель АНО «Ястреб» Александр Ягупов, который в начале 2000-х годов возглавлял волгоградское отделение ДОСААФ, затем был одновременно руководителем ГАУ «Юный ястреб» и созданного им и его гражданской супругой частного клуба «Ястреб». Самолет находился на территории его клуба, также самого Ягупова видели около авиатехники, которой были нанесены несовместимые с его дальнейшей эксплуатацией «увечья».
Между тем, ИА «Высота 102» уже сообщало об исчезновении более 20 единиц авиатехники с территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В волгоградском отделении ДОСААФ уже обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать данные факты. Журналисты информагентства также попытались разобраться в том, почему некогда гремевший на всю страну авиаклуб остался, по сути, без всего имущества: без самолетов и вертолетов, спецтехники, радиостанций и того, что обеспечивало полеты. Подробности расследования – в итоговой программе «Взгляд с Высоты», которая выйдет в это воскресенье на сайте ИА «Высота 102» и на муниципальном телевидении Волгограда.
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|Аналитика
|09.02.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление
Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
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|Происшествия
|09.02.2018 19:15
Жительница Урюпинска попала в отделение реанимации из-за травм, полученных от руки собственного сына. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Росгвардии, накануне в местную ЦРБ поступила 58-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения черепа и кистей рук. Выяснилось, что на нее напал собственный 34-летний сын - пациент психоневрологического диспансера. Вскоре, наряд вневедомственной охраны обнаружил его разгуливающего по двору одной из многоэтажек на улице Доценко с ледобуром. Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Мужчина был задержан и помещен в больницу с диагнозом "шизофрения".
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|Расследования
|09.02.2018 18:10
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому отравлению людей, оштрафована на 70 тысяч рублей Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман" ООО "МАН" в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, в конце октября 2016 года от отравления салатами пострадали 75 человек. В их числе, как сообщалось, были и дети. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в готовые продукты попала сальмонелла. Источником заражения стали полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Красноармейский районный суд признал виновной в массовом отравлении салатами Купцову, которая не проконтролировала своих подчиненных. Ей было назначен штраф в...
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|Общество
|09.02.2018 17:52
Участников областной военно-спортивной игры «Зарница под Сталинградом» принимал сегодня Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Посостязаться в меткости, силе и боеспособности сюда приехали воспитанники пяти центров Волгоградской области и Волжского детского дома. Особенный настрой на игру создали показательные выступления отряда специального назначения «Гром» со служебными собаками и применением специального снаряжения и техники. Проявить себя ребята смогли в спортивных состязаниях на быстроту и силу с использованием надувных игровых модулей, в стрельбе из пневматического пистолета, метании гранаты, обезвреживании мин. Не обошлось без полосы препятствий, боя с оружием «Лазертаг» и...
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|Спорт
|09.02.2018 17:01
Сегодня опубликован утвержденный FIFA список баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, который летом этого года пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102", Волгограда в этом списке нет. Отметим, что во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами. Базы разместятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ессентуках, Грозном, Воронеже, Казани и республике Татарстан, Саранске, Анапе, Геленджике, Сочи, Тольятти, Калининградской области, Калуге. Со своих баз команды будут путешествовать в города, где будут проходить их матчи. Примечательно, что сборная Англии прилетит на матч...
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|Политика
|09.02.2018 16:38
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО)
Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102», большая часть визита в город-герой депутата Госдумы, кандидата в президенты России пришлась на встречу со студентами. Лидер ЛДПР выразил готовность говорить на самые разнообразные темы – по традиции с юмором, задором и огоньком. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Здравоохранение
|09.02.2018 15:34
Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то...
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|Газетный киоск
|09.02.2018 15:18
«Фармацевтический вестник», 09.02.2018 ГУП ВО «Волгофарм» будет реорганизовано в акционерное общество в 2018-2019 годах. Об этом говорится в письме комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в ответ на редакционный запрос «ФВ». Более точные сроки не называются. «В результате смены организационно-правовой формы предприятие останется в собственности государства, однако у него появится возможность вести более гибкую экономическую политику, приобретать именно то оборудование и расходные материалы, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности, а не по принципу наименьшей цены», - убеждена заместитель председателя комитета Ольга Сапегина. Ранее сообщалось, что из-за перевода всех закупок ГУП на контрактную систему значительно сократился ассортимент лекарственных...
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|Экономика
|09.02.2018 14:01
Еще один из изношенных участков водопровода заменен компанией «Концессии водоснабжения». В рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации подключат новый водовод диаметром 200 мм в Кировском районе в действующую сеть уже в ближайшие дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ветхие коммуникации заменены на новые современные трубы, и теперь жители Кировского района будут обеспечены надежной и бесперебойной подачей воды. В связи с этим с 00.00 час. 10 февраля 2018 г. до 21.00 час. 11 февраля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Кировского района: — пос. С.Чекалина, д. № 1, 7, 8, 8а, 10, 13, 19а, 20,...
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|Происшествия
|09.02.2018 13:32
Сотрудниками полиции ОМВД России по городу Лобня задержан 20-летний житель Волгоградской области, подозреваемый в хищении дорогостоящего оборудования, принадлежащего учебному учреждению. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Главка по Московской области. С декабря 2017 года злоумышленник, являясь охранником одной из образовательных школ, ночью проникал в учебные классы и похищал компьютерную технику. В результате было украдено 14 ноутбуков, 10 планшетных компьютеров и 20 флешнакопителей. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Правонарушитель был задержан на рабочем месте. В настоящее время он заключен под стражу, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 6 лет.
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|Общество
|09.02.2018 13:23
Волжский городской суд Волгоградской области отказал в удовлетворении коллективного иска жителей города, не согласных с двойной оплатой за отопление, к УК «Спутник» и ресурсоснабжающей организации. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующее решение было вынесено накануне вечером. Иск был подан более чем сорока владельцами квартир, которые 10-15 лет назад вынуждены были установить в своих жилищах индивидуальные газовые котлы из-за еле теплых батарей. Все эти годы они оплачивали индивидуальное отопление, однако некоторое время назад волжане стали получать долговые квитанции с суммами в десятки тысяч рублей, выставленные управляющими компаниями и ООО «Волжские тепловые сети», согласно которым они должны были оплатить...
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|Политика
|09.02.2018 12:43
Ряд житейских советов дал студентам ВГСПУ Владимир Жириновский, который сегодня прибыл в Волгоград. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", очень обстоятельно он рассказал о правильном питании. По его мнению, неправильно выбирать в отеле на завтрак все 20 блюд. Сам политик, к примеру, ограничивается творогом и облепиховым соком. "Бекон, сладости - это яд", - резюмировал Жириновский. Студенты спросили его также про господдержку выпускников, молодых педагогов. Владимир Жириновский пообещал автору вопроса оказать помощь в трудоустройстве и получении жилья, но в целом сказал, что всего в жизни нужно добиваться самим, не просить, и не быть иждивенцем. Вспомнил лидер ЛДПР...
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|Расследования
|09.02.2018 12:40
Трое волгоградцев решили стать посредниками в передаче взятки от своего знакомого полицейскому. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве одного из районных подразделений УМВД России по городу Волгограду находился материал проверки по факту продажи местным жителем “пиратских” программ. Надеясь замять дело, мужчина собрал 200 тысяч рублей, и попросил своих знакомых передать мзду. Посредников задержали, когда они пытались вручить деньги оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду. Отметим, что соучастники признали свою вину и написали явки с повинной. Они находятся под подпиской о невыезде. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства...
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|Политика
|09.02.2018 12:39
Очередь из желающих сфотографироваться с Владимиром Жириновским собралась в Волгоградском социально-педагогическом университете, где политик провел искрометную встречу со студентами и представителями местной общественности, сообщает ИА «Высота 102». В программе встречи депутата Госдумы, кандидата в президенты была лекция и ответы на вопросы молодежи - все в «фирменном» стиле Владимира Вольфовича.
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|Расследования
|09.02.2018 11:54
Жителя Волгограда, без вести пропавшего в конце минувшего года, ищут правоохранители. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 32-летний Анатолий Рябинин, по предварительным данным, пропал 22 декабря. Около 8 часов он вышел из своего дома на улице 7-ой Гвардейской дивизии. Следователям удалось установить часть пути, который прошел мужчина. Он попал в поле зрения камер наружного наблюдения, когда проходил мимо ТРЦ “Европа Сити Молл”. Мужчина направлялся к мосту через Волгу. Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 200 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые. Особые приметы: на левой руке...
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