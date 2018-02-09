В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолета







Отделом МВД РФ по Среднеахтубинскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда имуществу по ч.1 ст. 167 УК РФ. В случае, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, максимальное наказание за совершенное преступление - лишение свободы до двух лет. Как стало известно ИА «Высота 102», расследуется дело, связанное с выведением из строя самолета Л-29, который находится на территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В следственных органах эту информацию не комментируют. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что неизвестные изуродовали самолет: вырвали панель управления, раскурочили шасси, а также изрезали фюзеляж и крылья. В результате самолет вряд ли уже поднимется в небо. Хотя еще недавно, в конце декабря прошлого года, он был «жив-здоров». По предварительным данным, ущерб составил более 1 миллиона рублей. Как стало известно информагентству, в рамках расследования этого дела был опрошен учредитель АНО «Ястреб» Александр Ягупов, который в начале 2000-х годов возглавлял волгоградское отделение ДОСААФ, затем был одновременно руководителем ГАУ «Юный ястреб» и созданного им и его гражданской супругой частного клуба «Ястреб». Самолет находился на территории его клуба, также самого Ягупова видели около авиатехники, которой были нанесены несовместимые с его дальнейшей эксплуатацией «увечья».

Между тем, ИА «Высота 102» уже сообщало об исчезновении более 20 единиц авиатехники с территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В волгоградском отделении ДОСААФ уже обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать данные факты. Журналисты информагентства также попытались разобраться в том, почему некогда гремевший на всю страну авиаклуб остался, по сути, без всего имущества: без самолетов и вертолетов, спецтехники, радиостанций и того, что обеспечивало полеты. Подробности расследования – в итоговой программе «Взгляд с Высоты», которая выйдет в это воскресенье на сайте ИА «Высота 102» и на муниципальном телевидении Волгограда.



