Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 09.02.2018 17:19

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолета



Отделом МВД РФ по Среднеахтубинскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда имуществу по ч.1 ст. 167 УК РФ. В случае, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, максимальное наказание за совершенное преступление - лишение свободы до двух лет. Как стало известно ИА «Высота 102», расследуется дело, связанное с выведением из строя самолета Л-29, который находится на территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В следственных органах эту информацию не комментируют. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что неизвестные изуродовали самолет: вырвали панель управления, раскурочили шасси, а также изрезали фюзеляж и крылья. В результате самолет вряд ли уже поднимется в небо. Хотя еще недавно, в конце декабря прошлого года, он  был «жив-здоров». По предварительным данным, ущерб составил более 1 миллиона рублей. Как стало известно информагентству, в рамках расследования этого дела был опрошен учредитель АНО «Ястреб» Александр Ягупов, который в начале 2000-х годов возглавлял волгоградское отделение ДОСААФ, затем был одновременно руководителем ГАУ «Юный ястреб» и созданного им и его гражданской супругой частного клуба  «Ястреб». Самолет находился на территории его клуба, также самого Ягупова видели около авиатехники, которой были нанесены несовместимые с его дальнейшей эксплуатацией «увечья». 
Между тем, ИА «Высота 102» уже сообщало об исчезновении более 20 единиц авиатехники с территории аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В волгоградском отделении ДОСААФ уже обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать данные факты. Журналисты информагентства также попытались разобраться в том, почему некогда гремевший на всю страну авиаклуб остался, по сути, без всего имущества: без самолетов и вертолетов, спецтехники, радиостанций и того, что обеспечивало полеты. Подробности расследования – в итоговой программе «Взгляд с Высоты», которая выйдет в это воскресенье на сайте ИА «Высота 102» и на муниципальном телевидении Волгограда. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильмаВ Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книгиСтены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииВ Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"

75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации

Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...

Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...

75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...

Аналитика 09.02.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: коллектив жителей Волжского пытается бороться в суде с двойными тарифами за отопление, но пока проигрывает. Владимир Жириновский «зажег» на встрече со студентами в Волгограде: политик прочел лекцию и ответил на вопросы. Если это преступление, то где наказание: журналисты ИА «Высоты 102» провели собственное расследование темной истории с исчезновением имущества ДОСААФ. Мини-футбол шагает по волгоградским школам: новое спортивное отделение открыто в Красноармейском районе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
Прочитана: 2613 раз
Происшествия 09.02.2018 19:15

Жительница Урюпинска попала в отделение реанимации из-за травм, полученных от руки собственного сына.  Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Росгвардии, накануне в местную ЦРБ поступила 58-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения черепа и кистей рук. Выяснилось, что на нее напал собственный 34-летний сын - пациент психоневрологического диспансера. Вскоре, наряд вневедомственной охраны  обнаружил его разгуливающего по двору одной из многоэтажек на улице Доценко с ледобуром. Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Мужчина был задержан и помещен в больницу с диагнозом "шизофрения".
Прочитана: 742 раз
Расследования 09.02.2018 18:10

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому отравлению людей, оштрафована на 70 тысяч рублей Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман" ООО "МАН" в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, в конце октября 2016 года от отравления салатами пострадали 75 человек. В их числе, как сообщалось, были и дети. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в готовые продукты попала сальмонелла. Источником заражения стали полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Красноармейский районный суд признал виновной в массовом отравлении салатами Купцову, которая не проконтролировала своих подчиненных. Ей было назначен штраф в...
Прочитана: 1147 раз
Общество 09.02.2018 17:52

В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа прошла «Зарница под Сталинградом» Участников областной военно-спортивной игры «Зарница под Сталинградом» принимал сегодня Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Посостязаться в меткости, силе и боеспособности сюда приехали воспитанники пяти центров Волгоградской области и Волжского детского дома.      Особенный настрой на игру создали показательные выступления отряда специального назначения «Гром» со служебными собаками и применением специального снаряжения и техники.     Проявить себя ребята смогли в спортивных состязаниях на быстроту и силу с использованием надувных игровых модулей, в стрельбе из пневматического пистолета, метании гранаты, обезвреживании мин. Не обошлось без полосы препятствий, боя с оружием «Лазертаг» и...
Прочитана: 611 раз
Спорт 09.02.2018 17:01

Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018 Сегодня опубликован утвержденный FIFA список баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, который летом этого года пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102", Волгограда в этом списке нет. Отметим, что во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами. Базы разместятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ессентуках, Грозном, Воронеже, Казани и республике Татарстан, Саранске, Анапе, Геленджике, Сочи, Тольятти, Калининградской области, Калуге. Со своих баз команды будут путешествовать в города, где будут проходить их матчи. Примечательно, что сборная Англии прилетит на матч...
Прочитана: 4034 раз
Политика 09.02.2018 16:38

Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО) Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102», большая часть визита в город-герой депутата Госдумы, кандидата в президенты России пришлась на встречу со студентами. Лидер ЛДПР выразил готовность говорить на самые разнообразные темы – по традиции с юмором, задором и огоньком. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
Прочитана: 3564 раз
Здравоохранение 09.02.2018 15:34

Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова,  мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли.    Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то...
Прочитана: 2094 раз
Газетный киоск 09.02.2018 15:18

Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» будет нескорым «Фармацевтический вестник», 09.02.2018 ГУП ВО «Волгофарм» будет реорганизовано в акционерное общество в 2018-2019 годах. Об этом говорится в письме комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в ответ на редакционный запрос «ФВ». Более точные сроки не называются. «В результате смены организационно-правовой формы предприятие останется в собственности государства, однако у него появится возможность вести более гибкую экономическую политику, приобретать именно то оборудование и расходные материалы, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности, а не по принципу наименьшей цены», - убеждена заместитель председателя комитета Ольга Сапегина. Ранее сообщалось, что из-за перевода всех закупок ГУП на контрактную систему значительно сократился ассортимент лекарственных...
Прочитана: 1803 раз
Экономика 09.02.2018 14:01

Еще один из изношенных участков водопровода заменен компанией «Концессии водоснабжения». В рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации подключат новый водовод диаметром 200 мм в Кировском районе в действующую сеть уже в ближайшие дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ветхие коммуникации заменены на новые современные трубы, и теперь жители Кировского района будут обеспечены надежной и бесперебойной подачей воды. В связи с этим с 00.00 час. 10 февраля 2018 г. до 21.00 час. 11 февраля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Кировского района: — пос. С.Чекалина, д. № 1, 7, 8, 8а, 10, 13, 19а, 20,...
Прочитана: 1601 раз
Происшествия 09.02.2018 13:32

Сотрудниками полиции ОМВД России по городу Лобня задержан 20-летний житель Волгоградской области, подозреваемый в хищении дорогостоящего оборудования, принадлежащего учебному учреждению. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Главка по Московской области. С декабря 2017 года злоумышленник, являясь охранником одной из образовательных школ, ночью проникал в учебные классы и похищал компьютерную технику. В результате было украдено 14 ноутбуков, 10 планшетных компьютеров и 20 флешнакопителей. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Правонарушитель был задержан на рабочем месте. В настоящее время он заключен под стражу, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 6 лет.
Прочитана: 1567 раз
Общество 09.02.2018 13:23

Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление Волжский городской суд Волгоградской области отказал в удовлетворении коллективного иска жителей города, не согласных с двойной оплатой за отопление, к УК «Спутник» и ресурсоснабжающей организации. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующее решение было вынесено накануне вечером. Иск был подан более чем сорока владельцами квартир, которые 10-15 лет назад вынуждены были установить в своих жилищах индивидуальные газовые котлы из-за еле теплых батарей. Все эти годы они оплачивали индивидуальное отопление, однако некоторое время назад волжане стали получать долговые квитанции с суммами в десятки тысяч рублей, выставленные управляющими компаниями и ООО «Волжские тепловые сети», согласно которым они должны были оплатить...
Прочитана: 3219 раз
Политика 09.02.2018 12:43

Жириновский рассказал волгоградским студентам о том, как правильно питаться   Ряд житейских советов дал студентам ВГСПУ Владимир Жириновский, который сегодня прибыл в Волгоград. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", очень обстоятельно он рассказал о правильном питании. По его мнению, неправильно выбирать в отеле на завтрак все 20 блюд. Сам политик, к примеру, ограничивается творогом и облепиховым соком. "Бекон, сладости - это яд", - резюмировал Жириновский. Студенты спросили его также про господдержку выпускников, молодых педагогов. Владимир Жириновский пообещал автору вопроса оказать помощь в трудоустройстве и получении жилья, но в целом сказал, что всего в жизни нужно добиваться самим, не просить, и не быть иждивенцем. Вспомнил лидер ЛДПР...
Прочитана: 3148 раз
Расследования 09.02.2018 12:40

Трое волгоградцев решили стать посредниками в передаче взятки от своего знакомого полицейскому. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве одного из районных подразделений УМВД России по городу Волгограду находился материал проверки по факту продажи местным жителем “пиратских” программ. Надеясь замять дело, мужчина собрал 200 тысяч рублей, и попросил своих знакомых передать мзду. Посредников задержали, когда они пытались вручить деньги оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду. Отметим, что соучастники признали свою вину и написали явки с повинной. Они находятся под подпиской о невыезде. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства...
Прочитана: 1800 раз
Политика 09.02.2018 12:39

В Волгограде студенты постояли в очереди ради селфи с Жириновским Очередь из желающих сфотографироваться с Владимиром Жириновским собралась в Волгоградском социально-педагогическом университете, где политик провел искрометную встречу со студентами и представителями местной общественности, сообщает ИА «Высота 102». В программе встречи депутата Госдумы, кандидата в президенты была лекция и ответы на вопросы молодежи - все в «фирменном» стиле Владимира Вольфовича.  
Прочитана: 3169 раз
Расследования 09.02.2018 11:54

В Волгограде ищут мужчину, пропавшего по дороге к мосту через Волгу Жителя Волгограда, без вести пропавшего в конце минувшего года, ищут правоохранители. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 32-летний Анатолий Рябинин, по предварительным данным, пропал 22 декабря. Около 8 часов он вышел из своего дома на улице 7-ой Гвардейской дивизии. Следователям удалось установить часть пути, который прошел мужчина. Он попал в поле зрения камер наружного наблюдения, когда проходил мимо ТРЦ “Европа Сити Молл”. Мужчина направлялся к мосту через Волгу. Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 200 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые.  Особые приметы: на левой руке...
Прочитана: 2064 раз


9 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление Комментарии4Cмотреть видео
9 февраля 19:15
Житель Волгоградской области попытался убить собственную мать ледобуром Комментарии3
9 февраля 18:10
Признанной виновной в отравлении 75 человек сотруднице "МАНа" в Волгограде увеличили штраф Комментарии1
9 февраля 17:52
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа прошла «Зарница под Сталинградом»Смотреть фотографии
9 февраля 17:19
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолета Комментарии26Cмотреть видео
9 февраля 17:01
Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018 Комментарии25Смотреть фотографии
9 февраля 16:38
Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО) Комментарии19Смотреть фотографииCмотреть видео
9 февраля 15:34
Студент из Волгограда - донор костного мозга - спас незнакомого ему человека от смерти
9 февраля 15:18
Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» будет нескорым Комментарии26Смотреть фотографии
9 февраля 14:01
В Волгограде продолжается обновление городского водопровода Комментарии8
9 февраля 13:32
Уроженец Волгоградской области вынес из подмосковной школы компьютеров на 600 тысяч рублей
9 февраля 13:23
Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление Комментарии18Смотреть фотографии
9 февраля 12:43
Жириновский рассказал волгоградским студентам о том, как правильно питаться   Комментарии19Смотреть фотографии
9 февраля 12:40
Волгоградец пытался передать взятку полицейскому через трех посредников
9 февраля 12:39
В Волгограде студенты постояли в очереди ради селфи с Жириновским Комментарии8Смотреть фотографии
9 февраля 11:54
В Волгограде ищут мужчину, пропавшего по дороге к мосту через Волгу Комментарии4Смотреть фотографии
9 февраля 11:42
В Волгоградской области осужденному добавили срок за разжигание религиозной ненависти
9 февраля 11:26
«Ростелеком» запустил рекламу в уникальном форматеСмотреть фотографии
9 февраля 11:14
В Волгограде стартовали продажи Volkswagen Tiguan SportlineСмотреть фотографии
9 февраля 10:59
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентами Комментарии70Смотреть фотографии
Расследования
9 февраля 18:10
Признанной виновной в отравлении 75 человек сотруднице "МАНа" в Волгограде увеличили штраф Комментарии1
9 февраля 17:19
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолета Комментарии26Cмотреть видео
9 февраля 12:40
Волгоградец пытался передать взятку полицейскому через трех посредников
9 февраля 11:54
В Волгограде ищут мужчину, пропавшего по дороге к мосту через Волгу Комментарии4Смотреть фотографии
9 февраля 11:42
В Волгоградской области осужденному добавили срок за разжигание религиозной ненависти
9 февраля 07:51
Житель Волгоградской области осужден за разбойное нападение на дом культуры Комментарии4
8 февраля 13:48
В Волгоградской области полицейский видеорегистратор помог изобличить лжедоносчика Комментарии4
7 февраля 12:07
Волгоградский областной суд оставил в силе штрафы участникам "забастовки избирателей" Комментарии28
7 февраля 10:09
В Волгограде борца с коррупцией отправили в тюрьму и оштрафовали на 35 млн рублей за взятку Комментарии31
6 февраля 20:13
Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах России Комментарии88Cмотреть видео
6 февраля 17:11
Застреливший приятеля отставной судья из Калмыкии приговорен к исправработам в Волгоградской области Комментарии10
6 февраля 16:05
Убивший 18 лет назад девушку своего друга житель Волгоградской области сдался полицейским в Ульяновске Комментарии7
6 февраля 10:55
Фермер-"похоронщик" из Волгоградской области подсунул пожарным опасную защиту Комментарии5Смотреть фотографии
6 февраля 10:52
Превращение саперной лопатки в оружие обернулось для жителя Волгоградской области исправительными работами Комментарии4
5 февраля 17:23
Суд в Волгограде добавил срок главному финансисту наркосиндиката со штаб-квартирой в Таиланде Комментарии1
5 февраля 15:00
В Волгоградской области государственную землю аэродрома «растащили» по кускам
5 февраля 14:59
Бывший федеральный судья из Волгограда проведет 5,5 лет за решеткой за пособничество в мошенничестве Комментарии15
5 февраля 12:52
Матери ребенка-инвалида из Волгоградской области вернули деньги за бесплатное лечебное питание Комментарии2
5 февраля 12:38
В Волгограде началась "охота" на таксистов-нелегалов Комментарии17
5 февраля 12:22
Два года тюрьмы грозят волгоградцу за ссору с поножовщиной в поезде "Адлер-Пермь" Комментарии3
5 февраля 11:28
Чиновники администрации Волгограда заплатят за невнимание к жалобам горожан Комментарии17
3 февраля 21:06
В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолетаСмотреть фотографии
2 февраля 12:41
Сотрудника жилинспекции Волгограда наказали за волокиту при проверке УК
2 февраля 09:01
"Темные углы" в волгоградской школе посчитали приманкой для террористов
1 февраля 17:19
Полиция России и Казахстана задержала вора-домушника из Волгоградской области
1 февраля 16:15
В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры Комментарии11
1 февраля 14:51
Кибер-мошенник из Волгоградской области заработал на порнокадрах отдых в Таиланде Комментарии9
1 февраля 10:51
В Волгограде суд обязал энергетиков обезопасить школу от электрической угрозы Комментарии6
1 февраля 10:49
В Волгоградской области врач-кардиолог осталась под арестом Комментарии14
31 января 20:56
В Волгограде смягчили приговор мошеннику, устроившему “пластилиновую” аварию
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

ЭКОНОМИКА

Chery Tiggo 5 один из лучших автомобилей для зимних поездок

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 9 Февраля, Пт
Волгоград
Облачно, температура -1..1 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Февраля, Пт
1 $ 57.6736 руб.
1 € 70.7713 руб.
1 GBP 79.9241 руб.
1 CHF 61.0303 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Волгоградские налоговики взялись за тех, кто сдает жилье в арендуКомментарии83
Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентамиКомментарии70
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочинеКомментарии69
Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентомКомментарии68
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиацииКомментарии66
Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерваторииКомментарии65
В Волгограде перед ЧМ-2018 за жизнью мошки будут пристально следить ученые-аналитикиКомментарии63
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отоплениеКомментарии54
ГК «Ростех» берет под свое крыло Волгоградский тракторный заводКомментарии45
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
В Волгограде Роспотребнадзор предлагает силовикам разобраться с ценами на аренду квартир к ЧМ-2018Комментарии44
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской грудиКомментарии43
«ЕвроХим» вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний РоссииКомментарии39

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде вслед за заводом «Химпром» ГК «Ростех» окутывает заботой ВГТЗКомментарии8
Просмотров: 29691
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ГИБДД бьет тревогу из-за частых аварий на пешеходных переходахКомментарии4
Просмотров: 21942
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде заявки на получение FAN ID ЧМ - 2018 подали 3 тысячи человекКомментарии1
Просмотров: 19818
Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Просмотров: 15525
В Волгоградской области ищут свидетелей возможного похищения девушкиКомментарии13
Просмотров: 8142
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочинеКомментарии69
Просмотров: 5917
Волгоградка стала заложницей своей "плачущей" квартирыКомментарии4
Просмотров: 5514
Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"Комментарии10
Просмотров: 5212
За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина»Комментарии45
Просмотров: 4520
В Волгограде жителей дома осчастливили кипятком в бачках унитазовКомментарии20
Просмотров: 3942

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгоградской области государственную землю аэродрома «растащили» по кускам
Рекомендации: +67 / 5-
Пропавшие из авиаклуба в Волгоградской области самолеты "приземлились" в других регионах РоссииКомментарии88
Рекомендации: +66 / 6-
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи самолетаКомментарии26
Рекомендации: +52 / 2-
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
Рекомендации: +49 / 25-
В Волгограде дети делают правильные выводы после посещения квест-комнаты «Сталинградская битва»Комментарии14
Рекомендации: +48 / 3-
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Рекомендации: +47 / 5-
Волгоградка шокировала приемную «Единой России» голой правдой о женской грудиКомментарии43
Рекомендации: +46 / 9-
Журналист ИА «Высота 102» стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость»Комментарии26
Рекомендации: +46 / 5-
Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"Комментарии10
Рекомендации: +45 / 4-
Юность за колючей проволокой австрийский подросток из Гитлерюгенд провел в СталинградеКомментарии26
Рекомендации: +45 / 2-