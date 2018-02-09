Районам Волгограда не хватает зеленых насаждений

Контрольно-счетная палата Волгограда поставила под сомнение желание администрации Волгограда внести изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города-героя. В частности, в КСП не согласились с пунктом, согласно которому восстановление зеленых насаждений должно производиться только в пределах района Волгограда, где были произведены их снос, повреждение и (или) уничтожение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время зеленые насаждения на территориях Волгограда и так распределены неравномерно, кроме того, недостаточен и уровень озеленения: в настоящее время он составляет 10,8 кв. метров на одного жителя. Как подчеркнули в КСП, исключение данного положения о территориальной привязке компенсационного восстановления зеленых насаждений может способствовать возникновению риска невозможности достижения прогнозного уровня озеленения 23 кв. метра на одного жителя в районах Волгограда, что и предусмотрено Генпланом Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской думы.



