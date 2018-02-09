Школьный мини-футбол пришел в Красноармейский район Волгограда











На базе средней школы №120 появилось новое спортивное отделение мини-футбола, созданное добровольным спортивным обществом "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", в стенах учебного заведения прошла церемония открытия, на которую пришли представители районной администрации и депутаты. После чего состоялся матч между красноармейскими школьниками и их сверстниками из Центрального района. Перед собравшимися выступили и юные гимнастки-выпускницы школы Дарьи Ишназаровой.

Отметим, что подобные отделения по мини-футболу созданы почти во всех районах города. Как отметил председатель спортивного общества Филипп Зорин, главная цель - привлечь к занятию спортом как можно больше детей. "Наш девиз - сделать из обычных ребят спортсменов. К тому же у нас нет отбора в секцию, к нам может прийти любой школьник из любого учебного заведения. Занимался ли он до этого спортом или нет - не имеет значения", - отметил Зорин. При этом он подчеркнул, что спортивные направления, развиваемые обществом "Ротор", не ограничиваются мини-футболом. У нас работают отделения художественной и эстетической гимнастики, волейбола. В Волгограде сейчас работают 27 команд.

"Хотелось бы, чтобы в городе открывалось больше различных секций. Спорт важен для воспитания детей, формирования их личности. Тем более, что речь идет о спорте массовом. Что касается талантливых ребят, то в таких секциях у них есть шанс проявить себя и попасть со временем в профессиональный спорт", - считает председатель попечительского совета ДСО "Ротор", депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов.







