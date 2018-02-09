Жириновский рассказал волгоградским студентам о том, как правильно питаться  





Ряд житейских советов дал студентам ВГСПУ Владимир Жириновский, который сегодня прибыл в Волгоград. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", очень обстоятельно он рассказал о правильном питании. По его мнению, неправильно выбирать в отеле на завтрак все 20 блюд. Сам политик, к примеру, ограничивается творогом и облепиховым соком. "Бекон, сладости - это яд", - резюмировал Жириновский.





Студенты спросили его также про господдержку выпускников, молодых педагогов. Владимир Жириновский пообещал автору вопроса оказать помощь в трудоустройстве и получении жилья, но в целом сказал, что всего в жизни нужно добиваться самим, не просить, и не быть иждивенцем. Вспомнил лидер ЛДПР и про ульяновских курсантов, назвав их скандальный клип "бытовой сценкой". Резко прошелся политик и по своим политическим конкурентам - всем, кроме действующего президента. Одного он назвал сборщиком клубники, другого "нафталином", третьего - слабеньким чирикающим журналистом. При этом не забыл Владимир Жириновский похвалить себя, отметив, что далеко не каждый сможет 6 раз стать кандидатом в президенты. Встреча, которая прошла при полном аншлаге, продлилась чуть больше часа. Напомним, что прибыл лидер ЛДПР, кандидат в президенты в Волгоград из Екатеринбурга, где проводил аналогичные встречи. Те, кто знакомился с поездками Жириновского по другим городам отметили, что он повторяется и говорит об одном и том же. К слову, про Волгоград Жириновский ничего не сказал, а лишь упомянул о великой значимости Сталинградской битвы.



