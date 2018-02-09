Волгоградец пытался передать взятку полицейскому через трех посредников

Трое волгоградцев решили стать посредниками в передаче взятки от своего знакомого полицейскому. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве одного из районных подразделений УМВД России по городу Волгограду находился материал проверки по факту продажи местным жителем “пиратских” программ. Надеясь замять дело, мужчина собрал 200 тысяч рублей, и попросил своих знакомых передать мзду. Посредников задержали, когда они пытались вручить деньги оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду.

Отметим, что соучастники признали свою вину и написали явки с повинной. Они находятся под подпиской о невыезде. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.