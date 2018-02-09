|Общество
|09.02.2018 13:23
Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление
Волжский городской суд Волгоградской области отказал в удовлетворении коллективного иска жителей города, не согласных с двойной оплатой за отопление, к УК «Спутник» и ресурсоснабжающей организации. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующее решение было вынесено накануне вечером. Иск был подан более чем сорока владельцами квартир, которые 10-15 лет назад вынуждены были установить в своих жилищах индивидуальные газовые котлы из-за еле теплых батарей. Все эти годы они оплачивали индивидуальное отопление, однако некоторое время назад волжане стали получать долговые квитанции с суммами в десятки тысяч рублей, выставленные управляющими компаниями и ООО «Волжские тепловые сети», согласно которым они должны были оплатить услугу по отоплению второй раз – только уже по тарифам, рассчитанным для многоквартирного дома. И это несмотря на то, что общедомовым отоплением волжане не пользуются. Как заявили волжане, они считают данное решение суда несправедливым и намерены обжаловать его вплоть до Верховного суда.
Напомним, в подобную ситуацию попали и другие жители многоквартирных домов в Волгоградской области, а также многих регионов России, которые в свое время после получения всех необходимых разрешений и согласований перешли на автономное отопление своих жилищ. Причиной сложившейся ситуации стало отсутствие утвержденного тарифа за отопление для жителей таких квартир. Так, чтобы оплата производилась по факту индивидуального отопления, необходимо всему дому отказаться от централизованного отопления, что, конечно же, нереально. Нереально для граждан и вновь подключиться к общему газоснабжению дома ввиду высокой затратности данного процесса. Но и оплатить суммы, выставленные за услугу, которой люди не пользовались, многие не в состоянии.
На днях депутаты Волгоградской облдумы решили обратиться в Государственную думу, правительство России с просьбой установить особый порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в случае перевода жилого помещения в многоквартирном доме на автономную систему теплоснабжения. Но понятно, что в ближайшее время вряд ли будут приняты кардинальные решения, а платить людям за несуществующую услугу придется уже сегодня.
К слову, ранее Волжский городской суд уже отклонил иск волжанки с аналогичными требованиями. В настоящее время на рассмотрении находятся еще два иска, один из них – также коллективный.
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Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
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|Спорт
|09.02.2018 16:01
Сегодня опубликован утвержденный FIFA список баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, который летом этого года пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102", Волгограда в этом списке нет. Отметим, что во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами. Базы разместятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ессентуках, Грозном, Воронеже, Казани и республике Татарстан, Саранске, Анапе, Геленджике, Сочи, Тольятти, Калининградской области, Калуге. Со своих баз команды будут путешествовать в города, где будут проходить их матчи. Примечательно, что сборная Англии прилетит на матч...
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|Здравоохранение
|09.02.2018 15:34
Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то помог. Я не спрашивал, кто этот человек. Если он когда-нибудь захочет со мной познакомиться, то я не против. Сам проявлять...
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|Газетный киоск
|09.02.2018 15:18
«Фармацевтический вестник», 09.02.2018 ГУП ВО «Волгофарм» будет реорганизовано в акционерное общество в 2018-2019 годах. Об этом говорится в письме комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в ответ на редакционный запрос «ФВ». Более точные сроки не называются. «В результате смены организационно-правовой формы предприятие останется в собственности государства, однако у него появится возможность вести более гибкую экономическую политику, приобретать именно то оборудование и расходные материалы, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности, а не по принципу наименьшей цены», - убеждена заместитель председателя комитета Ольга Сапегина. Ранее сообщалось, что из-за перевода всех закупок ГУП на контрактную систему значительно сократился ассортимент лекарственных...
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|Экономика
|09.02.2018 14:01
Еще один из изношенных участков водопровода заменен компанией «Концессии водоснабжения». В рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации подключат новый водовод диаметром 200 мм в Кировском районе в действующую сеть уже в ближайшие дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ветхие коммуникации заменены на новые современные трубы, и теперь жители Кировского района будут обеспечены надежной и бесперебойной подачей воды. В связи с этим с 00.00 час. 10 февраля 2018 г. до 21.00 час. 11 февраля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Кировского района: — пос. С.Чекалина, д. № 1, 7, 8, 8а, 10, 13, 19а, 20,...
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|Происшествия
|09.02.2018 13:32
Сотрудниками полиции ОМВД России по городу Лобня задержан 20-летний житель Волгоградской области, подозреваемый в хищении дорогостоящего оборудования, принадлежащего учебному учреждению. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Главка по Московской области. С декабря 2017 года злоумышленник, являясь охранником одной из образовательных школ, ночью проникал в учебные классы и похищал компьютерную технику. В результате было украдено 14 ноутбуков, 10 планшетных компьютеров и 20 флешнакопителей. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Правонарушитель был задержан на рабочем месте. В настоящее время он заключен под стражу, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 6 лет.
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|Политика
|09.02.2018 12:43
Ряд житейских советов дал студентам ВГСПУ Владимир Жириновский, который сегодня прибыл в Волгоград. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", очень обстоятельно он рассказал о правильном питании. По его мнению, неправильно выбирать в отеле на завтрак все 20 блюд. Сам политик, к примеру, ограничивается творогом и облепиховым соком. "Бекон, сладости - это яд", - резюмировал Жириновский. Студенты спросили его также про господдержку выпускников, молодых педагогов. Владимир Жириновский пообещал автору вопроса оказать помощь в трудоустройстве и получении жилья, но в целом сказал, что всего в жизни нужно добиваться самим, не просить, и не быть иждивенцем. Вспомнил лидер ЛДПР...
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|Расследования
|09.02.2018 12:40
Трое волгоградцев решили стать посредниками в передаче взятки от своего знакомого полицейскому. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве одного из районных подразделений УМВД России по городу Волгограду находился материал проверки по факту продажи местным жителем “пиратских” программ. Надеясь замять дело, мужчина собрал 200 тысяч рублей, и попросил своих знакомых передать мзду. Посредников задержали, когда они пытались вручить деньги оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду. Отметим, что соучастники признали свою вину и написали явки с повинной. Они находятся под подпиской о невыезде. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства...
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|Политика
|09.02.2018 12:39
Очередь из желающих сфотографироваться с Владимиром Жириновским собралась в Волгоградском социально-педагогическом университете, где политик провел искрометную встречу со студентами и представителями местной общественности, сообщает ИА «Высота 102». В программе встречи депутата Госдумы, кандидата в президенты была лекция и ответы на вопросы молодежи - все в «фирменном» стиле Владимира Вольфовича.
Прочитана: 2918 раз
|Расследования
|09.02.2018 11:54
Жителя Волгограда, без вести пропавшего в конце минувшего года, ищут правоохранители. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 32-летний Анатолий Рябинин, по предварительным данным, пропал 22 декабря. Около 8 часов он вышел из своего дома на улице 7-ой Гвардейской дивизии. Следователям удалось установить часть пути, который прошел мужчина. Он попал в поле зрения камер наружного наблюдения, когда проходил мимо ТРЦ “Европа Сити Молл”. Мужчина направлялся к мосту через Волгу. Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 200 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые. Особые приметы: на левой руке...
Прочитана: 1565 раз
|Расследования
|09.02.2018 11:42
Житель Камышина, отбывающий наказание за покушение на грабеж и интимную связь с несовершеннолетним, осужден еще к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима за разжигание религиозной ненависти и вражды. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Установлено, что 25-летний камышанин в период с августа по октябрь 2016 года при помощи мобильного телефона размещал на своей странице в социальной сети аудиозаписи, содержащие угрозы применения насилия в отношении приверженцев одной из религий. Данное преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном. На момент рассмотрения...
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|Телеком
|09.02.2018 11:26
«Ростелеком» впервые запускает рекламную кампанию в формате сериала, который будет распространяться в digital-среде, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Длительность каждой серии – 10 секунд, в течение которых раскрываются интересные подробности отношений между членами семьи, а также рассказывается про услугу, дополнительный сервис или опцию «Ростелекома», которые приходят им на помощь. «У «Ростелекома» есть множество интересных продуктов, услуг и сервисов – как собственных, так и сделанных совместно с партнёрами. И задача сериала – показать все разнообразие сервисов компании. Сложность была в том, как сделать это одновременно интересным и ненавязчивым образом», – отметила директор по маркетингу компании «Ростелеком»...
Прочитана: 645 раз
|Экономика
|09.02.2018 11:14
В феврале новый автомобиль Volkswagen Tiguan Sportline можно приобрести на специальных условиях * у официального дилера Volkswagen - "Волга-Раст". Приставка «спорт» в названии версии отражает основные отличия данной комплектации. Кроссовер Volkswagen Tiguan Sportline сочетает в себе элементы спортивного автомобиля и все атрибуты комфортного внедорожника. Абсолютно новая для волгоградского рынка версия впечатляет своим стильным внешним видом и инновационными решениями. Об особенностях новой модификации немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» - официальном дилере Volkswagen. ...
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|Выборы
|09.02.2018 10:59
Сегодня в Волгоград прибыл известный российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Как сообщает ИА «Высота 102», первым пунктом программы визита в город-герой лидера ЛДПР стало традиционное посещение Мамаева кургана и возложение цветов. После чего он сразу отправился в Волгоградский социально-педагогический университет, в настоящую минуту уже началась его встреча со студентами и общественностью. Это 12-й визит лидера ЛДПР в город на Волге. В его программе - чтение лекции и ответы на вопросы молодежи. Владимир Жириновский также посетит Институт Конфуция ВГСПУ, зоологический музей и снова встретится с молодежью. В Волгоград...
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|Происшествия
|09.02.2018 10:55
В щекотливой ситуации оказался законопослушный житель Волгограда, который внезапно стал должником по несуществующему ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на исполнении у судебного пристава Центрального районного отдела находился исполнительный документ о взыскании с гражданина ущерба за совершение ДТП в размере 47800 рублей. В аварии якобы пострадал автомобиль волгоградца, который и обратился с иском в суд. Однако в процессе работы выяснилось, что должник ненастоящий. Мужчина, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство, доказал, что он не мог являться участником рассмотренного на судебном заседании ДТП, якобы зафиксированного им посредством "европротокола". Также выяснилось, что пострадавший указал неверную информацию...
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|Общество
|09.02.2018 10:45
40 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 76,3 миллиона рублей поступили в Волгоградскую область для решения квартирного вопроса отдельных категорий граждан, поддержка которых осуществляется из федерального бюджета в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Сертификаты помогут улучшить жилищные условия 29 вынужденных переселенцев, 4 «северян», 7 «чернобыльцев». ГЖС будут переданы в органы местного самоуправления для вручения гражданам. В текущем году меры поддержки на решение жилищной проблемы предусмотрены еще ряду категорий федеральных льготников. Так, 41 житель региона из числа ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц смогут рассчитывать на соответствующую социальную выплату. Планируется также оказать...
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Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление 9
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