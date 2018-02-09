Жители Волжского Волгоградской области проиграли коллективный иск по двойным тарифам за отопление





Волжский городской суд Волгоградской области отказал в удовлетворении коллективного иска жителей города, не согласных с двойной оплатой за отопление, к УК «Спутник» и ресурсоснабжающей организации. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующее решение было вынесено накануне вечером. Иск был подан более чем сорока владельцами квартир, которые 10-15 лет назад вынуждены были установить в своих жилищах индивидуальные газовые котлы из-за еле теплых батарей. Все эти годы они оплачивали индивидуальное отопление, однако некоторое время назад волжане стали получать долговые квитанции с суммами в десятки тысяч рублей, выставленные управляющими компаниями и ООО «Волжские тепловые сети», согласно которым они должны были оплатить услугу по отоплению второй раз – только уже по тарифам, рассчитанным для многоквартирного дома. И это несмотря на то, что общедомовым отоплением волжане не пользуются. Как заявили волжане, они считают данное решение суда несправедливым и намерены обжаловать его вплоть до Верховного суда.

Напомним, в подобную ситуацию попали и другие жители многоквартирных домов в Волгоградской области, а также многих регионов России, которые в свое время после получения всех необходимых разрешений и согласований перешли на автономное отопление своих жилищ. Причиной сложившейся ситуации стало отсутствие утвержденного тарифа за отопление для жителей таких квартир. Так, чтобы оплата производилась по факту индивидуального отопления, необходимо всему дому отказаться от централизованного отопления, что, конечно же, нереально. Нереально для граждан и вновь подключиться к общему газоснабжению дома ввиду высокой затратности данного процесса. Но и оплатить суммы, выставленные за услугу, которой люди не пользовались, многие не в состоянии.

На днях депутаты Волгоградской облдумы решили обратиться в Государственную думу, правительство России с просьбой установить особый порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в случае перевода жилого помещения в многоквартирном доме на автономную систему теплоснабжения. Но понятно, что в ближайшее время вряд ли будут приняты кардинальные решения, а платить людям за несуществующую услугу придется уже сегодня.

К слову, ранее Волжский городской суд уже отклонил иск волжанки с аналогичными требованиями. В настоящее время на рассмотрении находятся еще два иска, один из них – также коллективный.



