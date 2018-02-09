Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» будет нескорым





«Фармацевтический вестник», 09.02.2018

ГУП ВО «Волгофарм» будет реорганизовано в акционерное общество в 2018-2019 годах. Об этом говорится в письме комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в ответ на редакционный запрос «ФВ». Более точные сроки не называются.

«В результате смены организационно-правовой формы предприятие останется в собственности государства, однако у него появится возможность вести более гибкую экономическую политику, приобретать именно то оборудование и расходные материалы, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности, а не по принципу наименьшей цены», - убеждена заместитель председателя комитета Ольга Сапегина.

Ранее сообщалось, что из-за перевода всех закупок ГУП на контрактную систему значительно сократился ассортимент лекарственных препаратов в аптечной сети, увеличились сроки исполнения индивидуальных заказов. Ухудшение положения отчасти подтверждается и финансовыми показателями за 9 месяцев 2017 года – прибыль от продаж в аптеках сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 11 раз (до 4,9 млн руб.), а чистая прибыль – почти в 3 раза.

Несмотря на организационные моменты, «Волгофарм» продолжает развиваться. В текущем году запланировано открытие 7 новых аптек, а также расширение области аккредитации испытательной лаборатории «Центра контроля качества лекарственных средств», оптимизация собственной логистики, а также предоставление логистических услуг по контрактам. В статусе Центра компетенций предприятие участвует в пилотном проекте по маркировке лекарственных средств.

Подробнее: https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aktsionirovanie-gup-vo-volgofarm-budet-neskorym.html



