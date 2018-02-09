В Волгограде продолжается обновление городского водопровода

Еще один из изношенных участков водопровода заменен компанией «Концессии водоснабжения». В рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации подключат новый водовод диаметром 200 мм в Кировском районе в действующую сеть уже в ближайшие дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ветхие коммуникации заменены на новые современные трубы, и теперь жители Кировского района будут обеспечены надежной и бесперебойной подачей воды.

В связи с этим с 00.00 час. 10 февраля 2018 г. до 21.00 час. 11 февраля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Кировского района:

— пос. С.Чекалина, д. № 1, 7, 8, 8а, 10, 13, 19а, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;

— ул. Шаблиевская, д. № 1 – 47;

— ул. Кременская, д. № 2 – 48;

— ул. С.Чекалина, д. № 50, 52, 54;

— ул. Рябиновая, д. № 1 – 13.

Как пояснили в компании, в период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2022 гг.



