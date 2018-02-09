«Ростелеком» запустил рекламу в уникальном формате









«Ростелеком» впервые запускает рекламную кампанию в формате сериала, который будет распространяться в digital-среде, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Длительность каждой серии – 10 секунд, в течение которых раскрываются интересные подробности отношений между членами семьи, а также рассказывается про услугу, дополнительный сервис или опцию «Ростелекома», которые приходят им на помощь.

«У «Ростелекома» есть множество интересных продуктов, услуг и сервисов – как собственных, так и сделанных совместно с партнёрами. И задача сериала – показать все разнообразие сервисов компании. Сложность была в том, как сделать это одновременно интересным и ненавязчивым образом», – отметила директор по маркетингу компании «Ростелеком» Елена Доброхотова.

«Мы снимали не совсем рекламу – для нас это был телеспектакль, наполненный коммерческим смыслом. К таким сценариям, состоящим из пяти секунд игрового текста и пяти секунд демо-текста, нужно было найти особый подход. Нам удалось создать продукт в каком-то совершенно новом жанре. Мы постарались использовать выразительные приемы комедии и триллера», – подчеркнул режиссер сериала Дмитрий Грачев.

Каждому пользователю показывается последовательность из 5 серий со своим законченным сюжетным поворотом, который служит затравкой к остальным эпизодам. Посмотрев первые серии, пользователь может продолжить просмотр на отдельном Youtube-канале , посвященном сериалу, или на специальном сайте preroll-drama.rt.ru . Здесь не только доступен весь сериал целиком, но и подробнее рассказывается об услугах и сервисах «Ростелекома», причем сразу можно оставить заявку на их подключение.



