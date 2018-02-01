В Волгограде стартовали продажи Volkswagen Tiguan Sportline

В феврале новый автомобиль Volkswagen Tiguan Sportline можно приобрести на специальных условиях * у официального дилера Volkswagen - "Волга-Раст". Приставка «спорт» в названии версии отражает основные отличия данной комплектации. Кроссовер Volkswagen Tiguan Sportline сочетает в себе элементы спортивного автомобиля и все атрибуты комфортного внедорожника. Абсолютно новая для волгоградского рынка версия впечатляет своим стильным внешним видом и инновационными решениями. Об особенностях новой модификации немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» - официальном дилере Volkswagen.













Технические характеристики

Автомобиль поставляется на российский рынок в следующих вариациях двигателя и автоматической коробкой DSG (коробка передач с синхронизированным переключением):

• С бензиновым турбированным мотором TSI (Turbo Stratified Injection, от англ. турбонаддув и послойный впрыск) объемом 1.4 литра мощностью 125 л.с. Силовой агрегат разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 10.5 секунды, а максимум – до 190 км/ч. При этом расход топлива в городском цикле составляет 8.3 литра на 100 км.

• С бензиновым турбированным мотором TSI объемом 1.4 литра мощностью 150 л.с. Этот мотор позволяет достичь автомобилю скорости в 100 км/ч за 9.2 секунды, максимальная скорость - 200 км/ч. Расход топлива на 100 км при этом в городском цикле составляет 8.8 литра.

• С бензиновым турбированным мотором TSI объемом 2.0 литра мощностью 180 л.с. Двигатель позволяет водителю за рулем автомобиля за 7.7 секунды разогнаться с нуля до 100 км/ч, при этом скоростной предел установлен в 208 км/ч. Кроссовер потребляет при этом в городском цикле 10.6 литра бензина на 100 км.

• С бензиновым турбированным мотором TSI объемом 2.0 литра мощностью 220 л.с. Двигатель разгоняет авто до 100 км/ч всего за 6.5 секунды, при максимальном значении скорости в 220 км/ч. Расход бензина в городских условиях эксплуатации колеблется в пределах 11.2 литра на 100 км.

• С дизельным турбированным мотором TDI (Turbocharged Direct Injection, линейка дизельных силовых агрегатов) объемом 2.0 литра мощностью 220 л.с. Автомобиль с этим мотором достигает отметки 100 км/ч всего за 9.2 секунды, разогнать его можно до скорости в 202 км/ч. Производитель указывает расход бензина в пределах 5.9 литра на 100 км.

Вся линейка двигателей соответствует нормам токсичности Евро-6, отличается экономичностью, надежностью и адаптирована к качеству отечественного топлива.













Особенности новой модификации немецкого кроссовера

• Спортивные бамперы придают автомобилю законченный вид и обеспечивают идеальную аэродинамику.

• Фирменные накладки на пороги не только информирует о том, что перед нами машина в комплектации Sportline, но защищает уязвимые зоны кузова от коррозии и преждевременного износа.

• Благодаря увеличенным колёсным аркам амплитуда движения колеса на неровной дороге увеличивается, за счёт чего улучшаются параметры проходимости, делая компактный SUV (спортивное транспортное средство) полноценным внедорожником.

• Светодиодная оптика, оснащённая ходовыми огнями и поворотной подсветкой.

• Адаптивный круиз-контроль позволяет водителю концентрироваться только на дороге, не отвлекаясь на контроль динамики.

• Для того чтобы распахнуть багажник для пассажиров, водителю не обязательно покидать комфортный салон – достаточно просто нажать кнопку.

• Инженеры Volkswagen оснастили автомобиль полноценным бортовым компьютером, который призван сделать пребывание за рулём информативным и захватывающим.





Дизайн нового Tiguan Sportline

Спортивный кузов Tiguan не может не вызывать восхищения истинных эстетов, которые ценят в автомобиле не только утилитарные параметры, но и внешний вид. Стильная оптика, плавная геометрия кузова в сочетании со стремительными «рёбрами», а также выразительные декоративные элементы, такие как задние трапециевидные диффузоры и элементы переднего бампера делают Tiguan Sportline настоящим шедевром автомобильного дизайна. В элегантном белом цвете он смотрится особенно шикарно, так как черный глянец и хром выглядят по-особому контрастно.

Дизайнеры укомплектовали SUV потрясающими легкосплавными 19-дюймовыми дисками Sebring2, выполненными в сером металлическом цвете. В расширенных арках такие колёса смотрятся очень гармонично.

Интерьер Tiguan Sportline не вызывает нареканий и полностью удовлетворяет потребности рациональной аудитории. Продуманная эргономика в сочетании с качественным пластиком, в котором выполнена торпеда внедорожника, создают комфортную атмосферу для длительных поездок. Здесь всё находится на своём месте, и при этом нет ничего лишнего. Изюминка салона – стильные и удобные кресла ergoActive3, регулируемые в 14-ти направлениях. Встроенная функция массажа – дополнительный бонус для любителей премиального комфорта.









Инновации и технологии

Tiguan в комплектсации Sportline – это высокотехнологичная машина, впечатляющая своим инновационными решениями:

• Active Info Display (дисплей с высоким разрешением) – виртуальный помощник позволяет настроить автомобиль полностью под свои нужды. Теперь все функции находятся у вас перед глазами на приборной панели.

• Круиз-контроль с функцией помощи при движении снижает практически до нуля вероятность столкновения с впереди идущим автомобилем.

• Опция 4MOTION4. Полный привод срабатывает мгновенно, в непрерывном режиме анализируя состояние покрытия и обеспечивая идеальное сцепление с дорогой.

Автомобиль оснащён ASR (противобуксовочная система), MSR (противоблокировочная система ведущих колес), EDS (электронная блокировка дифференциала) и системой контроля курсовой устойчивости, ставшие стандартом для немецкого автогиганта.

Преимущества комплектации Sportline можно оценить, пройдя тест-драйв у официального дилера Volkswagen «Волга-Раст», записаться можно по телефону (8442) 78-11-11.

Volkswagen Tiguan в комплектации Sportline можно на специальных условиях по цене от 1 999 000 рублей*.





* Указана цена на покупку нового автомобиля Volkswagen Tiguan 150 л.с. TDI АКП 4WD в комплектации Sportline при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый), в период с 01.02.2018 по 28.02.2018. Подробности узнавайте в отделе продаж официального дилера Volkswagen.





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