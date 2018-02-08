40 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 76,3 миллиона рублей поступили в Волгоградскую область для решения квартирного вопроса отдельных категорий граждан, поддержка которых осуществляется из федерального бюджета в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Сертификаты помогут улучшить жилищные условия 29 вынужденных переселенцев, 4 «северян», 7 «чернобыльцев». ГЖС будут переданы в органы местного самоуправления для вручения гражданам.

В текущем году меры поддержки на решение жилищной проблемы предусмотрены еще ряду категорий федеральных льготников. Так, 41 житель региона из числа ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц смогут рассчитывать на соответствующую социальную выплату. Планируется также оказать помощь 25 ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также гражданам, уволенным с военной службы. Кроме того, государственная поддержка предусмотрена 305 молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. На эти цели предполагается направить 157,3 миллиона рублей, в том числе федеральная субсидия составит 48,7 миллиона рублей, еще 108,6 миллиона рублей предусмотрено в областном и местных бюджетах. Таким образом, в 2018 году более 400 волгоградских семей смогут решить свою жилищную проблему.



