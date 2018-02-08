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Происшествия
 09.02.2018 10:05

Пожилую женщину сбили насмерть на "зебре" в Волгограде

Смертельное ДТП произошло в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария случилась накануне напротив дома № 124 по улице Хользунова. По предварительным данным, 82-летняя пенсионерка переходила дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. В это время ее сбил 63-летний водитель "Mitsubishi Lancer". Пожилая женщина была отправлена в больницу, где позже умерла от полученных травм.

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Экономика 09.02.2018 11:14

В Волгограде стартовали продажи Volkswagen Tiguan Sportline В феврале новый автомобиль Volkswagen Tiguan Sportline можно приобрести на специальных условиях * у официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Приставка «спорт» в названии версии отражает основные отличия данной комплектации. Кроссовер Volkswagen Tiguan Sportline сочетает в себе элементы спортивного автомобиля и все атрибуты комфортного внедорожника. Абсолютно новая для волгоградского рынка версия впечатляет своим стильным внешним видом и инновационными решениями. Об особенностях новой модификации немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» - официальном дилере Volkswagen.  ...
Прочитана: 143 раз
Выборы 09.02.2018 10:59

Прибывший в Волгоград Владимир Жириновский проводит встречу со студентами Сегодня в Волгоград прибыл известный российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Как сообщает ИА «Высота 102», первым пунктом программы визита в город-герой лидера ЛДПР стало традиционное посещение Мамаева кургана и возложение цветов. После чего он сразу отправился в Волгоградский социально-педагогический университет, в настоящую минуту уже началась его встреча со студентами и общественностью. В его программе - чтение лекции и ответы на вопросы молодежи. Владимир Жириновский также посетит Институт Конфуция ВГСПУ, зоологический музей и снова встретится с молодежью. В Волгоград лидер ЛДПР прилетел из Екатеринбурга, где он также встречался...
Прочитана: 620 раз
Происшествия 09.02.2018 10:55

В щекотливой ситуации оказался законопослушный житель Волгограда, который внезапно стал должником по несуществующему ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на исполнении у судебного пристава Центрального районного отдела находился исполнительный документ о взыскании с гражданина ущерба за совершение ДТП в размере 47800 рублей. В аварии якобы пострадал автомобиль волгоградца, который и обратился с иском в суд. Однако в процессе работы выяснилось, что должник ненастоящий. Мужчина, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство, доказал, что он не мог являться участником рассмотренного на судебном заседании ДТП, якобы зафиксированного им посредством "европротокола". Также выяснилось, что пострадавший указал неверную информацию...
Прочитана: 370 раз
Общество 09.02.2018 10:45

40 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 76,3 миллиона рублей поступили в Волгоградскую область для решения квартирного вопроса отдельных категорий граждан, поддержка которых осуществляется из федерального бюджета в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Сертификаты помогут улучшить жилищные условия 29 вынужденных переселенцев, 4 «северян», 7 «чернобыльцев». ГЖС будут переданы в органы местного самоуправления для вручения гражданам.  В текущем году меры поддержки на решение жилищной проблемы предусмотрены еще ряду категорий федеральных льготников. Так, 41 житель региона из числа ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц смогут рассчитывать на соответствующую социальную выплату. Планируется также оказать...
Прочитана: 213 раз
Общество 09.02.2018 10:27

Налоговые органы в Волгоградской области ведут работу по привлечению физических лиц к декларированию доходов, полученных от сдачи в аренду собственного имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, физическим лицам, на которых органами Росреестра представлены сведения о наличии в собственности большого количества объектов недвижимости, налоговыми инспекциями области направлены информационные письма о необходимости представления деклараций по налогу на доходы физических лиц (в случае сдачи имущества в аренду) либо пояснений о фактическом использовании имущества. Для выяснения обстоятельств использования имущества направлены запросы в ТСЖ, ТСН, УК, совместно с органами МВД проводятся осмотры и обследования помещений, допросы свидетелей, организована работа телефонов...
Прочитана: 2299 раз
Общество 09.02.2018 10:00

В Волгограде жителей дома осчастливили кипятком в бачках унитазов Горячая вода из всех кранов течет вторые сутки в доме № 35 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, кипяток даже в бачках унитазов. «Жильцы нашего дома волнуются, за чей счет будет оплачен сей банкет из горячей воды?», - поделились люди своими переживаниями с редакцией информагентства.
Прочитана: 508 раз
Общество 09.02.2018 09:39

В Волгограде роте почетного караула вернули серп и молот на копию Знамени Победы Копия Знамени Победы, которая находится в роте почетного караула в Волгограде, отреставрирована и полностью соответствует оригиналу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. «Серебряная краска, которой были на полотнище нанесены исторические государственные символы – серп, молот и звезда, поблекла в связи с частым использованием на военно-патриотических праздничных и торжественных мероприятиях, к которым по многочисленным заявкам муниципальных организаций привлекается личный состав РПК», - говорится в официальном сообщении. Напомним, на параде в честь 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в Волгограде горожане заметили отсутствие главной символики Советского союза, что вызвало критику организаторов мероприятия со стороны общественности и...
Прочитана: 1148 раз
Общество 09.02.2018 08:53

На 30 суток из-за плохой вентиляции приостановлена деятельность кальянной-бара "DoYou", расположенной в центре Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, установлено, что приточно-вытяжная механическая система вентиляции в этом заведении не соответствует требованиям СП "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", что может ухудшать условия проживания, отдыха жильцов данного дома. Кальянная находится в доме №18 на улице Комсомольская. Решение о приостановки деятельности этого курительного бара принял суд. Ранее, напомним, на 60 суток была приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской. Причина - отсутствие...
Прочитана: 1348 раз
Расследования 09.02.2018 07:51

К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен житель Котовского района за разбойное нападение на местный дом культуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина решил "выпотрошить" кассу МАУК "Районный дом культуры", которая находилась в нежилом здании на территории парка культуры и отдыха. Разбойник, вооруженный пневматическим пистолетом и охотничьим ножом, скрывший лицо под маской, ворвался в здание и, угрожая сторожу, потребовал открыть помещение кассы и сейф. Однако деньги, а в тот момент в сейфе находилось более 20,5 тысячи рублей, похитить не смог - сторож оказал сопротивление. Разбойник был вынужден ретироваться. Позже он был...
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Астрахань 09.02.2018 05:50

В Астраханской области 2018 год объявлен годом кильки. Её запасы растут, рекомендованный объём на текущий год составляет 75,5 тыс. тонн. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». На 2018 год общие допустимые уловы полупроходных и речных рыб увеличены по сравнению с прошлым годом на 380 тонн и определены в объеме 51,8 тысячи тонн. Сопоставление этой цифры с величиной рекомендованного лова каспийских килек показывает, насколько может потяжелеть астраханский рыбный невод и какой шаг вперёд может сделать рыбная отрасль Астраханской области. В прошлом году кильки было выловлено лишь 2,8 % от рекомендованных к вылову 101,2 тысячи тонн. Всего же, по данным института КаспНИРХа,...
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Аналитика 08.02.2018 20:08

Смотрите сегодня в программе: госкорпорация «Ростех» строит планы на будущее и занимается текущим менеджментом Волгоградского тракторного завода. Вам туда: в Волгоградской областной думе определились, куда послать за выплатами родителей первенцев. Поселок в Калачевском районе Волгоградской области погрузился в средневековье: власти оказались беспомощны против скотоводов - варваров. Жилинспекция не видит, строители не признают: волгоградка стала заложницей вечно плачущей квартиры с плесенью.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.   ...
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Экономика 08.02.2018 18:02

Мировые соглашения на сумму более 72 миллионов рублей заключили в 2017 году с налоговыми органами должники на стадии рассмотрения в суде заявлений о признании их банкротами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области. По данным налогового ведомства, согласно действующим нормам законодательства о банкротстве, заключить мировую по налоговым долгам можно на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Такое соглашение предусматривает рассрочку погашения задолженности по налогам и сборам в течение года, ежемесячно, пропорционально, равными долями. Погашение задолженности обеспечивается поручительством, залогом имущества, банковской гарантией и иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В УФНС по региону отмечают, что...
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Выборы 08.02.2018 17:31

В Волгоградской области свыше 500 избирателей заявили, что не придут на «родные» участки для голосования 557 избирателей Волгоградской области уже точно знают, где проведут единый день голосования. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, ровно столько граждан с 31 января посетили МФЦ, территориальные избирательные комиссии и определились с выбором участка для голосования на выборах президента России.  По старинке граждане охотнее идут в ТИКи (55%), нежели чем в многофункциональные центры, для подачи заявления о голосовании по новому адресу. Напомним, возможность выбора альтернативного участка для голосования для избирателей открылась 31 января. По 12 марта включительно избиратели имеют право определить любой УИК страны, который они посетят 18 марта. Для этого нужно придти в ТИК, МФЦ...
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Общество 08.02.2018 17:07

Управляющая компания в Волгограде «травит» жильцов краской во время зимнего ремонта подъездов «Скажите, когда управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» перестанет издеваться над нами?» - с этого вопроса начинается письмо жителей дома №117 по проспекту имени Ленина главе Красноооктябрьского  района Ивану Дронову. Копию письма жильцы переслали в редакцию ИА «Высота 102». Суть проблемы в том, что в подъездах пятиэтажки начался ремонт. «Было бы лето - мы бы порадовались и сказали: «Большое спасибо». Но сейчас на дворе, как известно, - зима», говорится в обращении. По словам жильцов, они несколько дней пытались дозвониться в управляющую компанию, чтобы те отложили ремонт до теплых дней, однако было бесполезно: телефон или все время...
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Происшествия 08.02.2018 16:58

В уклонении от уплаты налогов в крупном размере в Волгограде подозревается семейная пара - президент и учредитель детского благотворительного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, им инкриминируется неуплата более 13,5 миллиона рублей налога на добавленную стоимость. По материалам следствия, с 2013 по 2015 годы благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. В указанный период времени ими было организовано 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако, как установили следователи, под видом благотворительности скрывалась что ни на есть...
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