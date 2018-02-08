Пожилую женщину сбили насмерть на "зебре" в Волгограде

В щекотливой ситуации оказался законопослушный житель Волгограда, который внезапно стал должником по несуществующему ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на исполнении у судебного пристава Центрального районного отдела находился исполнительный документ о взыскании с гражданина ущерба за совершение ДТП в размере 47800 рублей. В аварии якобы пострадал автомобиль волгоградца, который и обратился с иском в суд. Однако в процессе работы выяснилось, что должник ненастоящий. Мужчина, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство, доказал, что он не мог являться участником рассмотренного на судебном заседании ДТП, якобы зафиксированного им посредством "европротокола". Также выяснилось, что пострадавший указал неверную информацию...

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