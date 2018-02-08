В Волгограде роте почетного караула вернули серп и молот на копию Знамени Победы





Копия Знамени Победы, которая находится в роте почетного караула в Волгограде, отреставрирована и полностью соответствует оригиналу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. «Серебряная краска, которой были на полотнище нанесены исторические государственные символы – серп, молот и звезда, поблекла в связи с частым использованием на военно-патриотических праздничных и торжественных мероприятиях, к которым по многочисленным заявкам муниципальных организаций привлекается личный состав РПК», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, на параде в честь 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в Волгограде горожане заметили отсутствие главной символики Советского союза, что вызвало критику организаторов мероприятия со стороны общественности и средств массовой информации.



