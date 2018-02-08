



557 избирателей Волгоградской области уже точно знают, где проведут единый день голосования. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, ровно столько граждан с 31 января посетили МФЦ, территориальные избирательные комиссии и определились с выбором участка для голосования на выборах президента России.

По старинке граждане охотнее идут в ТИКи (55%), нежели чем в многофункциональные центры, для подачи заявления о голосовании по новому адресу. Напомним, возможность выбора альтернативного участка для голосования для избирателей открылась 31 января. По 12 марта включительно избиратели имеют право определить любой УИК страны, который они посетят 18 марта. Для этого нужно придти в ТИК, МФЦ или зайти на сайт «Государственные услуги» и заполнить соответствующее заявление. При этом, как отмечают в облизбиркоме, программное обеспечение позволяет автоматически исключить гражданина из списка голосующих по участку, к которому он прикреплен по регистрации в паспорте. Тем не менее, как подчеркнули в комиссии, если 18 марта избиратель неожиданно передумает и все же решит посетить свой «родной» УИК, у него и здесь не возникнет проблем с исполнением своего гражданского права. Согласно установленным нормам, членам комиссии отводится максимум два часа на то, чтобы удостовериться, что ни на каком другом участке житель не появлялся.

Напомним, в 2017 году была отменена практика голосования по открепительным удостоверениям, которую глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала «крепостным избирательным правом».



