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 08.02.2018 20:08

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде вслед за заводом «Химпром» ГК «Ростех» окутывает заботой ВГТЗ



Смотрите сегодня в программе: госкорпорация «Ростех» строит планы на будущее и занимается текущим менеджментом Волгоградского тракторного завода. Вам туда: в Волгоградской областной думе определились, куда послать за выплатами родителей первенцев. Поселок в Калачевском районе Волгоградской области погрузился в средневековье: власти оказались беспомощны против скотоводов - варваров. Жилинспекция не видит, строители не признают: волгоградка стала заложницей вечно плачущей квартиры с плесенью. 

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  

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Экономика 08.02.2018 18:02

Мировые соглашения на сумму более 72 миллионов рублей заключили в 2017 году с налоговыми органами должники на стадии рассмотрения в суде заявлений о признании их банкротами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области. По данным налогового ведомства, согласно действующим нормам законодательства о банкротстве, заключить мировую по налоговым долгам можно на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Такое соглашение предусматривает рассрочку погашения задолженности по налогам и сборам в течение года, ежемесячно, пропорционально, равными долями. Погашение задолженности обеспечивается поручительством, залогом имущества, банковской гарантией и иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В УФНС по региону отмечают, что...
Прочитана: 2283 раз
Выборы 08.02.2018 17:31

В Волгоградской области свыше 500 избирателей заявили, что не придут на «родные» участки для голосования 557 избирателей Волгоградской области уже точно знают, где проведут единый день голосования. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, ровно столько граждан с 31 января посетили МФЦ, территориальные избирательные комиссии и определились с выбором участка для голосования на выборах президента России.  По старинке граждане охотнее идут в ТИКи (55%), нежели чем в многофункциональные центры, для подачи заявления о голосовании по новому адресу. Напомним, возможность выбора альтернативного участка для голосования для избирателей открылась 31 января. По 12 марта включительно избиратели имеют право определить любой УИК страны, который они посетят 18 марта. Для этого нужно придти в ТИК, МФЦ...
Прочитана: 1247 раз
Общество 08.02.2018 17:07

Управляющая компания в Волгограде «травит» жильцов краской во время зимнего ремонта подъездов «Скажите, когда управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» перестанет издеваться над нами?» - с этого вопроса начинается письмо жителей дома №117 по проспекту имени Ленина главе Красноооктябрьского  района Ивану Дронову. Копию письма жильцы переслали в редакцию ИА «Высота 102». Суть проблемы в том, что в подъездах пятиэтажки начался ремонт. «Было бы лето - мы бы порадовались и сказали: «Большое спасибо». Но сейчас на дворе, как известно, - зима», говорится в обращении. По словам жильцов, они несколько дней пытались дозвониться в управляющую компанию, чтобы те отложили ремонт до теплых дней, однако было бесполезно: телефон или все время...
Прочитана: 2672 раз
Происшествия 08.02.2018 16:58

В уклонении от уплаты налогов в крупном размере в Волгограде подозревается семейная пара - президент и учредитель детского благотворительного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, им инкриминируется неуплата более 13,5 миллиона рублей налога на добавленную стоимость. По материалам следствия, с 2013 по 2015 годы благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. В указанный период времени ими было организовано 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако, как установили следователи, под видом благотворительности скрывалась что ни на есть...
Прочитана: 1915 раз
Общество 08.02.2018 16:40

Заложницей своей квартиры с "плачущими" стенами и потолками стала Людмила Николашина, проживающая на последнем этаже дома №6б по улице Новоузенской в Ворошиловском районе Волгограда. Как рассказала ИА "Высота 102" волгоградка, проблемы с квартирой, взятой в 2011 году в ипотеку, начались через пару лет после покупки. В 2013 году квартиру затопило. Тогда застройщиком был сделан ремонт, которого хватило на два года. В 2015-м на стенах и потолке стали появляться подтеки, затем к влаге и плесени в жилище прибавились высокая влажность воздуха и затхлый запах от хранящихся в доме вещей. "Мне одежду по нескольку часов проветривать приходится, прежде чем ее надеть," -...
Прочитана: 5742 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.02.2018 16:14

Музей-панорама «Сталинградская битва» представил материалы о плененном фельдмаршале Паулюсе на выставке в Москве Фотодокументальная экспозиция «Иван Ласкин. Фридрих Паулюс. Встреча на переломе», посвященная единственному случаю пленения немецкого фельдмаршала в годы Великой Отечественной войны, открылась в Москве, в Российском государственном социальном университете. Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском военно-историческом обществе, представлено свыше 70 уникальных документов и фотографий из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Красногорского филиала музея Победы и Белебеевского историко-краеведческого музея. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков обратил внимание на сохранение памяти о героических событиях и необходимость противодействия попыткам фальсификации исторической правды, которые предпринимаются...
Прочитана: 892 раз
Спорт 08.02.2018 15:53

В Волгоград направлена памятка Ростуризма на тему сдачи жилья футбольным фанатам Как избежать неприятных неожиданностей и на законных основаниях сдать квартиру футбольным болельщикам в Волгограде и других городах - организаторах ЧМ - 2018 решили подробно разъяснить специалисты Ростуризма. Как сообщает ИА «Высота 102», ведомство выпустило специальную памятку для тех, кто хочет подзаработать на сдаче жилья внаем. В памятке изложены права и обязанности арендодателей, в т.ч. по регистрации квартирантов в отделах по вопросам миграции УМВД и по уплате налогов на полученный доход.  «Очень важно достойно принять болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, обеспечить им максимально комфортное размещение с учётом их возможностей и желаний, проявить гостеприимство. При этом собственники...
Прочитана: 3714 раз
Экономика 08.02.2018 15:26

Заказчик и подрядчик строительства Разгуляевского коллектора в Волгограде обменялись в суде многомиллионными исками Многомиллионными исками и взаимными претензиями обменялись в суде заказчик и подрядчик строительства в Волгограде крупного коммунального объекта - канализационного коллектора "Разгуляевский". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Арбитражного суда Волгоградской области, заказчик строительства - компания "СтройСервис" из Томска - обратился в суд с требованием о взыскании более 77 миллионов рублей задолженности и неустойки с подрядчика - ООО "Инситех" из Москвы. Подрядчик во встречном иске потребовал от своего оппонента уже свыше 107 миллионов рублей. Выяснилось, что в апреле 2016 года стороны заключили договор о строительстве первой очереди Разгуляевского канализационного коллектора в Дзержинском и Центральном...
Прочитана: 2168 раз
Политика 08.02.2018 14:44

За критику волгоградских властей депутату Госдумы прилетела ответная «пощечина» Лидер Волгоградского реготделения партии «Единая Россия», зампредседателя облдумы Сергей Горняков пристыдил депутата Госдумы Николая Арефьева. Как сообщает ИА «Высота 102», имя российского парламентария от КПРФ на сегодняшнем заседании областного заксобрания упомянули при обсуждении нашумевшей темы с исчезнувшим серпом и молотом на знамени Победы. Напомним, после парада на площади Волгограда в честь 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы горожане заметили отсутствие коммунистической символики на красном стяге. Накануне в Госдуме депутат Арефьев публично раскритиковал волгоградские власти за данный инцидент, назвав его кощунством. Обсудить тему сегодня в Волгоградской облдуме коллегам предложил парламентарий-коммунист Михаил Таранцов, который хотел...
Прочитана: 6097 раз
Общество 08.02.2018 14:15

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило в силовые органы о резком оживлении на рынке арендного жилья в Волгограде накануне ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, данные сведения «направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия мер». На популярных сайтах бронирования гостиничных номеров и апартаментов размещены десятки объявлений о сдаче квартир в Волгограде на время мундиаля за 20, 30, а то и 50 тысяч рублей в сутки. Многие волгоградцы, владеющие свободным жильем, по всей видимости, решили неплохо заработать на футбольных болельщиках, которые приедут в город во второй половине июня. Насколько законны действия арендодаталей, намерены ли они заплатить налоги за...
Прочитана: 5008 раз
Общество 08.02.2018 13:11

78-летняя жительница рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области «поправила» органы местной власти по вопросу организации санитарного содержания территории городского поселения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе.  Предметом правового спора с администрацией стали Правила благоустройства и озеленения территории Новониколаевского городского поселения, утвержденные местным советом. Согласно им, городская администрация обязала ее, как собственника домостроения, проводить уборку тротуаров, дорог, зеленых насаждений и покос травы на территории, значительно превышающей параметры находящегося в собственности земельного участка.  Чашу терпения ветерана труда переполнило предложение властей приобрести за счет собственных средств дорогостоящую бензокосу. Посчитав, что органы местной власти необоснованно переложили собственные...
Прочитана: 3274 раз
Политика 08.02.2018 12:21

Сегодня на заседании регионального парламента депутаты утвердили кандидатуру Ирины Стоян, которая была представлена партией «Единая Россия» в связи с досрочным прекращением полномочий члена областного избиркома Марии Киселевой. Как ранее сообщало информагентство, Киселева от своих обязанностей была освобождена избирательной комиссией в конце января 2018 года на основании личного заявления. Как пояснил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Сергей Горняков, - сообщили в пресс-службе, - в соответствии с законодательством в период избирательной кампании нового члена комиссии вместо выбывшего областная дума обязана назначить в течение 10 дней. Избирательная комиссия Волгоградской области сформирована в 2016 году на...
Прочитана: 1496 раз
Экология 08.02.2018 12:01

На экосовете в Волгограде обсудили болевые точки Калачевского района Главу Калачевского района пригласили на заседание экосовета при Волгоградской облдуме и попросили отчитаться о работе в сфере охраны окружающей среды, сообщает ИА «Высота 102». Акцент был сделан на таких вопросах, как сбор и вывоз мусора с предприятий малого и среднего бизнеса; говорили о предприятиях, которые заключили или не заключили договоры с перевозчиком на вывоз твердых и жидких бытовых отходов и биоотходов; дезинфекции и утилизации стоков и других. Как напомнила присутствующим председатель экосовета Ирина Соловьева, в конце минувшего года представители экосовета на выездном совещании в Калаче уже пытались получить ответы на эти и другие...
Прочитана: 1118 раз
Общество 08.02.2018 11:48

Депутату гордумы Ирине Каревой доверили развитие Волгоградской консерватории Сегодня депутат городской думы Ирина Карева назначена первым проректором Волгоградской консерватории имени Серебрякова. Как стало известно ИА «Высота 102», представление состоялось на заседании ученого совета вуза.  Перед Каревой поставлены задачи развития дополнительных направлений деятельности вуза, в том числе сферы допобразования, внедрения совместных проектов с муниципальными детскими школами искусств, расширения сотрудничества с профильными вузами России, а также участия консерватории в культурной жизни города.  Напомним, в сферу культуры депутат Ирина Карева впервые трудоустроилась в феврале 2015 года....
Прочитана: 7692 раз
Общество 08.02.2018 11:40

Судебная коллегия по административным делам Волгоградского облсуда оставила без изменения решение об отказе в согласовании проведения в Урюпинске гей-парада. Как сообщили ИА "Высота 102" в судебной инстанции, ранее Урюпинский городской суд признал законным отказ администрации городского округа г.Урюпинска в согласовании проведения такого публичного мероприятия. Организаторы 29 ноября 2017 года подали в мэрию Урюпинска уведомление о проведении трех публичных мероприятий, среди которых гей-парад в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, а также митинга с призывом к превращению Урюпинска в центр российского и международного гей-туризма. Глава города отказал в согласовании заявленных мероприятий, мотивируя тем,...
Прочитана: 2943 раз


8 февраля 20:08
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Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
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В центре британского Ковентри появится площадь Волгограда
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Режиссер Алексей Янковский привез в Волгоград свой новый фильм о Сталинградской битвеКомментарии4
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