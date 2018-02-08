«Высота 102 ТВ»: В Волгограде вслед за заводом «Химпром» ГК «Ростех» окутывает заботой ВГТЗ

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Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



