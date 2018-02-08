В уклонении от уплаты налогов в крупном размере в Волгограде подозревается семейная пара - президент и учредитель детского благотворительного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, им инкриминируется неуплата более 13,5 миллиона рублей налога на добавленную стоимость. По материалам следствия, с 2013 по 2015 годы благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. В указанный период времени ими было организовано 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако, как установили следователи, под видом благотворительности скрывалась что ни на есть коммерческая деятельность, при этом доход фонда составил почти 100 миллионов рублей – эти деньги были получены от участников конкурсов и фестивалей. Подозреваемые задержаны. По ходатайству следователя в отношении них судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину злоумышленники не признают, от дачи каких-либо показания отказываются.



